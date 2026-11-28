Mantener una familia numerosa exige mucho más que llenar la nevera. Elena conoce bien lo que supone organizar una casa en la que conviven varias generaciones y donde la compra, los recibos y las tareas domésticas alcanzan dimensiones poco habituales.

Elena del Cerro tiene 50 años y es madre de 13 hijos, aunque uno de ellos falleció cuando tenía seis meses. El mayor, Carlos, tiene 32 años y ya se ha independizado; el pequeño, en cambio, tiene solo ocho. La diferencia de edad entre ambos da una idea de cómo ha cambiado la dinámica familiar con el paso del tiempo.

Su historia llegó al programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, donde explicó cómo se organiza la familia y, sobre todo, cuánto cuesta mantener el hogar. La cifra que compartió llamó la atención: "El gasto mensual ronda los 12.000 euros".

La compra en una familia de 14

La alimentación es uno de los capítulos más importantes del presupuesto. En una casa con tantos miembros, la compra no se resuelve con una visita semanal al supermercado ni con una lista convencional.

Las cantidades que maneja Elena hablan por sí solas. Consumen alrededor de nueve litros de leche al día, dos paquetes grandes de pan de molde y 24 huevos cada tres días.

La familia calcula que destina entre 280 y 300 euros semanales a comida. Una cantidad que, mantenida durante todo el mes, supera los 1.200 euros y puede acercarse a los 1.300. Elena, no obstante, sitúa el desembolso mensual en «dos mil y pico euros».

Parte de ese gasto responde a las necesidades de sus hijos mayores, que siguen una alimentación marcada por el deporte. "Date cuenta de que los mayores son todo chicos, llevan una dieta muy deportista y necesitan mucha proteína como pasta, huevo o arroz. Es verdad que no son cosas caras, pero como trabajan, ellos proveen su propia comida", explicó en el programa.

La cesta de la compra no es el único reto logístico. El uso continuado de los electrodomésticos también pasa factura. Cuando los hijos eran más pequeños, llegaban a poner hasta cuatro lavadoras al día. Ahora, según contó Elena, la cifra se ha reducido, aunque siguen haciendo alrededor de dos coladas diarias.

El lavavajillas tampoco descansa demasiado, ya que la familia llega a necesitar uno nuevo cada año por el desgaste que provoca su uso constante. Son gastos menos visibles que la compra o el alquiler, pero que también forman parte del coste de mantener una casa de estas dimensiones.

'No tenemos ahorros'

Los 12.000 euros mensuales que menciona Elena no corresponden únicamente a la alimentación. En esa cantidad se incluyen también el alquiler, los suministros, los colegios y otros gastos habituales de una familia con tantos miembros.

La economía doméstica requiere, por tanto, una planificación constante. Aunque los ingresos permiten afrontar esos desembolsos, Elena reconoce que no consiguen reservar una parte del dinero para el futuro.

"No tenemos ahorros, vivimos al día y sin grandes lujos. Él es empresario, tiene su propia compañía, y yo soy autónoma", explicó sobre la situación laboral de la pareja.

Sus palabras muestran una realidad que puede sorprender: tener ingresos suficientes para cubrir un presupuesto elevado no significa necesariamente disponer de capacidad de ahorro.

La organización también se reparte entre los miembros de la familia. Teresa, de 12 años, se ha ganado el apodo de "minijefa" porque ayuda a coordinar a sus hermanos pequeños. Una responsabilidad que, según cuenta, asume para mantener cierto orden en una casa donde la actividad no se detiene.

La historia de Elena permite asomarse a una economía familiar poco común, pero también a una cuestión cotidiana: el coste de alimentar, vestir y atender a tantas personas. En su caso, cada compra se multiplica y cualquier tarea doméstica exige más tiempo.