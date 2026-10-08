Del Premio Mujer de Cine de Maribel Verdú a la Gran Cruz de Concepción Campos: la agenda de 'Las Top 100'

Octubre ha comenzado con nuevos reconocimientos para Maribel Verdú y Eloísa del Pino, con el cine y la ciencia abriendo una agenda que también pasa por el derecho, la investigación y televisión.

Junto a ellas, otras integrantes de 'Las Top 100' estrenan responsabilidades, regresan a la pantalla o preparan proyectos que verán la luz en los próximos meses.

Una semana más, reunimos la actualidad de estas mujeres y repasamos qué reconocimientos, cargos y proyectos ocupan ahora sus agendas.

Ofelia de Lorenzo

Ofelia de Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS). Cedida

La abogada prepara una nueva edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que reunirá en Madrid los próximos 19 y 20 de noviembre a profesionales del derecho, la sanidad y la administración. La cita llega a su edición número XXXII bajo el lema 'Europa: salud, innovación y regulación'.

La presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) estará al frente de un programa que aborda algunos de los debates más sensibles del sector: desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad y la responsabilidad profesional.

La dirigente de la World Association for Medical Law defiende un derecho sanitario cada vez más conectado con los debates continentales: "Es el reflejo de que ya piensa en clave europea y tecnológica".

Concepción Campos Acuña

Concepción Campos Acuña. Cedida

La doctora en derecho ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una de las principales distinciones del cuerpo. El Consejo de Ministros aprobó la condecoración que se publicó en el BOE el pasado 25 de septiembre.

El pasado domingo 4 de octubre, el galardón le fue impuesto en Cádiz durante la parada militar con motivo de la patrona de la Guardia Civil, siete meses después de ser anunciada como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Campos asumió el cargo con el objetivo de que el derecho de acceso a la información pública sea “útil, comprensible y accesible”, una línea de trabajo que ahora acompaña este nuevo reconocimiento institucional.

Berta Gonzalvo Bas

Berta Gonzalvo Bas. Cedida

La directora de Investigación en Aitiip Centro Tecnológico ha recibido el Premio ARAME 2026 a la Trayectoria Profesional, concedido por la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Gerentes de Aragón.

La ingeniera industrial recibió el reconocimiento en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y premia más de 25 años dedicados a la investigación y al desarrollo tecnológico además de sus 175 proyectos nacionales e internacionales.

Su carrera ha estado marcada por la aplicación práctica orientada a trasladar el progreso a sectores como la automoción, la aeronáutica, la movilidad y las energías renovables.

Charo Izquierdo y Delia García

Charo Izquierdo y Delia García. Cedida

La directora de Magas y la directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo para España y Portugal en L'Oréal forman parte de la nueva Junta Directiva de Women Action Sustainability (WAS), renovada coincidiendo con una nueva etapa de la asociación.

En el caso de Charo Izquierdo, asumirá la vocalía de Relaciones Institucionales, una posición desde la que reforzará el vínculo con diferentes actores del ámbito de la sostenibilidad.

Delia García, por su parte, ocupará el mismo cargo, sólo que en Innovación-Networking, centrada en generar nuevas conexiones entre las profesionales que forman parte de WAS y abrir espacios para compartir conocimiento y proyectos.

Maribel Verdú

La actriz estrenó en septiembre 'El problema final', en Netflix, y ahora regresa también con 'Furia', en HBO Max. Cedida

La intérprete española recibirá este viernes 9 de octubre el XV Premio Mujer de Cine, un reconocimiento con el que se distingue su aportación a la historia fílmica española. La entrega tendrá lugar en la Academia de Cine, en Madrid.

La actriz suma más de 60 películas y una filmografía que atraviesa títulos como Amantes, El laberinto del fauno, Belle Époque, Siete mesas de billar francés o Blancanieves. Una trayectoria que encaja de lleno con el espíritu del galardón.

Además, Mujeres de Cine destaca a Verdú como parte de esa primera generación que desarrolló toda su carrera en democracia y como mujer que ha abierto camino y dejado una huella propia en el sector.

Eloísa del Pino

Eloísa del Pino, dirigente del CSIC. Cedida

La presidenta del CSIC ha sido nombrada ad honorem de AMIT Madrid, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. El acto fue celebrado el pasado 2 de octubre en el Real Jardín Botánico de Madrid durante el 25 aniversario de la entidad.

El reconocimiento premia su impulso a las políticas de igualdad dentro del organismo científico, como los 115 Comités de Igualdad que se pusieron en marcha desde su llegada al cargo o el refuerzo de Comisión Mujeres y Ciencia (que también cumple 25 años).

Del Pino ha querido compartir este gesto con los equipos que han impulsado estas medidas, así como el CSIC que durante los dos últimos años ha avanzado en la reducción del techo de cristal y en la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

Patricia Cerezo

La comunicadora Patricia Cerezo. Cedida

La periodista volverá a ponerse al frente de Aquí se hace en su tercera temporada. El programa de Telemadrid regresará el sábado 10 de octubre, a las 21:30 horas, con nuevos recorridos para reivindicar la riqueza del tejido productivo de la Comunidad de Madrid.

Cada semana, tomará como punto de partida un municipio o un barrio para contar su historia y dar paso a los reportajes de equipo. Desde ahí indagará sobre los procesos y oficios que se esconden detrás de los productos fabricados en la región.

Será la segunda temporada con Cerezo como presentadora, después de tomar el relevo del formato en 2025. Aquella edición alcanzó una media del 12,3% de cuota de pantalla durante el verano, un dato que ahora precede a su regreso a la franja del sábado por la noche.