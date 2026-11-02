Nuria, propietaria de 2 pisos: "Con todo lo que está pasando, me estoy planteando si seguir alquilando mi vivienda"

El mercado de la vivienda atraviesa un momento de incertidumbre que también afecta a los pequeños propietarios. Los cambios normativos y las dificultades para acceder a un alquiler han abierto un debate sobre la situación de quienes tienen una segunda vivienda arrendada.

Es el caso de Nuria, propietaria de dos pisos, que ha explicado en La Mesa de Antena 3 cómo utiliza los ingresos del alquiler de su antigua casa para afrontar la hipoteca de su vivienda actual.

Aunque hasta ahora su experiencia con los inquilinos ha sido positiva, reconoce que la situación del mercado inmobiliario le genera dudas sobre el futuro de su inversión.

Nuria y su marido compraron su primer piso en 2002. Desde el principio tenían claro que querían terminar de pagar la hipoteca cuanto antes, por lo que durante años hicieron un esfuerzo económico para conseguirlo.

Una vez liquidado el préstamo, decidieron dar otro paso: comprar una segunda vivienda sin vender la primera. Para reunir el dinero de la entrada tuvieron que reducir gastos y renunciar a algunas vacaciones.

Su intención era conservar el primer inmueble como una inversión a largo plazo y utilizar los ingresos del alquiler para ayudar a pagar la nueva casa.

La segunda hipoteca

La pareja consiguió mantener su primera vivienda, ya libre de cargas, y decidió ponerla en alquiler en 2018. Desde entonces, el dinero que reciben de los inquilinos les permite afrontar con mayor tranquilidad los gastos de su segunda propiedad.

"Sobre el segundo piso tenemos una hipoteca. Lógicamente, ese alquiler que cobramos nos ayuda a ahorrar y poder quitarnos la otra hipoteca", explicó Nuria durante su intervención televisiva.

La propietaria quiso aclarar que su objetivo nunca ha sido acumular viviendas para enriquecerse, sino aprovechar el esfuerzo económico realizado durante años para disponer de un patrimonio de cara al futuro.

"Con un piso no te haces millonario", aseguró, al explicar que los ingresos del alquiler sirven principalmente para reducir la deuda pendiente de su vivienda actual.

Su caso representa una forma de inversión inmobiliaria en la que una familia conserva su primera casa y destina la renta obtenida a financiar la compra de una segunda.

Las dudas de Nuria

A pesar de que lleva varios años alquilando su antigua vivienda, Nuria reconoce que el escenario actual le preocupa. Los cambios que afectan al mercado del alquiler le hacen cuestionarse si merece la pena mantener esta situación.

"Todo esto que está pasando me frena un poco o me hace dudar de esto del alquiler", confesó durante el programa de Antena 3.

La propietaria explicó que, desde que comenzó a arrendar su piso en 2018, no ha tenido problemas importantes con los inquilinos. De hecho, asegura que la pareja que reside actualmente en la vivienda cumple con los pagos.

Para protegerse frente a posibles incumplimientos, decidió contratar un seguro de impago del alquiler, una póliza que puede cubrir determinadas mensualidades cuando el arrendatario deja de pagar, según las condiciones contratadas.

Según explicó, este seguro también incluye un estudio previo de solvencia de los posibles inquilinos, lo que permite evaluar su capacidad económica antes de formalizar el contrato.

Este procedimiento le aporta cierta tranquilidad, aunque no elimina por completo los riesgos asociados al arrendamiento de una vivienda.

Pese a contar con esa protección y mantener una buena relación con sus actuales inquilinos, Nuria admite que la incertidumbre sobre el futuro del alquiler le hace replantearse una decisión que hasta ahora había considerado acertada.

El perfil del propietario

La situación de Nuria permite poner el foco en los propietarios particulares que cuentan con más de una vivienda, un perfil minoritario dentro del mercado inmobiliario español.

Según el informe Radiografía del mercado de la vivienda en 2026, elaborado por Fotocasa Research, el 83% de los propietarios españoles posee una única vivienda, mientras que el 14% tiene dos inmuebles y el 3% dispone de tres o más.

Entre quienes cuentan con una sola propiedad, el 97% la utiliza exclusivamente como residencia habitual, lo que evidencia que la mayor parte de los propietarios destina su inmueble a vivir en él.

El estudio también analiza el comportamiento de las personas que poseen varias viviendas y su participación en el mercado del alquiler.

En concreto, siete de cada diez propietarios con tres o más inmuebles destinan alguna de sus viviendas al arrendamiento, una proporción que muestra la relación entre la multipropiedad y la oferta de pisos en alquiler.

Los datos permiten distinguir entre quienes compran una vivienda para residir en ella y aquellos que, como Nuria, conservan un inmueble anterior para obtener ingresos mediante su alquiler.

En su caso, la decisión de mantener los dos pisos responde a una estrategia familiar iniciada hace más de dos décadas, cuando ella y su marido compraron su primera casa.

Ahora, después de ocho años alquilando esa vivienda y sin haber tenido problemas relevantes con sus inquilinos, la incertidumbre sobre el mercado inmobiliario ha empezado a pesar en sus decisiones como propietaria.