María, propietaria de 10 pisos en alquiler: "Me llaman 'carroñera', pero lo único que he hecho en esta vida ha sido trabajar"

El debate sobre la vivienda en España ha situado en el centro de la polémica a los propietarios que acumulan varios inmuebles.

Una cuestión que genera opiniones enfrentadas y que ha vuelto a quedar patente en una intervención televisiva protagonizada por María, una mujer que asegura tener 10 propiedades.

La propietaria ha participado en En boca de todos, el programa presentado por Nacho Abad, donde ha respondido a las críticas recibidas por su patrimonio inmobiliario. En concreto, ha querido contestar a quienes la califican de "carroñera", una descripción que rechaza tajantemente.

Lejos de aceptar ese calificativo, María ha defendido el esfuerzo que, según cuenta, hay detrás de su situación económica. Asegura que ha dedicado buena parte de su vida al trabajo y que los sacrificios personales han sido fundamentales para sacar adelante a su familia y procurar un futuro mejor a sus hijos.

"No, soy una desgraciada, soy una desgraciada trabajadora, que lo único que he hecho en toda mi 'puta' vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar», ha respondido visiblemente indignada durante la conversación.

Mucho esfuerzo

La mujer vincula su trayectoria profesional a las dificultades económicas que atravesó después de quedarse viuda. Según relata, la pensión que percibía no era suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que tuvo que continuar trabajando para sacar adelante a sus hijos.

"Soy viuda y he tenido que ponerme a trabajar porque la pensión no me daba para más", explica durante su intervención televisiva.

María insiste en que su principal preocupación era proporcionar estabilidad a su familia. En sus palabras, el esfuerzo no respondía únicamente a la necesidad de afrontar los gastos cotidianos, sino también al deseo de que sus hijos estuvieran protegidos si a ella le ocurría algo.

"Y para sacar a mis hijos adelante y para que tuvieran una estabilidad por si a mí me pasaba algo", señala durante la emisión. Su testimonio sitúa el trabajo como el eje de una vida en la que, según asegura, tuvo que priorizar las obligaciones familiares frente al ocio y otros planes personales.

'Solo he trabajado'

María, en su defensa, describe las renuncias que, tal y como cuenta, marcaron su día a día durante esos años. La propietaria sostiene que dedicó su tiempo a trabajar y que apenas disfrutó de actividades de ocio.

"Lo único que he hecho ha sido trabajar. No he salido, no he ido a Madrid nada más que una vez, no conozco nada, no he ido a restaurantes", afirma.

La mujer recurre incluso a sus hábitos de compra para ilustrar la importancia que concede al ahorro. Según explica, aprovecha las ofertas cuando acude al supermercado, una práctica cotidiana que incorpora a su relato como ejemplo de su forma de administrar el dinero.

"Como si voy al supermercado y hay descuentos, lo cojo", añade.

La propietaria reivindica el trabajo realizado durante años y las decisiones que tomó para mantener a sus hijos han sido clave para poder mantener este patrimonio inmobiliario por el que ha tenido que trabajar y renunciar a mucho a lo largo de su vida.