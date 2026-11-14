Pilar, experta en reformas: "Instalar ventanas de aluminio con rotura de puente térmico reduce la entrada de frío"

Cambiar las ventanas de casa es una de las mejoras que más se notan cuando llega el frío. Aunque requiere un desembolso económico considerable, renovar los cerramientos puede marcar una gran diferencia en la temperatura interior, evitar pérdidas de calor y conseguir que la calefacción trabaje menos durante los meses de invierno.

Con la bajada de las temperaturas, las deficiencias del aislamiento se hacen mucho más evidentes. Los cristales fríos, las corrientes de aire y las habitaciones que nunca terminan de calentarse suelen indicar que las ventanas no protegen correctamente el exterior. Sustituirlas por modelos más eficientes ayuda a conservar el calor y puede traducirse en un ahorro en las facturas energéticas.

Pero antes de comenzar la reforma aparece una duda que comparten muchos propietarios: ¿es mejor instalar ventanas de PVC o de aluminio? Ambos materiales son habituales en las viviendas actuales, aunque presentan diferencias importantes en cuanto al aislamiento, resistencia, estética y presupuesto.

La especialista en reformas Pilar Pérez, conocida en redes sociales como @lapipireforma, ha abordado esta cuestión en sus contenidos. Según explica, para acertar con la elección no basta con comparar precios: también conviene estudiar la orientación de la casa, las condiciones climáticas y las dimensiones de las ventanas.

Durante el invierno, estas características adquieren especial relevancia, sobre todo en viviendas situadas en zonas frías o expuestas al viento. La capacidad de los materiales para limitar las pérdidas de temperatura y mantener un buen cierre puede influir directamente en el confort de las habitaciones.

Ventanas de PVC o aluminio

El PVC es uno de los materiales más utilizados cuando se busca mejorar el aislamiento térmico de una vivienda. Su baja conductividad ayuda a dificultar la transmisión de temperatura entre el exterior y el interior, una característica especialmente interesante para mantener las habitaciones calientes sin depender tanto de la calefacción.

Por su parte, el aluminio destaca por su resistencia y estabilidad, especialmente cuando se necesitan ventanas de grandes dimensiones. Es un material robusto que permite fabricar estructuras finas y soportar el peso de amplias superficies acristaladas, aunque sus prestaciones térmicas dependen en gran medida del sistema de aislamiento incorporado.

Rotura de puente térmico

Tradicionalmente, uno de los puntos débiles de las ventanas de aluminio era su facilidad para transmitir el frío del exterior. Al tratarse de un metal conductor, los perfiles podían enfriarse rápidamente y favorecer la pérdida de calor, además de la aparición de condensación en determinadas condiciones.

Para solucionar este inconveniente, los fabricantes incorporan la llamada rotura de puente térmico. Consiste en separar las partes interior y exterior del marco mediante un material aislante que reduce la transmisión de temperatura. Así, el aluminio puede ofrecer un comportamiento mucho más eficiente durante los días fríos.

Gracias a esta tecnología, las ventanas de aluminio actuales pueden alcanzar buenos niveles de aislamiento y son una opción frecuente en reformas y viviendas de nueva construcción. Además, permiten utilizar marcos más estilizados, algo especialmente atractivo para quienes buscan interiores luminosos, grandes ventanales y una estética moderna.

Los puntos fuertes

Las ventanas de PVC siguen siendo una alternativa muy interesante para quienes priorizan el aislamiento y el confort. Además de ayudar a conservar el calor en invierno, pueden ofrecer una buena protección frente al ruido exterior, especialmente cuando se combinan con acristalamientos adecuados y juntas de calidad.

Otro aspecto que suele jugar a su favor es el precio. En determinadas configuraciones, los modelos de PVC pueden resultar más económicos que las ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, una diferencia que conviene valorar cuando se pretende renovar todos los cerramientos de la vivienda.

También destacan por su resistencia a la humedad y por necesitar pocos cuidados para mantenerse en buen estado. Sin embargo, sus perfiles pueden ser más anchos y las posibilidades de diseño varían según el fabricante, algo que merece la pena tener en cuenta cuando se buscan acabados muy concretos o superficies acristaladas de gran tamaño.

En definitiva, no existe un material que resulte mejor para todas las viviendas. Para combatir el frío de manera eficaz, es importante valorar el conjunto de la ventana: el tipo de vidrio, la calidad del marco, la estanqueidad y una instalación correcta.

El clima de la zona, la orientación de las habitaciones y el presupuesto terminarán de determinar cuál es la opción más adecuada.