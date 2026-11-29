Ada Colau, sobre el problema de la vivienda en España: "Expropiando, tenemos un millón de viviendas"

El compromiso del PP de construir un millón de viviendas dio pie a una de las propuestas más concretas del debate entre Ada Colau y Xavier García Albiol. En el cara a cara del martes 24 de noviembre en laSexta, la exalcaldesa de Barcelona planteó alcanzar esa misma cifra con pisos que ya existen.

Colau hizo la siguiente cuenta: 400.000 pisos de uso turístico y 600.000 viviendas en manos de grandes propietarios, especuladores y fondos de inversión. Propuso expropiarlos y destinarlos al alquiler social. Según defendió, esa vía permitiría disponer de los inmuebles antes de lo que se tarda en construir nuevas promociones.

Albiol, candidato del PP por Barcelona y alcalde de Badalona, defendió reformar la ley del suelo para agilizar la construcción. También sostuvo que las restricciones al alquiler habían generado inseguridad jurídica y habían llevado a propietarios a retirar sus pisos del mercado. Colau defendió que la regulación aplicada en Cataluña había ayudado a contener los precios.

Pisos turísticos

La cifra que dio Colau supera la que recoge el Instituto Nacional de Estadística. En mayo de 2026, el INE contabilizó 341.001 viviendas turísticas en España. En el mismo mes del año anterior había estimado 381.837, unas 41.000 más.

El INE elabora esta estadística experimental dos veces al año. Para calcularla, extrae los anuncios de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España y selecciona los inmuebles según la normativa de cada comunidad autónoma.

El plan de Colau

Para los pisos turísticos en edificios residenciales, el programa de Frente Amplio contempla extinguir progresivamente las licencias en las zonas tensionadas. La coalición fija un plazo máximo de tres años para recuperar esas viviendas para uso residencial estable. También propone aplicarles el IVA general del 21%.

Para las empresas propietarias de viviendas, el documento plantea aprobar una ley de expropiación y ejecutarla por fases. Empezaría por las entidades con más de 1.000 viviendas, seguiría con las que tienen más de 700 y llegaría en una tercera fase a las empresas con más de 50 inmuebles.

La expropiación tiene requisitos propios. El artículo 33 de la Constitución exige una causa justificada de utilidad pública o interés social, la indemnización correspondiente y que el procedimiento se ajuste a lo previsto en la ley.

Licencias en Barcelona

Barcelona ya tiene un plan para limitar este uso a través de las licencias. El Ayuntamiento de Jaume Collboni prevé no renovar en 2028 las 10.101 licencias de viviendas de uso turístico que recoge su plan municipal. La medida se apoya en el decreto catalán de 2023, que exige una licencia urbanística previa en los municipios afectados.

El Tribunal Constitucional desestimó en 2025 el recurso del PP contra ese decreto. La resolución avaló el marco de licencias turísticas de Cataluña. El destino de cada inmueble, una vez que cese su actividad turística, dependerá del uso que se le dé después.

Cambios en el alquiler

El debate llega dos semanas después de que la Diputación Permanente del Congreso rechazara el decreto de renovación automática de los alquileres por 35 votos en contra y 34 a favor. En esa misma sesión sí convalidó el decreto general de vivienda, que incluye medidas sobre el alquiler de temporada y por habitaciones.

Entre los cambios aprobados, el propietario que alquile por temporada debe justificar la causa del desplazamiento temporal del inquilino. En las zonas tensionadas, la suma de los alquileres de todas las habitaciones de un piso queda limitada a lo que se podría cobrar por alquilar la vivienda completa.

Colau quiere llevar más lejos la duración de los contratos. Su programa plantea que el alquiler de vivienda habitual sea indefinido por defecto. Durante la transición, propone prórrogas automáticas de cinco años, o de siete cuando el arrendador sea una empresa u otra persona jurídica.