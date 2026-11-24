Una propietaria de cuatro pisos, durante su entrevista en 'El Intermedio'. laSexta / El Intermedio

Una propietaria de cuatro pisos: "Alquilar una vivienda es un negocio y, como tal, todo tiene que funcionar bien"

La relación entre propietarios e inquilinos no siempre es sencilla. Mientras algunos arrendatarios denuncian la falta de atención de sus caseros ante las averías de sus viviendas, otros propietarios defienden que mantener los pisos en buenas condiciones es fundamental para evitar conflictos.

Esta diferencia quedó patente en un reportaje de El Intermedio, el programa de laSexta, en el que la periodista Thais Villas salió a la calle para conocer cómo viven los vecinos de un barrio rico y otro obrero, y cuál es su relación con la vivienda.

Durante su visita al barrio obrero, una mujer se quejó de la actitud de su casero, asegurando que "pasa de nosotros". La falta de respuesta ante los problemas de la vivienda la había llevado incluso a aprender a realizar pequeñas reparaciones, como cambiar un grifo.

Una situación muy distinta a la que encontró en el barrio acomodado, donde entrevistó a una mujer propietaria de cuatro pisos que defendió la importancia de atender correctamente a quienes viven de alquiler.

"Todo tiene que funcionar bien", aseguró la propietaria, que considera que alquilar una vivienda implica asumir una serie de responsabilidades y garantizar que los inquilinos puedan disfrutar del inmueble en buenas condiciones.

"Tener un negocio donde el cliente no está contento no tiene sentido", añadió durante la conversación con Thais Villas, dejando clara su postura sobre la gestión de las viviendas que tiene en propiedad.

Sus palabras ponen el foco en una de las principales fuentes de conflicto entre caseros e inquilinos: quién debe hacerse cargo de las reparaciones y qué obligaciones tiene cada parte cuando se firma un contrato de alquiler.

Derechos del inquilino

El alquiler ha ganado peso en España durante las últimas décadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados en el texto, el porcentaje de hogares que viven de alquiler ha pasado del 13% en 2005 al 20,2% en 2025.

En este contexto, conocer los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos resulta fundamental para evitar problemas durante la vigencia del contrato.

Uno de los principales derechos del arrendatario es disfrutar de la vivienda con tranquilidad y privacidad. Esto significa que el propietario no puede entrar en el inmueble sin su consentimiento, aunque existan mensualidades pendientes de pago.

El inquilino también puede exigir que se realicen las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, siempre que los desperfectos no sean consecuencia de un uso indebido por su parte.

En cuanto a la duración del contrato, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece, con carácter general, una prórroga obligatoria hasta alcanzar los cinco años si el propietario es una persona física y siete si es una persona jurídica.

Una vez transcurrido ese periodo, el contrato puede prorrogarse hasta tres años más mediante prórrogas anuales, siempre que se cumplan las condiciones legales y ninguna de las partes comunique su voluntad de no renovarlo dentro de los plazos establecidos.

Por otro lado, el inquilino puede abandonar la vivienda una vez transcurridos seis meses de contrato, siempre que avise al propietario con al menos 30 días de antelación. Si se ha pactado expresamente, deberá abonar la indemnización correspondiente.

Si el propietario decide vender el inmueble, el arrendatario puede tener derecho de adquisición preferente, salvo que haya renunciado válidamente a él. La venta tampoco supone necesariamente la finalización del contrato.

No obstante, el inquilino también tiene obligaciones. Entre ellas se encuentran pagar puntualmente la renta, entregar una fianza equivalente a una mensualidad y cuidar la vivienda.

También debe asumir las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario y respetar las condiciones establecidas en el contrato.

Obligaciones del propietario

Los caseros tienen derecho a recibir el alquiler en las fechas acordadas y a actualizar la renta cuando exista un pacto que lo permita, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

También pueden recuperar la vivienda para destinarla a residencia habitual propia o de determinados familiares, aunque únicamente cuando se cumplan los requisitos legales y los plazos de comunicación correspondientes.

Si el inquilino deja de pagar, provoca daños graves o realiza actividades ilícitas, el propietario puede solicitar la resolución del contrato y acudir a los tribunales para reclamar el desahucio.

Lo que no puede hacer es desalojar al arrendatario por su cuenta, cambiar las cerraduras o entrar en la vivienda sin autorización, aunque sea el titular del inmueble.

Respecto a las reparaciones, la legislación establece que el propietario debe hacerse cargo de las obras necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que los daños sean responsabilidad del inquilino.

Esto incluye, por ejemplo, averías de la caldera, problemas en las tuberías o fallos en la instalación eléctrica que afecten al uso normal de la vivienda y cuya reparación corresponda legalmente al arrendador.

Estas actuaciones de conservación no permiten, por sí solas, incrementar el precio del alquiler. Las obras de mejora tienen una regulación diferente y pueden justificar determinadas subidas cuando se cumplen los requisitos legales.

Precisamente sobre estas responsabilidades se pronunciaba la propietaria entrevistada en El Intermedio, que defendía la necesidad de mantener sus cuatro inmuebles en buenas condiciones y atender las necesidades de quienes viven en ellos.