Norma Soler humaniza la alta dirección: "Los cargos y los despachos no sirven de nada si no hay vida detrás"

Detrás del paisaje sentimental de las vacaciones de miles de familias se encuentra la sólida maquinaria de Iberostar, un gigante turístico donde Norma Soler Llorens ejerce una influencia estratégica y determinante.

Con una trayectoria de más de veinte años en un motor económico que representa el 13% del PIB nacional, su labor actual se despliega desde la oficina encargada de trazar el cambio y la visión de futuro de la compañía.

Su misión consiste en rediseñar la evolución de una hotelera global firmemente comprometida con el impacto sostenible en los territorios donde opera.

Formada como Técnica en Empresas y Actividades Turísticas y licenciada en ADE, ha consolidado su perfil directivo mediante programas avanzados en instituciones de prestigio como IE Business School, ESADE e ISDI.

Su experiencia se forjó en las filas de grandes referentes del sector como Meliá, Barceló y PortAventura.

Transformar un sector tradicional para que el éxito empresarial conviva en perfecta armonía con la preservación del entorno, garantizando que el alma de los destinos perdure mucho más allá de las instantáneas estivales.

Una nueva perspectiva

La mirada pública suele detenerse únicamente en la superficie del éxito corporativo, asociando la alta dirección a despachos imponentes y frías decisiones de negocio.

Para la responsable de Estrategia de Iberostar, la verdadera transformación de su liderazgo no se gestó en un entorno corporativo tradicional, sino en la sacudida emocional de un hospital, un espacio donde las jerarquías se desvanecen ante la cruda realidad de la vida.

Norma Soler. Cedida

"Casi siempre se ve a la directiva, pero lo que pocos conocen es que mi nuevo motor nació en una sala de UCI neonatal. Allí, entre pitidos de monitores, comprendí que los cargos y los despachos no sirven de nada si no hay vida detrás."

Me gustaría mostrar más esa vulnerabilidad consciente: que soy una mujer que aprendió a liderar no desde el poder, sino desde la fragilidad de saber que el tiempo es un recurso no reembolsable."

El legado

La concepción humana y empática que Norma Soler tiene de la gestión proviene directamente de sus orígenes familiares.

Su manera de ejercer la responsabilidad se inspira en las mujeres de su árbol genealógico, auténticos referentes que vincularon el liderazgo a la resistencia y al sentido de utilidad.

Por un lado, su abuela Pepi rompió barreras de género al dirigir su propia compañía de lavanderías en tiempos complejos, demostrando que la autoridad legítima emana de la integridad personal y no de los nombramientos oficiales.

Por otro, su madre personificó la conciliación extrema al compaginar su labor como Juez y su trabajo en la Cámara de Comercio con la crianza de cinco hijos, gestionando el núcleo doméstico durante los prolongados viajes de su marido.

De este espejo matriarcal absorbió una ética profesional inquebrantable cimentada en convicciones profundas.

"De ellas aprendí que el compromiso profesional no es negociable si nace de los valores, y que el liderazgo no se mide por lo que acumulas en un despacho, sino por el impacto y el amor con el que sostienes tu entorno más cercano."

"Ellas escribieron las mejores páginas de mi libro de vida mucho antes de que yo empezara a escribir el mío."

El valor de la desaceleración

Al volver la vista atrás hacia la intensidad de su juventud corporativa, la ejecutiva prioriza la compasión sobre la autoexigencia desmedida.

Su recomendación a su "yo" de hace diez años huiría de los objetivos comerciales para centrarse en un recordatorio crucial: detenerse antes de que el cuerpo obligue a hacerlo.

Aunque considera la ambición un motor excelente, sostiene que resulta destructiva cuando consume las vivencias personales en favor de urgencias efímeras.

Este instinto de acompañamiento humano no es nuevo; brotó durante sus vivencias juveniles en campamentos estivales, transitando de participante a monitora.

"En ese momento entendí que mi propósito era ese: disfrutar sirviendo. Que liderar equipos, que dependan directamente de ti o funcionalmente, no es muy distinto a ser aquella monitora: se trata de elegir la mejor estrategia para que el equipo brille y tú disfrutes viendo cómo su vida se llena de experiencias extraordinarias."

Esta orientación hacia el servicio define por completo su concepto de legado duradero.

En última instancia, sus metas no se cuantifican mediante el éxito de las migraciones tecnológicas o los planes de digitalización global, sino a través de la influencia positiva ejercida sobre los equipos.

Su aspiración se centra en inspirar a una comunidad de profesionales conscientes que valoren la brevedad del tiempo, demostrando que la eficiencia técnica más elevada carece de valor si se desvincula de la empatía y la calidad humana.