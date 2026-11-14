Ana Pardo de Vera, sobre la vivienda: "Culpamos a los inmigrantes, pero la especulación la permiten nuestros políticos"

La periodista y colaboradora televisiva Ana Pardo de Vera ha puesto el foco en uno de los grandes problemas sociales de España: el acceso a la vivienda.

En una conversación con Roger Escapa en el programa radiofónico El suplement, de Catalunya Ràdio, ha criticado la especulación inmobiliaria y ha advertido del peligro de utilizar la crisis habitacional para alimentar discursos contra la inmigración.

Su reflexión va más allá de la dificultad que encuentran miles de ciudadanos para comprar o alquilar una casa. Pardo de Vera considera que la falta de soluciones a este problema está dejando espacio a los mensajes de la extrema derecha, que, a su juicio, señala a los colectivos más vulnerables en lugar de abordar las causas reales de la crisis.

El problema es la especulación

Durante la entrevista, la periodista plantea una cuestión que considera fundamental para entender la crisis de la vivienda en España. Quién ha permitido que la vivienda se convierta en un bien sometido a dinámicas especulativas.

Pardo de Vera rechaza que se responsabilice a la población inmigrante de las dificultades para encontrar una casa y dirige sus críticas a las decisiones políticas que, en su opinión, han favorecido esta situación.

No titubea en su diagnóstico. "Tenemos problemas de vivienda, es culpa de los inmigrantes. Pero ¿quién produjo esos problemas de vivienda? Toda la especulación que se permitió por parte de los partidos demócratas".

Con estas palabras, la periodista cuestiona la explicación que atribuye la falta de viviendas asequibles a la llegada de población extranjera. Para ella, el origen del problema está en un modelo que ha permitido la especulación inmobiliaria durante años.

No se trata únicamente de una crítica al mercado inmobiliario, sino también a la responsabilidad de las formaciones políticas que han tenido capacidad de decisión y no han conseguido evitar que el acceso a una vivienda se convierta en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Falta de soluciones

La colaboradora de televisión también establece una relación directa entre la incapacidad de ofrecer respuestas a los problemas sociales y el crecimiento de los discursos populistas.

En su opinión, cuando las instituciones democráticas no consiguen resolver cuestiones tan importantes como la vivienda, aparecen movimientos políticos que ofrecen explicaciones sencillas y buscan responsables entre determinados colectivos.

Así lo expresa durante la conversación con Roger Escapa: "Y cuando eso no funciona, el fascismo viene con sus slogans fáciles a decirte que los inmigrantes nos quitan la vivienda. Esto funciona así, es simplísimo. Y el siglo XX está lleno de ejemplos en Europa".

La periodista advierte, por tanto, de que el debate sobre la vivienda puede convertirse en una herramienta para extender mensajes xenófobos. Su argumento es que responsabilizar a los inmigrantes desvía la atención de las causas estructurales que han contribuido al encarecimiento del mercado residencial.

Su intervención no incluye una propuesta concreta sobre cómo reformar el mercado del alquiler o aumentar el parque de vivienda pública. Se trata, principalmente, de una reflexión política sobre las causas de la crisis y el aprovechamiento electoral de sus consecuencias.