Melisa, 36 años, cuidadora colombiana en España: "Voy ajustada de dinero, pero no me compensa trabajar más"

Trabajar en el sector de los cuidados en España no siempre significa tener un empleo estable ni disponer de un horario que permita organizar la vida familiar.

Detrás de la atención diaria a las personas mayores hay miles de profesionales que encadenan contratos temporales, jornadas parciales y turnos difíciles de conciliar.

La historia de Melisa, una colombiana de 36 años que trabaja en una residencia privada de San Sebastián, refleja algunas de esas dificultades, pero también la importancia de encontrar un equilibrio entre el empleo y las responsabilidades familiares.

Su experiencia forma parte del análisis recogido en el Boletín de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja, que aborda las condiciones laborales y personales de quienes trabajan en sectores especialmente vinculados a los cuidados.

Su testimonio permite acercarse a una realidad que a menudo queda fuera de las cifras generales de empleo. La de las mujeres que sostienen buena parte de la atención a las personas dependientes mientras intentan atender también a sus propias familias.

Conciliación familiar

Melisa conoce de primera mano la inestabilidad que caracteriza a una parte de este mercado laboral. Aunque lleva cinco años trabajando en el mismo centro, llegar a conseguir un puesto permanente no fue inmediato.

Antes tuvo que completar una formación de gerontología de 350 horas y superar un periodo de contratos sucesivos.

Su situación contrasta con la de otras compañeras que no consiguen permanecer durante mucho tiempo en un mismo establecimiento. "A mucha gente la llaman y la cogen para el verano o la cogen solo un año y luego le suspenden o le cancelan", explica.

En su caso, la continuidad llegó después de varias renovaciones. "Inicialmente tuve un contrato corto, luego te van renovando, renovando, renovando y me hicieron fija a los tres años de estar allí", recuerda.

Jornada del 70%

Actualmente, Melisa trabaja al 70% de la jornada, con una distribución contractual que describe de esta manera: "al 70%, con una condición de que el 40% es fijo y el 30% variable".

No se trata de una elección motivada por la falta de interés en progresar profesionalmente, sino de una decisión condicionada por las necesidades de su familia.

La reducción de horas supone ingresar menos dinero cada mes, una circunstancia que le obliga a ajustar sus gastos. Sin embargo, considera que ampliar su jornada no le resultaría rentable si para ello tuviera que contratar a otra persona que se ocupara de sus hijos.

"Voy ajustada, pero no me compensa trabajar más y tener que pagarle a una persona para que haga lo que yo tengo que hacer con mis hijos", reconoce.

Su situación pone de manifiesto uno de los dilemas a los que se enfrentan muchas mujeres empleadas en el sector de los cuidados: atender profesionalmente a otras personas mientras organizan la atención de sus propias familias.

En ocasiones, conseguir ingresos más elevados implica asumir unos gastos adicionales de conciliación que reducen considerablemente el beneficio económico de trabajar más horas.

Melisa ha conseguido, además, negociar una organización de turnos que le facilita esa tarea. "Cuando me ponen alguna tarde es porque no hay opción, pero igual también tengo la opción de cambiar el turno con algún compañero, así que yo la verdad estoy a gusto", explica.

Profesión precaria

El caso de Melisa permite entender algunas de las contradicciones del empleo en residencias. Se trata de una actividad imprescindible para atender a una población que necesita asistencia, pero sus profesionales no siempre disfrutan de la estabilidad y el reconocimiento que requiere una labor de tanta responsabilidad.

El Boletín de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja publicado en diciembre de 2023, analiza precisamente estas dificultades. El estudio combina estadísticas laborales, revisión bibliográfica y entrevistas con trabajadoras de distintos ámbitos.

Entre los problemas identificados figuran la temporalidad, las jornadas parciales, los salarios reducidos y la flexibilidad horaria. Una combinación que afecta especialmente a las mujeres y que adquiere otra dimensión cuando se trata de trabajadoras migrantes.

La investigación también señala que la rotación entre centros dificulta acumular antigüedad y construir relaciones duraderas tanto con los compañeros como con las personas mayores atendidas.

Melisa ha conseguido salir de parte de ese círculo gracias a su continuidad laboral y a un horario que le permite atender a sus hijos. No obstante, su testimonio refleja que tener un contrato estable no siempre significa disponer de una jornada completa ni de unos ingresos suficientes para vivir sin estrecheces.