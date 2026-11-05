María Fernández: "Para que la calefacción dé más calor y gaste menos, coloca paneles reflectantes detrás de los radiadores"

Con la llegada del frío, la calefacción vuelve a convertirse en uno de los gastos habituales de los hogares. Antes de subir el termostato porque una habitación no alcanza una temperatura agradable, conviene comprobar cómo funcionan los radiadores y por dónde se pierde el calor.

María Fernández, que comparte consejos para el hogar en su cuenta de TikTok @marianordichouse, propone colocar láminas reflectantes detrás de los radiadores. Es una de las medidas que utiliza en casa para aprovechar mejor la calefacción.

Estos paneles buscan reducir la transferencia de calor hacia la pared situada detrás del radiador. El IDAE contempla su colocación en su Guía práctica de la energía, especialmente cuando los radiadores están instalados en huecos u hornacinas.

Su instalación no exige una reforma. Fernández explica que recorta las láminas para ajustarlas al tamaño del radiador y las fija a la pared con cinta de doble cara, de manera que queden ocultas.

La creadora de contenido también aconseja purgar los radiadores y retirar el polvo acumulado. Son tareas distintas que conviene abordar antes de utilizar la calefacción con frecuencia, aunque ninguna permite asegurar por sí sola una reducción concreta de la factura.

Láminas detrás del radiador

Para colocar los paneles, el primer paso es medir el espacio disponible y recortar el material según las indicaciones del fabricante. Después se fija a la pared, detrás del radiador, sin tapar las aberturas por las que circula el aire.

Conviene utilizar un producto diseñado para este uso y comprobar cómo debe instalarse. La fijación dependerá del material elegido y del acabado de la pared; no todos los adhesivos sirven para cualquier superficie.

La lámina actúa sobre el intercambio de calor entre el radiador y la pared. Su colocación no aumenta la potencia del aparato ni permite anticipar cuánto bajará el consumo de una vivienda.

Tampoco sustituye al aislamiento de la fachada o a unas ventanas que cierren correctamente. Si existen pérdidas importantes de calor, habrá que atenderlas para que la habitación conserve mejor la temperatura.

Purga y limpieza

El segundo consejo de Fernández consiste en revisar si los radiadores tienen aire atrapado. Una zona superior que permanece fría o ciertos ruidos durante el funcionamiento pueden indicar este problema, según explica el fabricante Vaillant.

La purga se realiza con la calefacción apagada y los radiadores fríos. Se coloca un recipiente bajo el purgador y se abre ligeramente con la herramienta adecuada, que puede ser una llave específica o un destornillador, según el modelo.

Hay que dejar salir el aire y cerrar cuando el agua fluya de manera continua. No es necesario vaciar el radiador ni mantener el purgador abierto más tiempo del preciso, porque la salida de agua puede reducir la presión del circuito.

Cerrar el purgador no restablece automáticamente la presión, como sugería la versión corregida. Después hay que comprobar el manómetro de la caldera y seguir las instrucciones del fabricante si resulta necesario ajustar el llenado. Vaillant insiste en revisar la presión tras esta operación.

La limpieza es la tercera pauta que comparte Fernández. Un cepillo estrecho o un plumero flexible permite acceder a los huecos donde suele acumularse el polvo, siempre con el radiador apagado y frío.

También conviene dejar espacio a su alrededor. Cubrirlo con ropa o colocar delante muebles que dificulten la transmisión del calor perjudica su funcionamiento, como recuerda el servicio técnico oficial de Vaillant.

Temperatura y aislamiento

El uso del termostato tiene un efecto directo sobre el consumo. El IDAE recomienda ajustar la temperatura a 20 o 21 ºC cuando se está en casa y utilizar ropa adecuada para la época del año.

Según este organismo, cada grado adicional aumenta el consumo de calefacción alrededor de un 7 %. Es una referencia orientativa: el gasto final también depende del aislamiento, el clima y las características de la instalación.

No hace falta mantener la misma temperatura durante las veinticuatro horas. El IDAE aconseja adaptar el encendido a los horarios de ocupación y apagar la calefacción al acostarse; sitúa entre 15 y 17 ºC una temperatura suficiente para dormir con abrigo de cama adecuado.

Durante el día, abrir las persianas de las habitaciones que reciben sol permite aprovechar ese aporte de calor. Al anochecer, bajarlas y cerrar las cortinas ayuda a reducir las pérdidas a través de las ventanas.

Revisar los cierres de puertas y ventanas permite localizar entradas de aire. Los burletes pueden corregir algunas filtraciones, aunque no deben taparse las rejillas de ventilación previstas para el funcionamiento de la vivienda o de los aparatos.

Si un radiador sigue calentando mal después de purgarlo, o la caldera pierde presión con frecuencia, conviene solicitar una revisión. La presencia de aire no explica todas las averías y repetir la purga puede agravar una caída de presión.