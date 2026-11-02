Irene Montero, 38 años, sobre su chalet de 615.000 euros en Galapagar: "Es para vivir, no para especular"

La eurodiputada defiende la compra de su vivienda y sostiene que tener una casa en propiedad es compatible con regular los alquileres.

La compra del chalet de Galapagar sigue acompañando a Irene Montero en las entrevistas. Ocho años después de adquirir la vivienda junto a Pablo Iglesias, la eurodiputada de Podemos mantiene que aquella decisión familiar no contradice las políticas de vivienda que defiende.

Cuando se conoció la compra en 2018, Montero defendió que la casa era "para vivir" y no "para especular". Su argumento distinguía entre adquirir una vivienda para residir en ella y hacerlo como inversión.

En una entrevista en Hora 25, de la Cadena SER, Montero volvió a responder sobre aquella compra. El periodista Pablo Tallón le preguntó si, con la perspectiva de los años, consideraba que Galapagar había sido un error.

La exministra rechazó esa interpretación y llevó la respuesta a las medidas que reclama para facilitar el acceso a una vivienda. "Lo que sería un error es no defender que se regule el precio de los alquileres, o que una familia tenga una casa, o que se expropie a los fondos buitres que acumulan miles de viviendas", señaló.

Para Montero, tener una hipoteca y defender la intervención pública sobre el mercado de la vivienda son decisiones compatibles. En su respuesta insistió en que lo relevante es qué políticas impulsa una representante pública cuando tiene capacidad para aplicarlas.

"Que tú vivas en una casa que te has comprado, que es del banco, con tu pareja y que quieras hacer políticas públicas de vivienda que beneficien a la mayoría, me parece algo que no sé qué tiene de reprochable", afirmó.

Una decisión familiar

Tallón también quiso saber si, antes de comprar el chalet, habían debatido sobre el desgaste político que podía provocar. Montero aseguró que no y explicó que la decisión respondía al proyecto familiar que compartía con Iglesias.

"Lo que estábamos haciendo era tomar una decisión sobre nuestra vida, que además nos permitía cuidar lo que para nosotros es lo más preciado que hemos construido juntos, que es nuestra familia", sostuvo.

Montero e Iglesias compraron el chalet de Galapagar en 2018 por unos 615.000 euros, según publicó Idealista citando fuentes de Podemos. La cantidad corresponde al precio de compra de la vivienda entre ambos.

En el comunicado que difundieron entonces, explicaron que habían contratado una hipoteca conjunta de 540.000 euros con Caja de Ingenieros, con un plazo de devolución de 30 años.

Los 540.000 euros corresponden al importe del préstamo que anunciaron al comprar la casa, no a la deuda que les queda por pagar actualmente.

La defensa de aquella decisión no impidió que Montero reconociera el derecho de los ciudadanos a cuestionarla. Durante la entrevista admitió que pedir la confianza de los electores implica aceptar el escrutinio sobre decisiones de su vida personal.

"En la medida en que me presento y le pido a la gente que me vote y que confíe en mí, la gente tiene que poder criticar decisiones que yo tomo en mi vida", expresó.

Las críticas y su respuesta

Montero diferenció esas críticas de lo que considera un intento de debilitar a Podemos. A su juicio, la controversia del chalet buscaba "frenar la posibilidad de que hubiese una formación política que representase ese anhelo de cambio".

En ese punto, rechazó que todas las formaciones puedan equipararse. "Hay quienes tienen estructuras de corrupción organizadas y hay quienes no las tenemos y no tenemos un solo caso de corrupción a pesar de haber gobernado", aseguró.

La eurodiputada vinculó su credibilidad a las decisiones que tomaría desde las instituciones. Defendió que su vivienda no modifica su compromiso con limitar los alquileres y reclamó que se valore su posición sobre esas medidas.

"La gente sabe que si yo tengo poder para limitar el precio de los alquileres lo voy a hacer. Vivamos en la casa que vivamos y te parezca a ti mejor o peor la casa en la que yo vivo", afirmó.

Montero también defendió esa posición en La Hora de La 1, donde reclamó bajar los alquileres y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Cuestionó, asimismo, que el Gobierno buscara un acuerdo de mínimos para el decreto de vivienda.

"Esta vez el trágala hay que hacérselo a los especuladores", sostuvo al reclamar que la negociación se dirigiera a quienes, en su opinión, defienden los intereses de rentistas y grandes propietarios.