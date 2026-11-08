Elena, propietaria de un piso de alquiler: "La administración es la que debe ocuparse de las familias vulnerables"

Elena tiene una vivienda en propiedad, pero ha tenido que alojarse en una habitación cedida por una vecina. Según explicó en una entrevista con Telemadrid, los impagos de sus inquilinos la dejaron sin el ingreso que necesitaba para pagar su propio alquiler.

Su piso está en Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid. Lo alquiló en 2023 y se trasladó a Alpedrete. Los primeros retrasos en el cobro comenzaron tres meses después de la firma del contrato, según la información publicada por la cadena.

"Soy propietaria indigente, trabajo, pago una casa y no tengo un techo fijo para vivir", relató. Con estas palabras describió una situación que le impide disponer de un hogar en el que convivir con su hijo.

Elena reclama que la Administración atienda a las familias vulnerables sin trasladar esa responsabilidad a los particulares. Su denuncia parte de su propia experiencia: asegura que tampoco dispone de recursos para sostener el impago.

Una habitación

La propietaria explicó que una vecina le ofreció la habitación de su hija, que estudia fuera. Esa ayuda le permitió tener un lugar donde dormir, aunque no resolver su necesidad de una vivienda.

Según contó, intenta compensar a su vecina económicamente cuando puede. Mientras tanto, sigue reclamando a los inquilinos que abandonen el piso y sostiene que, cada vez que se lo pide, "siempre tienen circunstancias" que les impiden marcharse.

La falta de ingresos del alquiler se suma a los gastos que continúa afrontando por el inmueble. Telemadrid recoge que paga la hipoteca, un préstamo solicitado para reformarlo, la comunidad, el agua y los impuestos.

A esas obligaciones se añaden los gastos familiares. Elena señaló que destina 700 euros a la psicoterapia de su hijo, que tiene un trastorno por déficit de atención, y que también debe pagar su colegio concertado.

Por eso insiste en que necesita cobrar la renta. Su salario y sus obligaciones económicas no le permiten asumir indefinidamente que la vivienda deje de generar los ingresos con los que contaba.

El impacto familiar

Vivir en una habitación también ha alterado su relación cotidiana con el menor. Aunque puede recibir sus visitas, explicó que carece del espacio necesario para compartir con él una vida familiar.

"No puede hacer los deberes conmigo, no podemos preparar la cena juntos, no podemos desayunar juntos porque es que estoy en una habitación", lamentó.

Elena expresó su temor a perder la custodia por no poder garantizarle un techo. Se trata de una preocupación que manifestó durante la entrevista, no de una decisión judicial comunicada.

La falta de vivienda también afecta al tiempo que puede pasar con su madre, que tiene alzhéimer y vive en una residencia. Antes la recogía para pasar la tarde juntas y ver películas fuera del centro.

Ahora, según explicó, no puede mantener esos encuentros de la misma manera: "No tengo dónde meterla".

Propietarios vulnerables

Elena sostiene que las dificultades económicas de los arrendadores también deben tenerse en cuenta. Según informó Telemadrid, los servicios sociales la habían declarado vulnerable.

Su reclamación se dirige a las administraciones, a las que pide soluciones habitacionales para quienes no pueden pagar una vivienda. "Son ellos los que se tienen que hacer cargo de esta gente, no nosotros", afirmó.

La propietaria cuestiona que se atienda la vulnerabilidad de los inquilinos sin considerar las circunstancias de quien les alquila el inmueble. En su caso, asegura que necesita recuperar el piso para poder resolver también su situación familiar.

"El propietario puede serlo también", recordó al hablar de la vulnerabilidad económica.