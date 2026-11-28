Afra Blanco, sobre la vivienda: "Hay que freír a impuestos a los propietarios que especulan de forma miserable con un derecho humano"

Afra Blanco recurrió a la Constitución para defender que las administraciones intervengan en el mercado de la vivienda. Lo hizo en un debate de laSexta Xplica que la cadena publicó el 2 de marzo de 2025, durante un intercambio con Dulcinea Augín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA).

La discusión giró en torno al uso turístico de los pisos. Blanco invocó el principio de que la riqueza del país, sea pública o privada, está subordinada al interés general. A partir de ahí, defendió que las administraciones pusieran límites a los propietarios que, a su juicio, especulan con la vivienda.

La sindicalista retomó esa posición en agosto de 2025, en otro debate del mismo programa. Entonces propuso rebajar al 0 % el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de una primera vivienda, con independencia de la edad del comprador, y elevar la carga fiscal a quienes compran pisos para especular.

Puso como ejemplo Lavapiés, en Madrid. Blanco cuestionó la compra de una segunda vivienda en el barrio cuando, según planteó, faltaban pisos para los trabajadores y parte de la oferta se destinaba a alojar a turistas.

La Constitución

El principio al que aludió Blanco figura en el artículo 128 de la Constitución. El artículo 33, por su parte, reconoce el derecho a la propiedad privada y establece que su función social delimita su contenido de acuerdo con las leyes.

El artículo 47 recoge el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. También encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones para hacerlo efectivo y que regulen el uso del suelo conforme al interés general para impedir la especulación.

Pisos turísticos

En su intercambio con Augín, Blanco puso como ejemplo la decisión del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de no renovar las licencias de los pisos turísticos cuando venzan en noviembre de 2028. El Ayuntamiento cifró en 10.101 las viviendas afectadas cuando anunció el plan en junio de 2024.

La decisión se ampara en un decreto de la Generalitat que exige licencia urbanística previa en los municipios afectados por la norma. Esas licencias duran cinco años y pueden prorrogarse si lo permite el planeamiento municipal. Barcelona anunció que dejaría vencer las existentes para recuperar inmuebles para uso residencial.

Blanco respaldó el plan por la situación de «emergencia habitacional» y reclamó que actuaran todas las administraciones. También citó a Euskadi, cuya ley establece, con algunas excepciones, que las viviendas de protección pública conservan esa calificación de forma permanente.

Patrimonio en Madrid

La sindicalista también cuestionó la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso. «¿Cuánta vivienda pública se podría construir en Madrid con 1.260 millones?», preguntó. Se refería a la bonificación del impuesto sobre el patrimonio y defendió que esos recursos podrían haberse destinado a construir vivienda pública.

La cifra corresponde, redondeada, a la bonificación autonómica aplicada en el ejercicio de 2022. Según la Agencia Tributaria, en Madrid se bonificaron 1.259,7 millones de euros en 22.185 declaraciones del impuesto sobre el patrimonio.

El régimen cambió desde el 1 de enero de 2024. La Comunidad de Madrid modificó temporalmente la bonificación general del 100 % mientras siga vigente el impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas. Los presupuestos autonómicos de 2026 recogen ese cambio.

Precio del alquiler

Una investigación de Elena Muñoz Muñoz, de la Universidad de Extremadura, analizó la relación entre la oferta de pisos turísticos y la evolución del precio del alquiler residencial. El trabajo utilizó datos de 701 municipios y 367 distritos de 48 ciudades españolas entre 2020 y 2024.

Al centrar el análisis en las 48 ciudades, la investigadora observó que una mayor presencia de alojamientos turísticos se asociaba con un mayor crecimiento del precio del alquiler. En el conjunto de los municipios, la relación era más débil al tener en cuenta la evolución previa de los precios.

El estudio identifica una asociación y deja abierta la cuestión de cuánto encarecimiento se puede atribuir directamente a los pisos turísticos. Muñoz plantea examinar en qué barrios se concentran estos alojamientos y cómo evoluciona allí el alquiler antes de trasladar las conclusiones de una ciudad a otra.

Nota de edición. He mantenido el titular tal cual. La cita entrecomillada combina dos intervenciones. En marzo, Blanco habló de «poner límites» a los propietarios que especulan. En octubre, en Más Vale Tarde, usó «hay que freír a impuestos» al referirse a quienes compran para invertir. La frase completa del titular queda pendiente de verificación como cita literal.