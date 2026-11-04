Ana Iglesias y sus diez hijos en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales

Ana, madre de 10 hijos: "Hemos abierto una cuenta para cada uno con 3.000 € iniciales y cada mes metemos 100 €"

Ahorrar para el futuro de los hijos es ese gran propósito que ronda la cabeza de casi todos los padres. De hecho, en España, cerca de la mitad de las familias ya da el paso de abrir una cuenta o buscar un producto financiero para ir construyendo ese colchón. El verdadero desafío, claro, está en dar con una fórmula que funcione en el día a día sin ahogar la economía del hogar.

Al final, el secreto no tiene tanto que ver con herencias millonarias, sino con la constancia y con dejar que el tiempo haga su magia. Empezar cuando los niños son pequeños y mantener un hábito mensual, por pequeño que sea, es lo que termina transformando un esfuerzo asumible en una dosis tremenda de tranquilidad para cuando alcancen la mayoría de edad.

Esa combinación de orden, paciencia y visión de futuro es la que define la historia de Ana Iglesias. A través de sus redes sociales, esta madre de familia ha compartido cómo ha logrado estructurar el día a día de su hogar con un sistema de huchas digitales individuales.

Un método que no es para todos

Más allá de la intención de proteger el mañana de los pequeños, el verdadero reto para las economías reside en la sostenibilidad del método elegido. Y es que, si ahorrar para algo propio ya cuesta, tener una fórmula que pueda mantenerse durante años para diez personas parece una misión idílica.

Sin embargo, Ana Iglesias ha encontrado la manera de esquivar estos baches domésticos con un sistema que convierte el ahorro en un gasto fijo más de la casa.

Tal y como recoge la revista Semana y según ha explicado la propia Ana en sus perfiles sociales, ambos decidieron abrir una cuenta de ahorro independiente para cada uno de sus hijos.

En el momento de crearla realizaron una aportación inicial de 3.000 euros y, desde entonces, ingresan 100 euros cada mes en cada una de ellas.

El objetivo de esta estrategia es que, cuando alcancen la mayoría de edad, dispongan de una cantidad importante de dinero que les permita afrontar con mayor tranquilidad algunos de los gastos más relevantes de esa etapa, como los estudios universitarios, la formación profesional, el acceso a una vivienda, la compra de un vehículo o los primeros años de independencia.

Según explica Ana, esta decisión no responde únicamente a la idea de guardar dinero. También pretende transmitir a sus hijos la importancia de la planificación económica y del ahorro a largo plazo, demostrando que la constancia suele ser más determinante que realizar grandes aportaciones puntuales.

Abrir una cuenta de ahorro para un menor es una opción que ofrecen numerosas entidades financieras en España. Habitualmente se trata de productos diseñados específicamente para niños y adolescentes, con supervisión de los padres o tutores y, en muchos casos, sin comisiones de mantenimiento ni gastos asociados.

Además de servir como instrumento para acumular dinero, estas cuentas permiten introducir a los menores en conceptos básicos de educación financiera, explican los expertos.

A medida que crecen pueden comprender cómo funcionan los ingresos, el ahorro, los objetivos económicos o la importancia de administrar correctamente el dinero.

Ver cómo el saldo aumenta de forma gradual favorece la adquisición de hábitos financieros saludables desde edades tempranas y refuerza la idea de que los objetivos importantes suelen alcanzarse gracias a la constancia.

En el caso de Ana Iglesias, la estrategia combina varios elementos que los expertos consideran fundamentales para construir patrimonio a largo plazo. El primero es comenzar cuanto antes, ya que el tiempo juega un papel decisivo cuando el dinero permanece invertido o depositado durante muchos años.

El segundo es mantener una aportación periódica. Aunque 100 euros al mes puedan parecer una cantidad moderada, mantener ese esfuerzo de forma continuada durante casi dos décadas supone acumular una cifra considerable incluso sin tener en cuenta la posible rentabilidad que pueda generar el dinero.

Precisamente ese es el tercer elemento de la estrategia. Ana explica que, si los ahorros permanecen en un producto que ofrezca una rentabilidad anual moderada, el capital puede crecer gracias al efecto de los intereses compuestos.

Este mecanismo consiste en que los intereses generados se van sumando al ahorro inicial y, a su vez, producen nuevos intereses con el paso del tiempo.

Tomando como referencia una rentabilidad media del 7% anual, algunos cálculos financieros apuntan a que una aportación inicial de 3.000 euros junto con ingresos mensuales de 100 euros durante 18 años podría superar los 50.000 euros al alcanzar la mayoría de edad.

No obstante, conviene recordar que esa cifra depende del rendimiento obtenido y que, especialmente cuando existen inversiones, la rentabilidad nunca está garantizada.

Más allá del importe final, los expertos insisten en que el principal beneficio de empezar pronto reside precisamente en el tiempo. Cuantos más años permanezca el dinero ahorrado, mayor será el efecto acumulativo de los intereses y menor será el esfuerzo necesario para alcanzar una determinada cantidad.

Las cuentas infantiles también presentan otras ventajas. Al estar supervisadas por los padres, ofrecen un elevado nivel de control sobre el dinero y reducen el riesgo de que los menores realicen operaciones para las que todavía no están preparados.

Además, muchas entidades permiten realizar ingresos extraordinarios cuando la economía familiar lo permite, adaptando el ahorro a cada momento.

Algunos productos incluso ofrecen la posibilidad de complementar la cuenta con alternativas de inversión de riesgo moderado, siempre bajo la decisión y supervisión de los padres. Esta flexibilidad permite adaptar la estrategia conforme pasan los años y cambian las necesidades de cada familia.