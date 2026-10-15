Del reconocimiento de Teresa Perales al Premio Nacional de Rosalía: la agenda de la semana de 'Las Top 100'

En esta ocasión, es imposible no abrir esta recapitulación con Hortensia Herrero, única española incluida en el ranking Top 200 Collectors, y Rosalía, que suma a su trayectoria el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026.

Sin embargo, no son las únicas en brillar con una luz especial en esta última semana. Junto a ellas, otras integrantes de 'Las Top 100' reciben galardones, estrenan proyectos o inician etapas profesionales.

Periodismo, televisión y sostenibilidad, aquí reunimos su actualidad y repasamos los eventos que ocupan sus agendas.

Natalia Chueca

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza. Julen Vicente Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza ha encabezado la candidatura con la que la ciudad ha sido elegida Capital Verde Europea 2028 por la transformación ambiental de la capital de Aragón.

La misma se impuso a Aalborg, Bielsko-Biala, Košice y Oporto tras superar una evaluación técnica junto a la ciudadanía y defender su proyecto ante el jurado en Guimarães.

Chueca ha señalado que el título "sitúa a Zaragoza en la élite europea de las ciudades comprometidas con la sostenibilidad" y reconoce el trabajo realizado para construir un entorno más verde y preparado frente al cambio climático.

Teresa Perales

Teresa Perales, campeona olímpica de natación. Comité Paralímpico Español

La campeona olímpica ha recibido el Premio José Manuel Martínez A Toda una Vida Profesional, concedido por Fundación MAPFRE durante una ceremonia celebrada en Madrid y presidida por la reina Sofía.

La nadadora paralímpica acumula 28 medallas en siete Juegos Paralímpicos, además de otras 23 en torneos mundiales y 49 en europeos, alcanzando las 100 preseas internacionales al proclamarse campeona de Europa de 50 metros espalda este pasado septiembre.

Al recoger el galardón, la deportista restó importancia a las cifras y reiteró aquello por lo que le gustaría ser recordada: "Un abrazo, una conversación, un pequeño gesto".

Su próximo gran objetivo serán los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Marta Manzano

Marta Manzano en un retrato. Cedida

Teseo Producciones, productora fundada y dirigida por Manzano, ha estrenado en Telemadrid la tercera temporada de Aquí se hace, el programa presentado por Patricia Cerezo.

La nueva entrega comenzó en Hoyo de Manzanares, donde el formato recorrió desde el yacimiento visigodo de La Cabilda hasta una empresa dedicada al diseño y fabricación de exoesqueletos.

Esta propuesta se suma a los más de 20 años de trayectoria audiovisual de Manzano, CEO y productora ejecutiva de Teseo desde 2009 y responsable de proyectos como Lazos de sangre, Teleobjetivo o Héroes invisibles. Además, es socia fundadora de Kravittal.

Marieta de Jaureguizar

Jaureguizar es una de esas 'Top 100' que da inicio a un nuevo reto. Cedida

La ejecutiva inicia una nueva etapa profesional como directora de Comunicación, Marketing, Alianzas, Posicionamiento y Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica.

Desde su nuevo cargo, dirigirá la comunicación de la organización y reforzará su relación con instituciones y colaboradores. Su puesto también tiene el objetivo de dar mayor visibilidad a los proyectos de educación, empleo, cultura e innovación tecnológica de Telefónica.

De Jaureguizar cuenta con más de 25 años en puestos de responsabilidad, como su pasada dirección en la comunicación y la marca de la Fundación Universitaria San Pablo CEU o sus diferentes cargos en Opel o General Motors.

Rosalía

La artista parece no abandonar su época dorada encima de los escenarios. Cedida Gtres

La cantante y compositora ha sido reconocida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha distinguido especialmente la trascendencia artística de LUX, su cuarto álbum de estudio, que refleja su carácter innovador y transformador. El fallo destaca su capacidad para "combinar vanguardia y patrimonio".

El reconocimiento llega apenas unas semanas después de que recibiera seis nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2026, en un año marcado por el éxito de su propuesta.

Ana Hernando

Ana Hernando abre capítulo en su trayectoria. Lola Cuevas

Tras varios meses centrada en preparar sus próximos proyectos y reflexionar sobre su trayectoria, la escultora ha anunciado el comienzo de una nueva etapa en Arte para vivir.

La artista ha adelantado que pronto explicará qué significa para ella el lema que ha acompañado una carrera que data de 1988. Desde que comenzó a exponer, su trayectoria estuvo marcada por una experimentación que también busca en esta siguiente obra.

Este capítulo llega después de un año en el que su escultura Somos abrazo fue elegida como símbolo del 35 aniversario de Tres Cantos y presentó la exposición individual Pasos y huellas, en Madrid.

Esther Paniagua

Esther Paniagua ha sido nombrada en dos ocasiones 'Top 100'. Cedida

La periodista y autora participará como ponente invitada en la ceremonia de entrega de la sexta edición de los Premios Orange de Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad, que se celebrarán el próximo 29 de octubre.

Durante la gala, presentada por la periodista y meteoróloga Mercedes Martín, se anunciarán los trabajos ganadores en las categorías de Medios Escritos, Medios Audiovisuales y Nuevas Narrativas.

Autora de Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet? (Debate, 2021), ha sido seleccionada en dos ocasiones como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en la categoría de Medios de Comunicación.

Hortensia Herrero

Hortensia Herrero. Fundacion Hortensia Herrero

La coleccionista y mecenas valenciana es la única española incluida este año en Top 200 Collectors, la selección anual de la revista ARTnews que reúne a 200 figuras destacadas del coleccionismo internacional.

Es el tercer año consecutivo en el que aparece en el listado después de que el centro de arte que lleva su nombre inaugurara en Valencia una exposición de Anselm Kiefer con 11 piezas, cuatro de ellas propias.

"Para mí, el arte es una pasión, no una competición. Prefiero compartir antes que competir", ha explicado.

Sonsoles Ónega

Imagen de la comunicadora. Cedida

La presentadora, escritora y periodista madrileña ha recibido el XXI Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara por su trayectoria profesional en el sector.

El galardón, entregado en un acto celebrado en la Universidad de Málaga, reconoce sus más de dos décadas de carrera y su capacidad para llegar a grandes audiencias sin renunciar al rigor ni al contexto.

Ónega participó telemáticamente en la ceremonia y animó a los profesionales más jóvenes a "no confundir velocidad con verdad" y a tomarse el tiempo necesario para ser fieles a la realidad.