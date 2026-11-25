María Cristina Buendía, notaria: "La viuda no tiene derecho a heredar un piso aunque haya testamento, aunque sí puede disfrutar de él"

Que los hijos hereden la vivienda familiar tras la muerte de su padre no implica que la viuda tenga que hacer las maletas.

Aunque el inmueble pase a estar a nombre de los descendientes, la mujer puede conservar el derecho a vivir en él si tiene reconocido el usufructo, una figura jurídica que permite disfrutar de un bien sin ser su propietaria.

Esta distinción es fundamental en las herencias. La titularidad de una casa y el derecho a utilizarla no siempre recaen en la misma persona. El propietario puede disponer del inmueble dentro de los límites legales, mientras que el usufructuario tiene derecho a usarlo y disfrutarlo, con la obligación de conservarlo.

Así, una mujer puede dejar de ser propietaria de la vivienda en la que ha vivido durante décadas junto a su marido, pero seguir teniendo derecho a residir en ella tras su fallecimiento. No se trata de una concesión de los hijos ni de un acuerdo informal entre familiares, sino de un derecho reconocido por la legislación cuando se cumplen las condiciones previstas.

La notaria María Cristina Clemente Buendía recuerda que, en territorio sujeto al Derecho común, "el viudo siempre es heredero forzoso de su cónyuge". El Código Civil reconoce al cónyuge superviviente derechos sucesorios, aunque estos no necesariamente se traducen en recibir una parte de la herencia en plena propiedad. En muchos casos, su protección se articula a través del usufructo.

Propietaria o usufructuaria

Uno de los casos más habituales aparece cuando los hijos reciben la nuda propiedad de una vivienda y el cónyuge superviviente conserva su usufructo. En la práctica, los primeros son propietarios, pero mientras exista ese usufructo no pueden disfrutar plenamente del inmueble.

La viuda, por su parte, puede utilizarlo aunque no figure como propietaria plena. El Colegio Notarial de Andalucía lo explica al abordar el conocido testamento "del uno para el otro y después para los hijos": el superviviente puede usar y disfrutar el patrimonio del fallecido mientras viva, mientras los hijos mantienen la nuda propiedad.

Precisamente este modelo de testamento es uno de los más utilizados por los matrimonios. El Consejo General del Notariado señala que suele recurrirse a él para garantizar que el viudo o la viuda pueda continuar residiendo en la casa y utilizar el patrimonio, aunque jurídicamente los bienes pertenezcan a los hijos en nuda propiedad.

Eso no significa, sin embargo, que pueda actuar como si fuera la única propietaria. Tener el usufructo permite disfrutar del inmueble, pero no vender por sí sola la plena propiedad de una vivienda cuya nuda propiedad corresponde a otras personas.

Qué corresponde a la viuda

Incluso cuando el testamento no establece un usufructo universal, el Código Civil reserva determinados derechos al cónyuge superviviente, siempre que no se encontrara separado legalmente o de hecho en los términos previstos por la ley.

Si concurre a la herencia con hijos o descendientes, le corresponde el usufructo del tercio destinado a mejora. Si no hay descendientes pero sí ascendientes, el derecho alcanza la mitad de la herencia. Y cuando no existen ni descendientes ni ascendientes, asciende a dos tercios.

Buendía advierte que "el cónyuge siempre tiene derecho a su legítima", independientemente de que el matrimonio estuviera en régimen de gananciales o separación de bienes.

Hay, no obstante, que tener en cuenta que, tener una legítima en usufructo no implica automáticamente que esta recaiga sobre el piso familiar.

Los herederos pueden, en determinadas circunstancias, satisfacer ese derecho mediante una renta vitalicia, los rendimientos de determinados bienes o un capital en efectivo, de acuerdo con el artículo 839 del Código Civil.

Diferentes titulares

De ahí que en una herencia resulte fundamental distinguir entre plena propiedad, nuda propiedad y usufructo. Una misma vivienda puede tener propietarios y, al mismo tiempo, una persona diferente con derecho a disfrutarla.

Por ejemplo, unos hijos pueden heredar la nuda propiedad del piso de su padre mientras la madre conserva su usufructo vitalicio. Aunque jurídicamente la vivienda no sea plenamente suya, podrá seguir viviendo en ella mientras permanezca vigente ese derecho.

También hay que diferenciar esta cuestión del régimen de gananciales. Antes de repartir la herencia, debe liquidarse la sociedad de gananciales y determinarse qué parte pertenecía ya al superviviente y qué bienes formaban realmente parte del patrimonio del fallecido.

Estas reglas corresponden al Derecho civil común. En territorios con Derecho civil propio pueden existir particularidades sucesorias, por lo que cada herencia debe estudiarse atendiendo a la legislación aplicable, al testamento y a la composición familiar.