Miriam Jiménez, socióloga: "Si no hubiera especuladores, los jóvenes podrían comprarse una casa en España"

Hace quince años, hablar de especulación inmobiliaria no tenía la misma relevancia que hoy. Comprar una vivienda como inversión era una práctica al alcance de una parte de la población con suficiente patrimonio, que adquiría una segunda o incluso una tercera residencia, muchas veces sin necesidad de destinarla al alquiler.

La situación ha cambiado considerablemente. El mercado inmobiliario se ha convertido en una fuente de rentabilidad para miles de inversores y propietarios, mientras el alquiler gana peso como negocio en España. De hecho, según los datos, más de dos millones de personas declaran ingresos procedentes del arrendamiento de viviendas.

Pero, ¿qué consecuencias tiene esta transformación para quienes buscan una casa en la que vivir? Hay quienes defienden que los inversores son necesarios porque ofrecen viviendas en alquiler a las personas que no pueden permitirse comprar.

Otros, como la socióloga Miriam Jiménez, consideran que la especulación está detrás de buena parte de las dificultades de acceso a la vivienda y que, sin ella, muchos jóvenes tendrían hoy más oportunidades de convertirse en propietarios.

La especulación y su impacto

La socióloga Miriam Jiménez abordó esta cuestión durante su intervención en el programa laSexta Xplica, donde puso el foco en el papel que desempeña la especulación en el encarecimiento del mercado inmobiliario.

Para la experta, el problema no se limita a los barrios más cotizados de las grandes ciudades, sino que se ha extendido también a municipios de la periferia, donde tradicionalmente los precios eran más asequibles.

Como ejemplo, mencionó Fuenlabrada, localidad madrileña en la que, según explicó, el precio de la vivienda ha experimentado un incremento notable.

Una evolución que, a su juicio, demuestra que la dificultad para acceder a una casa ya no afecta únicamente a quienes buscan vivir en el centro de Madrid, Barcelona o Valencia, sino también a quienes intentan encontrar una alternativa económica lejos de esas zonas.

"El especulador no está aportando ningún tipo de valor. Es un mero trabajo especulativo y su valor es empobrecer a la sociedad", afirmó Jiménez durante su intervención.

La socióloga considera que una parte del encarecimiento de los inmuebles responde a la entrada de compradores cuyo objetivo no es utilizar la vivienda como residencia habitual, sino obtener un beneficio económico.

Esta dinámica, sostiene, termina perjudicando a quienes necesitan una casa para vivir y no cuentan con el capital suficiente para competir con inversores que pueden adquirir propiedades como parte de su actividad económica.

"Si no hubiera especuladores, la juventud podría comprarse una vivienda que hace cinco años estaba a 150.000 euros y ahora se vende por 300.000 euros", aseguró.

Con esta comparación, Jiménez quiso ilustrar cómo la subida de los precios puede dejar fuera del mercado a una generación que, pese a tener ingresos y capacidad para asumir una hipoteca, no consigue reunir el dinero necesario para comprar.

Imagen de ilustración de una vivienda en alquiler. iStock

A su juicio, aumentar la construcción de viviendas es una medida necesaria, pero no suficiente para resolver el problema. "Hay que construir vivienda, pero también poner límites a los que la pueden comprar. Si no ponemos límites pasa lo que pasa", defendió.

En su intervención fue especialmente crítica con la situación de las familias que, aun contando con dos salarios, encuentran dificultades para conseguir financiación bancaria. "Se está denegando hipotecas a familias que tienen dos salarios porque ahora interesa que las compren especuladores", denunció.

Sus palabras provocaron la reacción del economista Gonzalo Bernardos, que interrumpió a la socióloga para calificar de "barbaridad" la afirmación de que los bancos puedan preferir a los inversores frente a las familias.

Jiménez respondió que, precisamente, las entidades financieras pueden encontrar atractivo vender inmuebles a fondos de inversión porque estos compradores disponen de liquidez y pueden pagar las propiedades al contado.

Más allá del enfrentamiento televisivo, Jiménez quiso poner el acento en las consecuencias sociales de la expansión de este modelo de inversión. La experta criticó que los especuladores presenten la periferia como una alternativa para quienes ya no pueden comprar en el centro de las ciudades.

"Me encanta que los especuladores digan que hay que ir a la periferia. Vais de cara y decís que vuestro proyecto es expulsar a los vecinos y sacrificar los barrios, que todo el mundo lo sepa", ironizó.

Para ella, el desplazamiento de los residentes hacia zonas cada vez más alejadas no resuelve el problema, sino que lo traslada a otros municipios.

"Primero era sacar a los vecinos normales del centro, ahora, de las periferias, ¿a dónde nos queréis llevar a los vecinos de a pie? A la pobreza absoluta", lamentó.

Una vivienda cada vez más cara

La socióloga relaciona la subida del coste de vida con las dificultades de los jóvenes para ahorrar, pagar un alquiler y reunir el dinero necesario para comprar una casa.

Hace quince años, cobrar 1.000 euros mensuales podía considerarse una situación relativamente favorable para una parte de los trabajadores.

"Ser mileurista era casi una aspiración. Con 1.000 euros ya podías hacer muchas más cosas, porque había mucha gente cobrando 600 euros", confesó.

La situación económica ha cambiado y, con ella, las posibilidades de acceder a una vivienda. "Hoy, según La Caixa, los gastos de un ciudadano medio, sin incluir la vivienda, están entre 800 y 1.000 euros.

El salario mínimo interprofesional es de 1.200 euros. En 15 años, la vida se ha encarecido muchísimo. La gente lo nota en sus bolsillos, ni siquiera hace falta mirar las estadísticas", explicó.

Este aumento del coste de vida deja cada vez menos margen para ahorrar. Quienes viven de alquiler destinan buena parte de sus ingresos a pagar la vivienda y tienen más dificultades para reunir el dinero que necesitan para afrontar la entrada de una hipoteca.

Jiménez también recordó que, según el Banco de España, ahora se necesitan más años de salario para poder comprar una vivienda.

"Las personas que hoy están en alquiler y que supuestamente mañana serán propietarias tienen que enfrentarse a un coste de vida que hace más difícil ahorrar", advirtió.

Por eso, considera que proteger el acceso a la vivienda es fundamental para garantizar las oportunidades de las próximas generaciones. "Si no protegemos actualmente la vivienda, estaremos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país", sostuvo.

La socióloga insistió en que una casa no puede tratarse como cualquier otro producto del mercado, ya que condiciona directamente el bienestar de las personas. "Cuando hablamos de la vivienda no hablamos de cualquier bien, sino de la arquitectura del bienestar, de la familia y de la salud mental", afirmó.

También rechazó que los ciudadanos tengan que renunciar a otras necesidades para poder pagar un techo. "Nadie debería vivir por debajo de sus posibilidades para poder acceder a un bien básico como es una vivienda. No, no es ético especular con la vivienda. Claro que es legal y os amparáis en eso, pero no es ético", defendió.

Durante su intervención, Jiménez aseguró que el 50% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de exclusión social y que más del 70% de los desahucios corresponden a viviendas arrendadas.

"El problema del alquiler es brutal porque está absorbiendo, como una aspiradora, la capacidad de ahorro de muchísima gente. No estamos hablando de microondas ni de relojes, estamos hablando de vivienda, que es un bien fundamental", concluyó.

Para Jiménez, garantizar que todo el mundo pueda acceder a un hogar debe estar por encima de los intereses especulativos: "Una casa es un derecho y ojalá todo el mundo pudiera tener una".