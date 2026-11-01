Afra Blanco durante su intervención en Al Rojo Vivo, de laSexta. E.E.

Afra Blanco, sobre la vivienda: "A las personas que tienen dos viviendas en España hay que freírlas a impuestos"

Afra Blanco reclama que los impuestos faciliten el acceso a una casa a trabajadores y familias y exijan una mayor contribución a quienes hacen negocio con la compraventa de inmuebles.

En una intervención recogida por laSexta Xplica, la sindicalista de UGT cuestionó el tratamiento fiscal de estas operaciones en la Comunidad de Madrid y defendió modificar el reparto de las cargas.

"La fiscalidad lo que tiene que hacer es ayudar y no servir a los poderosos", sostuvo. Su crítica se centró en las diferencias que expuso entre lo que pagan trabajadores, familias numerosas y empresas dedicadas a comprar y vender viviendas.

Blanco defendió que trabajadores y familias conserven más dinero en sus bolsillos. En cambio, consideró insuficiente la aportación de las empresas del ejemplo que planteó durante el programa.

En ese mismo debate, Blanco rechazó que se responsabilice a los inmigrantes del encarecimiento de la vivienda. Cuestionó los discursos que los señalan como culpables de las subidas del alquiler o de la expulsión de vecinos de sus barrios.

Los impuestos

En Al Rojo Vivo, Blanco también abordó las propuestas para actuar sobre la compra de inmuebles. Lo hizo durante un debate sobre los anuncios de construcción de vivienda pública.

"Hay otras fuerzas políticas que están hablando directamente de freír a impuestos a aquellos que especulen con la vivienda", señaló. En esta ocasión, mencionaba iniciativas de otras formaciones políticas.

En Al Rojo Vivo también cuestionó que los pequeños propietarios defiendan los intereses de los grandes tenedores. Blanco consideró un error que ambos grupos se alineen en el debate sobre las medidas de vivienda.

En octubre de 2025, Blanco ya había reclamado en Más Vale Tarde "freír a impuestos a los que están comprando vivienda para invertir y desangrar a trabajadores».

La campaña

Las palabras de octubre llegaron durante un debate sobre un anuncio del Ministerio de Vivienda. Ambientado en 2055, el vídeo mostraba a tres personas mayores que llevaban más de treinta años compartiendo piso.

La campaña preguntaba al espectador cómo imaginaba su futuro. La escena elegida como respuesta provocó críticas en redes sociales y entre los socios del Gobierno por el mensaje que trasladaba sobre el acceso a una casa.

Blanco rechazó su planteamiento. Consideraba que reconocer una emergencia habitacional debía llevar a actuar sobre el mercado y a establecer límites al uso de la vivienda como activo financiero.

En su intervención, señaló la bolsa como una alternativa para quienes buscan invertir. Defendió que la vivienda requiere un tratamiento distinto por su condición de derecho y bien básico.

"Si uno defiende que para invertir mejor te vas a la bolsa y no inviertes en un derecho fundamental y un bien básico como es la vivienda, desde luego no puedes compartir la esencia de este anuncio. No puedes", afirmó.

La colaboradora también reclamó una respuesta conjunta del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Recordó que estas administraciones tienen competencias en la materia y les exigió actuar para regular el mercado.

"Se tienen que poner las pilas", sostuvo.