Las expertas en ahorro coinciden: "Lo mejor no es dejar la calefacción puesta todo el día"

Con la llegada del frío, mantener una temperatura agradable en casa se convierte en una de las principales preocupaciones de los hogares españoles. Las bajas temperaturas, las jornadas más cortas y el mayor tiempo que pasamos en el interior hacen que el consumo de calefacción aumente considerablemente.

Sin embargo, ahorrar en la factura no depende únicamente del tipo de calefacción que tengamos instalado. La temperatura elegida, las horas de funcionamiento y el aislamiento en la vivienda también influyen en el gasto mensual.

Una de las dudas más habituales es si resulta más económico mantener la calefacción encendida a baja temperatura durante todo el día o apagarla cuando no estamos en casa. Varias expertas en energía y ahorro han abordado esta cuestión.

¿Es mejor apagarla?

La ingeniera industrial Cristina Bayés, experta de la consultora de sostenibilidad Anthesis, ha explicado en el pódcast Futuro sostenible, impulsado por BBVA, uno de los errores más extendidos sobre el consumo energético. "Decir que dejar la calefacción constantemente encendida sirve para horrar es falso", afirma la especialista.

Según explica, mantener la casa caliente mientras permanece vacía supone un consumo innecesario. Por eso, cuando vamos a pasar varias horas fuera generalmente resulta más eficiente apagar la calefacción.

No obstante, existen excepciones. En viviendas con suelo radiante, por ejemplo, puede ser conveniente reducir la temperatura en lugar de desconectar completamente el sistema, ya que tarda más tiempo en calentarse y enfriarse.

La temperatura ideal

La experta energética Sara Muñoz también compartía hace unos meses sus recomendaciones en el programa Espejo Público, donde insistió en la importancia de controlar el termostato. "Para conseguir una factura más económica debemos poner una temperatura entorno a 19 y 21 grados", explica.

Muñoz recuerda que aumentar la temperatura tiene consecuencias directas en el consumo. "Por cada grado de más nuestro consumo aumenta entre un 7 y un 11%", señala.

Por eso, recomienda recurrir también a pequeños gestos cotidianos, como utilizar ropa de abrigo dentro de casa, en lugar de subir continuamente el termostato.

La especialista también distingue entre las ausencias cortas y las prolongadas. Si vamos a salir durante un par de horas, puede ser razonable reducir la calefacción al mínimo. En cambio, si estaremos fuera toda la jornada laboral, suele compensar apagarla.

Qué hacer durante la noche

Otra cuestión que genera dudas es si conviene dejar los radiadores encendidos mientras dormimos. Sara Muñoz considera que, con carácter general, lo más recomendable es desconectar la calefacción por la noche y programarla poco antes de levantarse.

También aconseja evitar que el calor se escape innecesariamente. Para ello, propone ventilar durante unos diez minutos, aprovechar las horas de sol y no colocar muebles ni objetos que dificulten la circulación del aire alrededor de los radiadores.

Por su parte, Cristina Bayés recomienda mantener el termostato entre 19 y 22 grados durante los meses fríos y apagar la calefacción mientras se ventila.

Otras estrategias

No todas las expertas defienden exactamente la misma fórmula. Natalia Lara, consultora financiera, explicaba también en uno de sus vídeos de TikTok que, en determinadas viviendas antiguas y mal aisladas, mantener una temperatura estable podría resultar más conveniente que dejar que la casa se enfríe demasiado.

"El arranque desde una temperatura baja de entre 12 y 14 grados hace que la caldera trabaje a máxima potencia durante una o dos horas", señala. Según Lara, ese esfuerzo inicial "consume el triple que mantener la temperatura constante".

Sin embargo, esta afirmación no puede aplicarse a todas las viviendas. Aunque volver a calentar una casa requiere energía, eso no significa que mantener la calefacción encendida permanentemente resulte más barato. El balance depende del aislamiento, la temperatura exterior y la tecnología utilizada.

En lugar de mantener siempre los 19 grados, una alternativa es programar una temperatura nocturna más baja, de unos 15 o 16 grados, cuando las características de la vivienda y el sistema lo aconsejen.

La importancia del aislamiento

Más allá de cuándo encender o apagar la calefacción, las especialistas coinciden en la importancia de evitar las pérdidas de calor.

Unas ventanas antiguas, las rendijas de las puertas o las paredes mal aisladas pueden provocar que la temperatura interior descienda rápidamente, obligando a utilizar la calefacción durante más tiempo.

Por eso, revisar los cerramientos, aprovechar la luz solar durante el día y cerrar las persianas cuando cae la noche son medidas sencillas que pueden ayudar a conservar el calor.

En definitiva, no existe una única fórmula válida para todas las casas. Lo más recomendable es adaptar los horarios y la temperatura al tiempo que pasamos en la vivienda, al sistema de calefacción y a su capacidad para mantener el calor.