Irene Montero, sobre la vivienda en España: "La okupación es un problema inventado por la derecha"

La ocupación ilegal de viviendas en España lleva años enfrentando a los partidos políticos. Mientras unos reclaman endurecer las medidas contra quienes entran en propiedades ajenas sin autorización, otros consideran que el debate ha adquirido una dimensión desproporcionada frente a problemas como el precio del alquiler o la dificultad para acceder a una vivienda.

Una de las declaraciones más polémicas sobre esta cuestión llegó de la mano de Irene Montero, entonces ministra de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, durante una comparecencia ante los medios en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre de 2022.

"El problema de la okupación es un problema inventado, es agenda de la derecha y, como decía ayer Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, gana la derecha", afirmó la política, dejando clara su oposición a una iniciativa impulsada por el PSOE, su socio de Gobierno en aquel momento.

Sus palabras se produjeron después de que los socialistas plantearan una reforma legal para permitir que los jueces acordasen el desalojo de ocupantes ilegales en un plazo máximo de 48 horas, siempre que se cumplieran determinadas condiciones.

Una propuesta fallida

La controversia comenzó cuando el PSOE registró una enmienda para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y agilizar la respuesta judicial ante determinados casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles.

La propuesta contemplaba que el juez pudiera ordenar el desalojo en un máximo de 48 horas desde la solicitud correspondiente o la recepción del atestado policial, si los ocupantes no acreditaban un título jurídico que justificase su permanencia.

El planteamiento socialista buscaba reducir los tiempos de actuación judicial y ofrecer una respuesta más rápida a los propietarios afectados. Sin embargo, Unidas Podemos rechazó la iniciativa, al considerar que las prioridades legislativas debían centrarse en la subida de los alquileres y las hipotecas.

Montero defendió que la solución pasaba por "impedir las subidas abusivas e impedir que la vivienda sea un bien con el que los especuladores ganan millones y millones a costa del sufrimiento de las familias".

La discrepancia hizo visibles las diferencias entre las dos formaciones que integraban el Ejecutivo de coalición. Por su parte, Yolanda Díaz, entonces vicepresidenta segunda, también cuestionó la iniciativa socialista y sostuvo que la principal urgencia del país era reducir el precio de la vivienda.

La confrontación alcanzó igualmente al portavoz socialista Patxi López, quien criticó las declaraciones de Unidas Podemos y defendió la necesidad de actuar ante las ocupaciones ilegales.

Qué dice la ley

Más allá del enfrentamiento político, conviene distinguir dos situaciones que suelen aparecer mezcladas en el debate público: el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles.

El allanamiento de morada, recogido en el artículo 202 del Código Penal, se produce cuando una persona entra o permanece sin autorización en una vivienda que constituye la morada de otra persona. La protección también alcanza a las segundas residencias que mantienen ese carácter.

La usurpación, regulada en el artículo 245, afecta a inmuebles que no constituyen morada. Ambas conductas pueden ser delictivas, aunque su tratamiento jurídico y los procedimientos aplicables son distintos.

Los datos oficiales permiten dimensionar el fenómeno. Según las cifras del Ministerio del Interior difundidas en abril de 2026, España registró 14.875 hechos conocidos de allanamiento y usurpación durante 2025, un 9,4% menos que el año anterior.

Cataluña concentró 5.913 casos, aunque también experimentó un descenso del 15,6%. Estas estadísticas recogen hechos conocidos por las fuerzas policiales y no equivalen necesariamente a condenas judiciales.

Además, la reforma procesal de 2025 introdujo cambios para facilitar el enjuiciamiento rápido de determinadas modalidades de usurpación, aunque no estableció un desalojo automático de todas las viviendas ocupadas en 48 horas.

Las cifras confirman que la ocupación ilegal existe, aunque su frecuencia y gravedad varían según el supuesto. Precisamente ahí reside una parte fundamental del desacuerdo: mientras algunos partidos reclaman más rapidez para proteger a los propietarios, otros insisten en que el esfuerzo político debe dirigirse principalmente a mejorar el acceso a la vivienda.