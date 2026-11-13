Natalia Lara, experta financiera: "Dejar la calefacción encendida 24 horas gasta menos que apagarla por la noche"

Cada invierno, encender la calefacción se convierte en un quebradero de cabeza para millones de hogares españoles. Con la llegada del frío, muchas familias temen que mantener la casa caliente durante varias horas termine disparando la factura del gas a final de mes.

Esta preocupación lleva a muchos ciudadanos a limitar el uso de los radiadores, abrigarse dentro de casa o apagarlos por completo antes de irse a dormir. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 27,5 % de los hogares españoles no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses más fríos.

Ante el encarecimiento de los gastos domésticos, encontrar la fórmula secreta para ahorrar se ha convertido en una prioridad. Pero ¿realmente hay que apagar el aparato por la noche para reducir el consumo o es mejor dejarlo funcionando? Natalia Lara, experta financiera, tiene la respuesta.

Dejar la calefacción encendida

La recomendación de Natalia Lara es clara: no apagar la calefacción por la noche, sino mantenerla encendida durante las 24 horas a una temperatura constante de 19 grados.

Según la asesora financiera, esta práctica puede ayudar a reducir el consumo en determinadas viviendas, especialmente en aquellas que pierden calor con facilidad.

El motivo es que, cuando los radiadores permanecen apagados durante toda la noche, la temperatura de la casa puede desplomarse y obligar a la caldera a trabajar con mayor intensidad al volver a encenderla por la mañana.

Según explica, cuando una casa pasa de estar a 21 grados a registrar apenas 12 durante la noche, el sistema necesita recuperar toda esa diferencia térmica.

Ese proceso, sostiene, puede concentrar un consumo elevado de energía en muy poco tiempo. "Durante el arranque gastas lo de 3 días en 2 horas", afirma Lara.

Por este motivo, la experta recomienda mantener el termostato alrededor de los 19 grados durante todo el día, también por la noche.

A su juicio, esta fórmula permite evitar los cambios bruscos de temperatura y reducir el esfuerzo que debe realizar la instalación para recuperar el calor perdido.

La especialista también advierte de que el resultado depende de las características de cada inmueble. Una vivienda antigua, con ventanas poco aislantes o paredes que dejan escapar el calor, puede comportarse de manera muy diferente a un piso reformado con un buen aislamiento térmico.

Lara calcula que, en determinados hogares antiguos, apagar la calefacción por la noche puede llegar a suponer hasta 38 euros más al mes.

Qué dicen los organismos

La recomendación de Natalia Lara contrasta con las indicaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este organismo aconseja apagar la calefacción antes de irse a dormir y volver a encenderla por la mañana, una vez ventilada la vivienda.

Según sus recomendaciones, mantener una temperatura de entre 15 y 17 grados durante la noche suele ser suficiente para descansar cómodamente.

En las viviendas con un aislamiento deficiente, donde el frío entra con mayor facilidad, puede resultar conveniente mantener la calefacción encendida, pero ajustando el termostato a ese intervalo.

El motivo es que una vivienda pierde calor continuamente hacia el exterior. Cuanto mayor es la diferencia entre ambas temperaturas, más energía necesita el sistema para compensar esas pérdidas.

Por tanto, mantener la casa a 19 grados durante toda la noche implica seguir consumiendo gas para conservar ese nivel térmico, incluso cuando no hay nadie despierto.

El IDAE calcula que cada grado adicional de temperatura incrementa el consumo de calefacción aproximadamente un 7 %. Por eso, reducir unos grados el termostato durante las horas de descanso puede traducirse en un ahorro considerable a final de mes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también recomienda bajar la calefacción por la noche. Según sus cálculos, reducir la temperatura de 21 a 16 grados durante nueve horas puede disminuir alrededor de un 8 % el consumo energético en una vivienda con aislamiento intermedio y una temperatura exterior de cinco grados.

La diferencia entre ambas posturas está en las condiciones de cada inmueble. Una casa bien aislada puede conservar el calor durante varias horas después de apagar la calefacción, mientras que otra con ventanas antiguas o filtraciones puede enfriarse mucho más rápido.

¿Cuánto cuesta la calefacción?

El gasto que supone calentar una vivienda explica por qué tantas familias buscan alternativas para reducir el consumo.

Según la OCU, los hogares españoles consumen una media de 6.500 kWh anuales en calefacción, lo que representa un desembolso aproximado de 746 euros al año, de acuerdo con sus estimaciones de octubre de 2026.

La cantidad puede variar considerablemente en función del sistema utilizado, el tamaño de la casa y las condiciones climáticas de cada zona.

En este cálculo también influye el aislamiento térmico. Una vivienda con ventanas antiguas, filtraciones de aire o paredes poco protegidas pierde calor con mayor rapidez y necesita más energía para mantener una temperatura agradable.

Imagen de ilustración. iStock

Por el contrario, los inmuebles que cuentan con ventanas eficientes y un buen aislamiento conservan mejor el calor y reducen las necesidades de calefacción.

Por eso, antes de decidir si conviene apagar los radiadores por la noche, es recomendable conocer cómo se comporta cada vivienda.

No necesita la misma estrategia una casa que conserva el calor durante muchas horas que otra que se enfría rápidamente después de apagar la caldera.

También influye el sistema de calefacción: las recomendaciones pueden variar entre una instalación de gas natural, radiadores eléctricos o una bomba de calor.