María Jesús Montero: "Comparto la misma vivienda con mi ex. Él tiene pareja y yo tengo la mía, pero vivimos juntos"

La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles. El próximo 29 de noviembre, el debate sobre el acceso a un hogar volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda política, después de las movilizaciones celebradas en la Puerta del Sol y de las reivindicaciones de quienes reclaman soluciones al encarecimiento del alquiler y de la compra.

Mientras los partidos presentan propuestas para hacer frente a esta situación, también crece el interés por conocer cómo viven quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. La vivienda de los políticos, su patrimonio y sus circunstancias personales forman parte de una conversación pública que busca entender hasta qué punto conocen la realidad de los ciudadanos.

En ese escenario, hay políticas que se ven obligadas a vender la casa en la que han vivido toda la vida, como Ada Colau, y otras que, pese a tener cuatro viviendas en propiedad, comparten su lugar de residencia con su expareja, como es el caso de la dirigente socialista María Jesús Montero.

Una convivencia especial

María Jesús Montero, una de las figuras más reconocidas del PSOE, ha mantenido su vida privada alejada de los focos durante buena parte de su trayectoria.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, comenzó su carrera profesional en el ámbito sanitario antes de incorporarse a la política, donde llegó a ocupar la Vicepresidencia Primera del Gobierno y el Ministerio de Hacienda.

En el plano personal, estuvo casada con Rafael Ibáñez Reche, abogado y sindicalista de Comisiones Obreras, a quien conoció durante los años ochenta, cuando ambos militaban en Izquierda Unida. De su relación nacieron dos hijas, sobre las que la dirigente socialista ha preferido mantener la discreción.

La pareja se separó en 2019; sin embargo, su relación no terminó con una ruptura tradicional. Según ha contado Montero, ambos llegaron a un acuerdo para mantener el hogar en el que habían criado a sus hijas y evitar que la separación alterase su vida cotidiana.

Una decisión que, de hecho, se mantiene años después. Los dos tienen nuevas parejas sentimentales, pero continúan viviendo bajo el mismo techo, una fórmula que la política considera natural dentro de su situación familiar.

"Yo soy una persona muy atípica en muchos sentidos", reconoció en una entrevista con El País, en la que habló abiertamente sobre su convivencia con su expareja.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la sesión de este martes en el Senado. Europa Press Europa Press

"Compartimos la misma vivienda. Tengo una relación fantástica con él. Es mi mejor amigo. Él tiene pareja y yo tengo mi pareja, pero vivimos juntos. No dormimos los cuatro en la misma casa. Solo vivimos nosotros. Esa es la casa de mis hijas, que ya van y vienen, el hogar familiar", explicó.

Montero también detalló que ambos cuentan con espacios propios dentro de la vivienda y que sus respectivas parejas residen en sus propios domicilios. "Tenemos una relación absolutamente cómplice. Quien quiera estar conmigo, tiene que tener una gran seguridad en sí mismo", añadió.

Según ha explicado, la convivencia entre ambos se sostiene sobre una idea que ambos han compartido desde su separación: preservar el hogar familiar y mantener una relación cercana por el bienestar de sus hijas.

Aunque la dirigente socialista no ha ofrecido demasiados detalles sobre su vida familiar, sí ha dejado claro que la relación con su expareja sigue siendo buena. La separación no ha supuesto una ruptura de los vínculos familiares y ambos continúan compartiendo responsabilidades y espacios.

Esta fórmula, que puede resultar poco habitual, se aleja de la idea de que una ruptura sentimental implica necesariamente que cada miembro de la pareja deba establecer un domicilio independiente.

En su caso, la vivienda sigue funcionando como punto de referencia para sus hijas, que ya son adultas y mantienen una relación cercana con ambos progenitores.

La decisión también refleja una realidad cada vez más diversa en las formas de convivencia. Las familias pueden reorganizarse después de una separación de distintas maneras, siempre que exista acuerdo entre las partes y se respeten las necesidades de quienes forman parte de ellas.

Su patrimonio inmobiliario

La situación residencial de la dirigente socialista contrasta con las dificultades que afrontan muchas familias para acceder a una vivienda. Montero cuenta con un patrimonio inmobiliario en Sevilla que ha ido construyendo a lo largo de los años.

La dirigente socialista declara cuatro viviendas en situación de pleno dominio, es decir, propiedades sobre las que figura como titular con la totalidad de los derechos correspondientes, cuyos valores catastrales se sitúan entre los 22.643 y los 36.728 euros.

A estas propiedades se suma otro inmueble urbano ubicado también en Sevilla, con un valor catastral de 6.308 euros.

Su patrimonio inmobiliario tiene un vínculo directo con su trayectoria personal y profesional en Andalucía. Antes de convertirse en una de las principales figuras del Gobierno de Pedro Sánchez, ocupó distintas responsabilidades en la Junta, entre ellas las consejerías de Salud y de Hacienda.

Su regreso a la política autonómica en 2026 ha permitido conocer una actualización de los bienes que ya había declarado ante las instituciones estatales.

Junto a las propiedades, destaca el dinero que mantiene en cuentas bancarias. La declaración presentada para los comicios andaluces refleja un saldo de 93.299,39 euros, una cantidad que supera ampliamente los 42.539 euros que figuraban en su declaración patrimonial de 2023, cuando volvió al Gobierno como ministra de Hacienda tras las elecciones generales.

La diferencia entre ambas cantidades asciende a 50.760,39 euros. Es decir, el saldo bancario declarado en 2026 es más del doble del registrado tres años antes.

Esta variación refleja el cambio entre las dos declaraciones, aunque por sí sola no permite determinar de dónde procede el incremento ni cuánto dinero ha ahorrado Montero durante ese periodo. Para conocer las causas sería necesario disponer de información adicional sobre sus ingresos, gastos y movimientos patrimoniales.