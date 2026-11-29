Sonia, profesora: "Un presupuesto lo hace la inteligencia artificial en dos minutos, pero albañiles siempre vas a necesitar"

La inteligencia artificial avanza a una velocidad que hace apenas unos años parecía imposible. Sin ni siquiera darnos cuenta, una sola página web ya es capaz de redactar documentos, analizar información, preparar informes y resolver tareas que antes requerían horas de trabajo.

Esta situación, cada vez más real, amenaza muchos de los oficios que durante años han dependido completamente de personas humanas. Teleoperadores, contables, asesores, traductores o incluso, cajeros, son algunos de los puestos que ya están viendo cómo la automatización modifica sus funciones y reduce la necesidad de intervención en determinadas tareas.

Sin embargo, no todos los empleos dependen de un ordenador. Según los expertos como la profesora Sonia Valiente, hay trabajos que requieren desplazarse, manipular materiales, resolver imprevistos y adquirir una destreza que solo se consigue después de años de práctica: la construcción es uno de ellos.

Un oficio 'superdemandado'

Sonia Valiente tiene 45 años, es arquitecta técnica y actualmente trabaja como profesora de Formación Profesional en Lleida, donde enseña a futuros albañiles.

Aunque llegó a ejercer como jefa de obra y participó en la construcción de edificios, reconoce que lo que realmente le gustaba era estar junto a las cuadrillas, trabajando sobre el terreno y no en el despacho, cuenta en una entrevista en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.

Desde su experiencia, considera que la construcción es uno de los sectores que menos riesgo corre de desaparecer por el avance de la inteligencia artificial.

La tecnología puede agilizar cálculos, preparar presupuestos o facilitar determinadas tareas, pero la ejecución de una obra sigue dependiendo de profesionales capaces de trabajar con materiales, manejar herramientas y resolver los problemas que surgen sobre el terreno.

"El albañil va a seguir siendo un oficio superdemandado. En cambio, un presupuesto te lo va a hacer la inteligencia artificial en dos minutos, pero en la ejecución tiene que haber una mano de obra que lo haga", afirma.

La arquitecta técnica defiende así que el futuro de estos trabajos no pasa por competir con las máquinas, sino por seguir siendo necesarios en aquello que la tecnología no puede ejecutar por sí sola.

Imagen de ilustración. iStock

La misma dificultad encuentra la automatización en otros oficios, como la carpintería. Valiente considera que la experiencia práctica es fundamental para aprender a trabajar con materiales y adquirir las habilidades necesarias.

"Yo puedo leer muchos libros de carpintería, pero si no estoy con un carpintero realizando trabajo, nunca voy a aprender", explica.

Esta visión coincide con la que han defendido en varias ocasiones diferentes empresarios, como José Elías, quien considera que la inteligencia artificial afectará especialmente a los trabajos de oficina mientras los oficios manuales ganarán valor.

"La IA se va a cargar el 80% del trabajo de oficina… Y nadie quiere ser electricista, fontanero o carpintero", afirmó en una publicación en LinkedIn, en la que también lamentaba la falta de reconocimiento social de estas profesiones.

La falta de relevo

Sin embargo, y a pesar de la demanda que tendrán estos oficios en un futuro, la realidad es que el sector necesita incorporar cerca de 700.000 trabajadores en los próximos años para atender la demanda, según la Confederación Nacional de la Construcción.

La falta de profesionales se ha convertido en uno de sus principales problemas, tanto por el envejecimiento de las plantillas como por las dificultades para atraer a jóvenes.

Las previsiones apuntan a más de 600.000 oportunidades de empleo hasta 2035, de las cuales más de 140.000 corresponderían a perfiles de Formación Profesional, según las estimaciones del Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza recogidas en el informe sobre Edificación y Obra Civil publicado por el Observatorio Industrial de la Construcción.

Pese a esas perspectivas, no hay suficientes alumnos para cubrir las necesidades del sector. La familia profesional de Edificación y Obra Civil contaba con 8.301 matriculados en el curso 2023-2024, muy lejos de los más de 11.000 del curso 2007-2008.

A esto se suma que, de media, casi la mitad de los estudiantes no terminaba el ciclo en el plazo previsto entre 2013-2014 y 2022-2023, con una tasa de abandono del 48,1%.

Valiente atribuye parte del problema a la imagen que todavía arrastran estos oficios y a la falta de interés de quienes buscan resultados económicos rápidos.

"Al final la gente lo que quiere es cobrar mucho rápido y trabajar poco", lamenta. Frente a esa mentalidad, reivindica la vocación, la formación y la experiencia como elementos imprescindibles para aprender una profesión que, pese al avance de la inteligencia artificial, seguirá necesitando trabajadores.