Del tercer Balón de Oro de Alexia Putellas al estreno musical de Carla Simón: la agenda de 'Las Top 100'

Este fin de semana hay que prepararse para celebrar, aunque Halloween no será la única razón. Mar e innovación, nueva edición del Abarca Prize y el regreso de Billboard No.1s a Madrid.

Alexia Putellas suma su tercer Balón de Oro, Ana Peleteiro recibirá un nuevo reconocimiento y Carla Simón se adentra por primera vez en el cine musical.

Entre ciencia, espacio, industria musical, premios, iniciativas y estrenos, repasamos una agenda que lleva a 'Las Top 100' de Londres a Miami y de Morelia a Murcia.

Alexia Putellas

Alexia Putellas. Cedida

La centrocampista ha ganado este lunes el Balón de Oro femenino 2026 en Londres, el tercero de su carrera después de los conseguidos en 2021 y 2022.

El premio reconoce una temporada dominante siendo elegida mejor jugadora de la Champions League tras marcar siete goles y repartir otras siete asistencias durante el camino del Barcelona hacia el título europeo.

El reconocimiento llega al comienzo de una nueva etapa profesional para Putellas después de dejar el equipo español para sumarse a la plantilla del London City Lionesses.

Carla Simón

Carla Simón. Cedida

La cineasta presentará el 3 de noviembre en el Festival In-Edit de Barcelona Flamenco su primer trabajo dentro del cine musical y uno de los estrenos destacados de esta edición.

El cortometraje, de 19 minutos y protagonizado por la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, explora la relación entre la tradición flamenca y la libertad de quienes continúan transformándola.

Este sería su siguiente cortometraje desde Carta a mi madre para mi hijo y será de las primeras oportunidades para verlo en una sala de cine después de su presentación en el Marché du Film de Cannes.

Sara García Alonso

Sara García Alonso. Cedida

La astronauta e investigadora pronunciará el 28 de octubre la conferencia inaugural del Blue Zone Forum InnovAzul 2026, que se celebrará durante tres días en el Palacio de Congresos de Cádiz.

El encuentro espera reunir a unas 2.000 personas para hablar sobre el mar como un espacio de innovación tecnológica, de crecimiento empresarial y de inversión.

García Alonso, primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea, compagina su preparación con la investigación de nuevos tratamientos contra los cánceres de pulmón y páncreas.

Adriana Domínguez

Adriana Domínguez. Cedida

La presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez ha presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia Adolfo Domínguez: El eco de otras voces, documental que ha dirigido sobre su padre.

La película recorre algunos de los capítulos menos conocidos del diseñador, desde su infancia en Trives y su paso por una cárcel franquista hasta sus años universitarios en París.

A la par de su trabajo de directiva, Domínguez explicó que decidió ponerse al frente del proyecto para conservar las enseñanzas que había compartido con sus hermanas y mostrar una faceta más personal de su padre.

Elena Abarca

Elena Abarca Cidón. Cedida

La vicepresidenta del grupo HM Hospitales afronta una semana marcada por el reconocimiento profesional en el ámbito científico con la entrega de la sexta edición del Abarca Prize el próximo 28 de octubre.

El galardón reconoce a la genetista Helen Hobbs por unos hallazgos que han permitido desarrollar nuevos tratamientos para reducir el colesterol y combatir enfermedades cardiovasculares.

La ceremonia coincide con la entrada de Abarca en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España de Forbes Women, que reconoce su gestión en HM Hospitales y su impulso a la formación desde CUHMED.

Ana Peleteiro

Ana Peleteiro. COE

La atleta será reconocida como mejor deportista femenina en los Premios Deporte Galego 2025, cuya gala se celebrará el 29 de octubre en Lugo.

Galardón que llega después de una temporada en la que se proclamó campeona de Europa de triple salto en pista cubierta en Apeldoorn y consiguió el bronce en el Mundial celebrado en Nankín.

Peleteiro suma este premio a una trayectoria que incluye el bronce olímpico de Tokio y el título europeo al aire libre conquistado en Roma en 2024.

Sandra García-Sanjuán

Sandra García-Sanjuán Machado. Cedida

La cofundadora y presidenta ejecutiva de Grupo Starlite ha anunciado en Miami que Billboard No.1s regresará a Madrid por segundo año consecutivo, tras la primera edición celebrada en España en 2025.

La nueva cita fue presentada durante la Billboard Latin Music Week y busca ser la segunda edición madrileña organizada fuera de Estados Unidos y completamente en español, la primera siendo esta misma el año pasado.

El regreso de la colaboración entre Starlite y Billboard se suma a la celebración en Marbella de la primera edición europea de Premios Juventud.

Rocío Mora

Rocío Mora. Esteban Palazuelos

La directora ejecutiva de APRAMP ha presentado en Murcia Puntadas de Dignidad, una exposición itinerante que podrá visitarse hasta el 29 de octubre en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.

La muestra reúne recursos tanto visuales como sonoros, además de prendas confeccionadas por mujeres supervivientes de trata con fines de explotación sexual. En cada diseño incorpora un código QR que permite escuchar el testimonio de su creadora.

Con esta exposición, Mora continúa el trabajo que desarrolla al frente de APRAMP para acompañar y ayudar a las supervivientes de la trata, haciendo visible sus historias a través de cualquier medio.