ALVIC House inaugura en Valencia cinco ambientes únicos y exclusivos para ver, tocar y soñar

¿Te imaginas poder sentir y vivir un proyecto de interiorismo antes de construirlo?

Hay casas que se heredan, casas que se sueñan y, desde el 29 de octubre, una casa que nace de un panel industrial. Se llama ALVIC HOUSE, y es el nuevo espacio insignia con el que Grupo ALVIC transforma su trayectoria de más de seis décadas en el sector de las superficies.

Ubicado en la calle Cirilo Amorós, 48, en pleno centro de Valencia, este espacio marca la evolución directa de la firma española desde la fabricación industrial hasta la creación de proyectos integrales de diseño.

Ojo con llamarlo showroom. La idea no es colgar muestras y esperar aplausos, sino crear un punto de encuentro dinámico para arquitectos, interioristas, diseñadores reformistas y carpinteros. El objetivo es que los profesionales puedan ver, tocar y comparar materiales y acabados en estancias reales, haciendo que las ideas de los catálogos se experimenten a escala real.

El CEO de Grupo ALVIC, Javier Ortiz de Zárate, lo dejó claro en la inauguración: "ALVIC House es mucho más que un showroom", la expresión de hacia dónde va una compañía que no solo fabrica superficies, sino que entiende cómo se viven los espacios y quiere acompañar cada proyecto desde la primera idea.

Javier Ortiz de Zárate, Héctor Ruiz-Velázquez y Olga Trapero. Cedida

La propuesta nace de una demanda directa de sus propios clientes, quienes necesitaban un lugar cercano y accesible al que acudir junto a sus clientes finales. Olga Trapero, Chief Marketing & Product Officer de Grupo ALVIC, lo explica con lógica de ida y vuelta: "para estar más cerca de ellos, había que acercarse también a los suyos."

De ahí un nuevo canal para la prescripción, el diseño y los proyectos integrales, con asesoramiento y networking entre especialistas. Parece que en Grupo ALVIC saben de la teoría de los seis grados de separación y, para que funcione, supieron integrarla a su manera.

Bajo el concepto "ALVIC House, donde el diseño se vuelve hogar", el reconocido arquitecto Héctor Ruiz-Velázquez plantea una experiencia multisensorial. En su propuesta, los elementos naturales están íntimamente ligados al interiorismo: los materiales no solo se muestran, se viven. La luz revela la profundidad de la materia, las texturas invitan al tacto, mientras que el agua y el fuego aportan movimiento y calidez.

El recorrido se despliega en cinco ambientes únicos.

El Umbral hace de antesala, inspirada en las investigaciones de Eduardo Chillida sobre la materia y el vacío. Muros y volúmenes recuerdan a la piedra tallada, aun siendo concebidos a partir de un panel industrial.

ALVIC House, Valencia. Cedida

The Gallery, apartamento escaparate concebido como residencia de autor. Revestido con superficies Syncron, gira en torno a una pieza escultórica central que integra la isla de cocina, la chimenea y el baño.

La Casita: su nombre lo dice todo. Se trata de la reinterpretación más esencial del hogar, articulada bajo una cubierta a dos aguas y una única pared funcional que integra la cocina, el almacenaje y la chimenea.

ALVIC House, Valencia. Cedida

El Atelier, laboratorio de ideas, luce un gran mural luminoso en acabado Luxe gris perla con el muestrario de puertas y acabados, en diálogo con las molduras originales del edificio. Este espacio abre todos los caminos a las experiencias táctiles y máxima creatividad para los clientes, arquitectos, diseñadores y profesionales de la reforma y mueble.

Completa el recorrido The Lounge, espacio privado donde el equipo puede sentirse libre para hacer lo que le pida el cuerpo: trabajar, conversar o desconectar, alcanzando ese estado zen donde la máxima eficiencia funcional convive con la tranquilidad.

ALVIC House, Valencia Cedida

Detrás de la estética de cada ambiente se esconden tecnologías de superficie desarrolladas por la propia compañía: Luxe, Zenit 3.0 –reconocida como Best of the Best en Interzum 2025– y Syncron. Soluciones diseñadas para unir belleza, tacto agradable y la máxima resistencia ante el uso diario. "El valor de la prescripción no está en ofrecer más opciones, sino en aportar el criterio necesario para elegir las adecuadas", sostiene Olga Trapero.

Grupo ALVIC, presente en más de 130 países y con nueve centros productivos (cinco en España, tres en Estados Unidos y uno en Francia), tiene ahora en Valencia su puerta de entrada a ese universo. Hoy, cuando llamas a su puerta, no te abre un catálogo: te abre un hogar.