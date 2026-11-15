Carmen, propietaria de 7 pisos en España: "Si naces pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí lo es"

Conseguir una vivienda en propiedad se ha convertido en una meta cada vez más difícil para buena parte de los españoles.

Los precios de compra, las condiciones para acceder a una hipoteca y la necesidad de disponer de unos ahorros previos han levantado una barrera especialmente complicada para los jóvenes que quieren emanciparse.

La distancia entre los salarios y el coste de los inmuebles obliga a muchos a retrasar sus planes de independencia o a permanecer en casa de sus padres.

En este contexto, el debate sobre la responsabilidad individual, la cultura del ahorro y las dificultades económicas de las nuevas generaciones vuelve a ocupar las tertulias televisivas.

Una de las voces que ha generado más controversia es la de Carmen Sánchez, abogada y propietaria de siete viviendas, que ha vuelto a intervenir en Espejo Público, el programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso.

Adquirir siete viviendas

La abogada ya había contado en anteriores intervenciones televisivas cómo construyó su patrimonio inmobiliario. Según explicó, a los 33 años tenía tres viviendas, después de 25 años trabajando y con una titulación superior.

"Yo llevo 25 años trabajando, soy titulada superior, me endeudé con hipotecas y con los avales de mi familia porque yo estaba sin blanca", relató para explicar cómo pudo afrontar sus primeras compras.

Sánchez también detalló que sus siete propiedades tienen diferentes usos. Una es su residencia habitual, otra funciona como despacho profesional y otras dos se encuentran en la montaña y en la playa. También tiene un inmueble donde vive un familiar con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

De las siete viviendas, únicamente dos están destinadas al alquiler. Una distribución que la propietaria ha utilizado para explicar que disponer de varios inmuebles no significa necesariamente obtener rentabilidad de todos ellos.

Los jóvenes y el ahorro

Uno de los argumentos que Carmen Sánchez ha repetido para defender su postura es la experiencia de su hijo. En enero de 2025 explicó que, con 23 años, el joven compaginaba sus estudios universitarios en Cataluña con un trabajo y destinaba sus ingresos al ahorro.

"Mi hijo tiene 23 años y trabaja y todo el dinero ese lo está ahorrando, creo que en un año tendrá el 20% del precio para poderse comprar una vivienda", aseguró entonces. Su previsión era que pudiera adquirir una casa con 24 o 25 años.

A partir de este ejemplo, la abogada cuestionó los hábitos de consumo de parte de la juventud y puso como ejemplo los teléfonos móviles caros, las salidas a discotecas o los viajes a estaciones de esquí.

"La generación de los jóvenes tiene mucho consumismo", afirmó. En otra intervención, llegó a pronunciar una frase que provocó numerosas reacciones: "Si naces pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí lo es".

Sus palabras encontraron la respuesta de Adriá Luber, estudiante y activista que participó en el debate de Antena 3. El joven explicó que trabajar no siempre permite ahorrar, especialmente cuando hay que asumir gastos personales y contribuir económicamente al hogar familiar.

También cuestionó que se generalizara sobre los hábitos de toda una generación sin tener en cuenta las diferencias económicas y el apoyo familiar del que dispone cada persona.

Comprar una vivienda ahora

En su intervención más reciente, el 9 de octubre de 2026, Sánchez matizó parte de sus anteriores declaraciones. Cuando Susanna Griso le preguntó si seguía pensando que faltaba esfuerzo entre los jóvenes, respondió: "Hay jóvenes que sí se esfuerzan, pero también los hay que no lo hacen".

La letrada justificó este cambio de perspectiva por el encarecimiento que ha experimentado la vivienda desde que realizó sus primeras afirmaciones. También reconoció que los salarios actuales condicionan la capacidad de ahorro de quienes quieren comprar.

Aun así, mantiene que reunir aproximadamente el 30% del precio del inmueble y solicitar después financiación bancaria es una fórmula que deberían intentar los futuros compradores.

"Tendrían que ahorrar el 30% y pedir financiación al banco como hemos hecho todos", defendió durante la conversación televisiva.

La propuesta abrió una cuestión difícil de esquivar: ¿quién puede reunir esa cantidad con los sueldos actuales? Ante la pregunta de Griso, Sánchez reconoció que "las clases obreras no pueden acceder".