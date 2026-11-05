'Las Top 100 Mujeres Líderes' más destacadas de esta semana. Magas

Del premio a María Guardiola al homenaje a Carmen Chicharro: la agenda de la semana de 'Las Top 100'

La innovación, la cultura y el liderazgo femenino protagonizan la agenda de esta semana. Las integrantes más destacadas de la lista de 'Las Top 100' participan en distintos encuentros, reciben reconocimientos y presentan nuevos proyectos dentro y fuera de España.

Por ejemplo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, recibe el premio Global Tech Leaders 2026; la karateka Sandra Sánchez publica su autobiografía; y la violinista María Dueñas ofrece un concierto en Oxford.

Esta edición no sólo está marcada por estos acontecimientos, sino también por el recuerdo a Carmen Chicharro, candidata de este año fallecida recientemente en el accidente ferroviario de Urda.

Carmen Chicharro

Carmen Chicharro, directiva de Metrovacesa, fue una de las víctimas de la tragedia de Urda. Cedida

Desde 'Las Top 100 Mujeres Líderes' queremos rendir homenaje a Carmen Chicharro, candidata en esta XIV edición, que murió en el accidente del pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo.

Su pérdida deja un profundo vacío en el ámbito empresarial y entre todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir proyectos con ella.

Carmen desarrollaba su carrera profesional en Metrovacesa, donde ocupaba la dirección Comercial, de Marketing e Innovación desde 2018. A lo largo de su trayectoria, también ocupó diferentes roles en entidades como Bankia y Grupo Lar, impulsando proyectos vinculados a la innovación y la transformación digital.

Su capacidad de liderazgo, su apuesta por el avance tecnológico y su compromiso con la llegada de nuevas propuestas dejan una huella ya imborrable en el sector.

Desde 'Las Top 100' queremos trasladar nuestro cariño y condolencias a su familia, amigos y compañeros.

María Dueñas

Dueñas es una de las artistas españolas con mayor proyección internacional. Redes Sociales de María Dueñas

La violinista española María Dueñas actuará el próximo 5 de noviembre en el Sheldonian Theatre de Oxford, donde compartirá escenario con la Oxford Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Marios Papadopoulos.

La intérprete participará en un programa que incluye el Concierto para violín número 1 de Prokófiev. La actuación forma parte de su calendario internacional para la temporada de 2026.

Con una carrera que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, se ha consolidado como una de las jóvenes intérpretes españolas con mayor proyección internacional. Su trayectoria incluye colaboraciones con importantes orquestas y directores de todo el mundo.

María Enciso Alonso-Muñuner

La catedrática en Derecho Mercantil abre una nueva etapa en la facultad. Cedida

La doctora en Derecho ha sido reelegida en las elecciones al Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con el 88,13 % de los votos, según los resultados provisionales.

Su candidatura plantea una nueva etapa para la facultad, con iniciativas centradas en la formación especializada, la internacionalización y la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito académico.

Catedrática de Derecho Mercantil, Enciso cuenta con una amplia trayectoria en la URJC, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades académicas y de gestión.

María Guardiola

Retrato de la política cacereña. Cedida

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido en Madrid el premio Global Tech Leaders 2026, un reconocimiento al esfuerzo de la comunidad autónoma por modernizar su administración y avanzar en su transformación digital.

El galardón pone en valor la apuesta de la región para acercar la tecnología y la innovación a las necesidades de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y favorecer la igualdad de oportunidades.

Al frente del Gobierno desde 2023, Guardiola ha situado la modernización de la Administración entre los objetivos de su Ejecutivo.

Alejandra Kindelán

Kindelán es una de 'Las Top 100 Honorarias'. Cedida

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) estará vinculada a la presentación de la III Edición del Informe WIB: Situación de la Mujer en la Banca Española, que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en el espacio All in One de CaixaBank, en Madrid.

El encuentro dará a conocer una nueva visión de la evolución del talento, la representación y el liderazgo femenino en el ámbito bancario.

Kindelán se convirtió en abril de 2022 en la primera mujer en presidir la Asociación Española de Banca. Antes de asumir el cargo, desarrolló buena parte de su carrera profesional en Banco Santander, donde dirigió el Servicio de Estudios, Políticas Públicas y Relaciones Institucionales.

Ofelia de Lorenzo

De Lorenzo fue elegida en marzo de 2026 como 'Top 100' por segundo año consecutivo. Cedida

Ofelia de Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), participa en la elección de Madrid como sede del 32.º Congreso Mundial de Derecho Médico, que se celebrará en 2028. La designación llega tras la candidatura presentada por la asociación española ante la World Association for Medical Law (WAML).

El encuentro reunirá a juristas, médicos e investigadores de distintos países para abordar los retos legales y éticos relacionados con la asistencia sanitaria. La cita coincidirá con el Congreso Nacional de Derecho Sanitario que la AEDS organiza anualmente y reforzará la proyección internacional del derecho sanitario español.

De Lorenzo es gobernadora por España en la WAML y ha participado como ponente y moderadora en el congreso mundial celebrado en Amberes.

Desde la presidencia de la AEDS trabaja para impulsar el desarrollo del Derecho Sanitario y fortalecer su presencia en los foros internacionales.

Mabel Lozano

La cineasta llega al Festival Cine por Mujeres Madrid. Cedida

La directora y escritora participará el próximo 5 de noviembre en un encuentro organizado dentro del Festival Cine por Mujeres Madrid, que se celebra en la capital hasta el día 8. La cita girará en torno a la serie El castillo, en una sesión que contará también con sus directoras, Elena Martín Gimeno y Sandra Romero.

El encuentro permitirá abordar algunos de los temas que plantea la producción y el proceso de trasladar una historia a la pantalla.

Lozano participará en la conversación desde su trayectoria de denuncia y sensibilización sobre esta realidad.

La cineasta y escritora ha dedicado buena parte de su carrera a visibilizar la trata de mujeres y la explotación sexual. Entre sus trabajos destaca El proxeneta, tanto en su versión literaria como audiovisual.

Sandra Sánchez

La deportista olímpica y medallista acaba de estrenar en cines una película basada en su persona. Cedida

La karateka y campeona olímpica Sandra Sánchez ha publicado Karateka, su autobiografía editada por Lunwerg que llegó a las librerías el pasado 28 de octubre.

La obra recorre su historia personal y deportiva, desde sus comienzos en Talavera de la Reina hasta alcanzar el oro olímpico en Tokio 2020.

Escrito en primera persona, recoge las dificultades, los sacrificios y las experiencias que han marcado su camino hasta convertirse en número uno del mundo y bicampeona mundial. Su publicación coincide con el estreno de su película, que adapta la historia a la gran pantalla.

Sánchez hizo historia al proclamarse campeona en Tokio 2020 y conseguir la denominada Triple Corona, al reunir ese mismo año títulos olímpico, mundial y europeo.

Con esta publicación, comparte también la parte más personal de una trayectoria marcada por la constancia y su pasión por el karate.