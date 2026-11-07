Montse Cespedosa, experta en finanzas: "Quienes quieran vender su vivienda que lo hagan ya, el precio está en el límite"

El precio de la vivienda en España continúa siendo una de las grandes preocupaciones de quienes buscan comprar una casa. A los elevados importes de los inmuebles se suma la dificultad para conseguir una hipoteca con condiciones favorables, una combinación que también puede afectar a quienes están pensando en vender.

Aunque el mercado inmobiliario ha mantenido una intensa actividad durante los últimos años, las decisiones de los bancos y la evolución de los tipos de interés siguen siendo determinantes para muchas operaciones de compraventa.

En este contexto, Montse Cespedosa, economista y exbanquera especializada en financiación hipotecaria ha compartido en su perfil de Instagram una advertencia dirigida a los propietarios que tienen previsto poner su vivienda en venta.

"Los que tengan pensado vender su vivienda, que lo hagan ya porque el precio está en el límite", asegura la experta.

Por qué vender cuanto antes

La preocupación de Cespedosa no se centra únicamente en el precio que pueden alcanzar las casas, sino también en las posibilidades de financiación de quienes desean comprarlas.

Cuando los bancos endurecen sus requisitos, algunos compradores encuentran más dificultades para acceder al préstamo que necesitan. Esto puede reducir el número de personas capaces de asumir determinados precios.

En uno de sus vídeos, la especialista apunta a cambios en la tramitación de las hipotecas, a su juicio, podrían anticipar condiciones menos favorables para los futuros propietarios.

"Los bancos están demorando entregas de FEIN y ofertas hipotecarias a expensas de subir los tipos de interés de sus hipotecas", señala.

Esta situación podría afectar especialmente a quienes necesitan financiación para cubrir una parte importante del precio de compra, ya que las entidades suelen exigir mayores garantías en las operaciones de más riesgo.

Hipotecas más difíciles

Uno de los aspectos que destaca la economista es el posible endurecimiento de los préstamos que financian prácticamente la totalidad del valor de la vivienda. "Subida agresiva de condiciones en las hipotecas que van de a partir del 90 % hasta el 100%", advierte.

Este tipo de financiación resulta especialmente relevante para los compradores que cuentan con ingresos suficientes para afrontar una cuota mensual, pero todavía no han conseguido ahorrar una entrada elevada.

Si las entidades reducen estas ofertas o exigen mayores garantías, algunas operaciones podrían retrasarse o incluso quedar descartadas.

Para quienes quieren vender, esto supone un factor que conviene tener presente: encontrar a una persona interesada no siempre garantiza que la compraventa pueda cerrarse.

La experta también relaciona sus previsiones con la evolución de la economía y con los criterios que utilizan las entidades bancarias para evaluar el riesgo de conceder una hipoteca.

Por eso, antes de decidir cuándo vender, conviene estudiar el mercado de la zona, comparar inmuebles similares y valorar si el precio solicitado se ajusta a la demanda real.