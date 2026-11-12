Tamara Falcó, propietaria de un ático y una finca de 123 hectáreas: "Compré una casa para no gastar el dinero en caprichos"

Tamara Falcó es una de las figuras más conocidas de la crónica social española. Hija de Isabel Preysler y del marqués de Griñón Carlos Falcó, fallecido en 2020, ha crecido rodeada de propiedades, viajes y un estilo de vida ligado a una de las familias más conocidas del país.

Es precisamente esta herencia, junto a su trayectoria profesional como colaboradora de televisión, diseñadora y empresaria, la que ha contribuido a consolidar su posición económica. A sus 44 años, la marquesa de Griñón cuenta con un exclusivo ático en Madrid y una participación en el palacio de El Rincón, la finca familiar que recibió en herencia tras la muerte de su padre.

Y es que, pese a que durante muchos años prefirió vivir de alquiler, la marquesa terminó cambiando de opinión después de escuchar un consejo de su hermana Chábeli Iglesias, quien le confesaba que la única forma de ahorrar era comprando una casa. Para Tamara, adquirir un inmueble no ha sido únicamente una decisión relacionada con encontrar un hogar, sino también una manera de organizar sus finanzas y construir patrimonio.

El consejo de Chábeli Iglesias

Aunque pertenece a una familia con una larga tradición empresarial y patrimonial, Tamara Falcó ha construido su propia trayectoria profesional. Su apellido le ha dado una notable presencia pública desde pequeña, pero su actividad laboral también ha contribuido a sus ingresos.

La marquesa de Griñón ha trabajado en televisión, ha participado en campañas publicitarias, ha desarrollado proyectos relacionados con la moda y la gastronomía y ha protagonizado su propio documental en Netflix.

Su popularidad creció especialmente tras ganar la cuarta edición de MasterChef Celebrity, en 2019. A partir de entonces, su presencia en los medios se hizo todavía más habitual, con colaboraciones en programas como El Hormiguero, donde participa como tertuliana, y diferentes proyectos vinculados a su faceta de diseñadora y empresaria.

Su imagen pública se ha convertido también en una fuente de ingresos a través de acuerdos con marcas y trabajos publicitarios.

A pesar de ese entorno económico, la propia Tamara ha reconocido que durante muchos años no tuvo demasiado interés en adquirir una vivienda. Prefería alquilar y disfrutar de la libertad que ofrecía cambiar de casa cuando comenzaba una nueva etapa.

Una filosofía que terminó modificando gracias a Chábeli Iglesias, su hermana mayor, que lleva años interesada en el mundo inmobiliario y en la decoración.

En una entrevista con Architectural Digest (AD), la marquesa explicó cómo surgió aquella conversación que acabaría llevándola a comprar su primer inmueble. "Mi hermana Chábeli, que adora comprar casas, vestirlas, vivirlas y luego venderlas, siempre me recomendó comprarme una porque llevo toda la vida rentando", contó.

El argumento de su hermana tenía una explicación muy práctica. Tamara reconocía que no conseguía guardar el dinero que tenía disponible en el banco, ya que terminaba destinándolo a caprichos y compras personales.

Tamara Falcó y su hermana, Chábeli Iglesias. Gtres

Por eso, adquirir una propiedad podía convertirse en una fórmula para obligarse a ahorrar y destinar parte de sus ingresos a un bien que, con el tiempo, podría mantener o aumentar su valor.

"Según ella, la mejor forma de ahorrar es comprar una vivienda, así que dicho y hecho. Es como tener una inversión, ya que si el dinero se queda en la cuenta tengo tendencia a gastarlo en caprichos en vez de ahorrarlo, ¡que es lo que debería hacer!", explicó.

Un ático de 190 m²

La primera vivienda que Tamara Falcó compró está situada en Puerta de Hierro, una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid. Se trata de un ático de aproximadamente 190 metros cuadrados ubicado en el residencial The Collection by Kronos Homes, una promoción de viviendas de diseño que destaca por sus zonas comunes y sus prestaciones.

Según las estimaciones publicadas sobre el inmueble, su precio ronda los 1,5 millones de euros. La propiedad cuenta con cuatro dormitorios de origen, aunque durante la reforma se decidió convertirlos en tres para ganar espacio y crear un comedor más amplio.

También dispone de dos terrazas, una de ellas con piscina privada, y grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural.

La vivienda fue presentada en exclusiva por Architectural Digest en noviembre de 2023. En el reportaje, la marquesa abrió las puertas de su nuevo hogar y explicó algunos de los detalles que había elegido para convertirlo en un espacio a su gusto.

Para el proyecto contó con la interiorista Beatriz Silveira, que se encargó de combinar elementos clásicos con otros más contemporáneos.

"Es la primera casa que me he comprado, así que debía ser muy especial", reconoció entonces. La reforma se ejecutó en cinco meses y transformó la distribución original para adaptarla a las necesidades de la pareja.

Tamara Falcó enseña su cocina.

El resultado fue una vivienda con una estética elegante, materiales de calidad y una decoración cuidada, en la que conviven piezas de diseño, antigüedades y obras de arte.

Uno de los espacios más destacados es la cocina, que Tamara considera el corazón de la casa. La marquesa quería una estancia amplia y funcional, conectada con el salón y el comedor, donde poder cocinar y recibir invitados. También tiene especial protagonismo el dormitorio principal, con vestidor y baño en suite.

La terraza es otro de sus rincones favoritos. A través de una escalera de caracol se accede a una azotea con piscina privada, vegetación y vistas a algunas zonas verdes de Madrid, como la Casa de Campo y la Dehesa de la Villa.

Para preservar la intimidad, se diseñó un jardín con numerosas plantas que también ayuda a proteger el espacio de las miradas desde el exterior.

El residencial cuenta, además, con instalaciones comunitarias como gimnasio, spa, piscina y un área social. Una serie de servicios que completan las prestaciones de una propiedad concebida para ofrecer comodidad sin renunciar a la privacidad.

La compra también supuso un cambio importante en la vida de Tamara. Aunque al principio le costaba abandonar el centro de Madrid, donde había vivido durante años, terminó encontrando una vivienda que reunía las condiciones que buscaba junto a su marido. Entre ellas había una especialmente importante: disponer de garaje en el mismo edificio.

De hecho, la pareja llegó a visitar un piso en la calle Velázquez que cumplía los requisitos, pero la marquesa no sintió que fuera el lugar adecuado. La primera impresión que tuvo al entrar en su actual ático fue muy diferente.

"Más tarde vinimos aquí y, la verdad, nos quedamos en shock por lo bonito y acogedor que era", recordó en la entrevista.

El Rincón, la finca familiar

La otra gran propiedad vinculada al patrimonio inmobiliario de Tamara Falcó es El Rincón, una finca situada en Aldea del Fresno, a unos 50 kilómetros de Madrid. Se trata de una de las propiedades más emblemáticas de la familia Falcó y está estrechamente ligada a la figura de su padre, Carlos Falcó, que vivió allí durante años.

El palacio fue construido en 1862 por encargo del marqués de Manzanedo y cuenta con una larga historia. La propiedad llegó a manos de Carlos Falcó a través de la herencia familiar y, tras su fallecimiento en marzo de 2020, pasó a sus hijos.

Durante años, el lugar fue uno de los escenarios habituales de reuniones y celebraciones de la familia, hasta convertirse también en un espacio muy conocido por el público tras la boda de Tamara e Íñigo Onieva, celebrada allí en junio de 2023.

La finca ocupa aproximadamente 123 hectáreas y alberga un palacio de más de 30 habitaciones, jardines, viñedos, una zona de caballerizas, piscina y un bosque de bambú. También cuenta con diferentes espacios exteriores que han permitido utilizarla para celebraciones y producciones audiovisuales.

Parte de la familia Preysler en una imagen de archivo. E.E.

Su valor económico ha sido objeto de diferentes informaciones en los últimos años. En febrero de 2023, cuando se publicó que la familia estudiaba desprenderse de la propiedad, se habló de un precio de venta cercano a los siete millones de euros.

No obstante, esa cifra correspondía a la cantidad por la que se habría intentado comercializar el inmueble, no a una tasación actualizada ni al valor de una participación individual de Tamara. Vanitatis publicó entonces que la finca estaba tasada por debajo de esa cantidad.

La propiedad también ha tenido una evolución particular en lo que respecta a su titularidad. Tras la muerte del marqués, sus cinco hijos recibieron derechos sobre El Rincón, pero el reparto de la herencia terminó modificándose.

Según la información registral publicada por Vanitatis, Manuel Falcó asumió la mayor parte de la propiedad y las deudas e hipotecas asociadas a ella, mientras que Tamara conservó una participación minoritaria.

Actualmente, la finca figura a nombre de una sociedad cuyo accionista mayoritario es Manuel Falcó. Por tanto, no se trata de una propiedad que pertenezca exclusivamente a la marquesa de Griñón.