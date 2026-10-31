Hasta el 16 de noviembre: la ayuda de 15.000 € para comprar vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes

Comprar una vivienda en España se ha convertido en uno de los grandes retos para los jóvenes. El precio de los inmuebles, la dificultad para ahorrar una entrada y los gastos asociados a la compraventa hacen que independizarse sea cada vez más complicado.

Sin embargo, vivir en un pueblo puede abrir nuevas posibilidades. Además de encontrar viviendas más asequibles y disfrutar de un entorno tranquilo, algunas comunidades autónomas ofrecen incentivos económicos para quienes deciden establecer allí su residencia.

Es el caso de Galicia, donde la Xunta ha puesto en marcha una ayuda de hasta 15.000 euros destinada a jóvenes que quieran comprar o construir su primera vivienda en municipios de 10.000 habitantes o menos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de noviembre de 2026, aunque el presupuesto es limitado y las subvenciones se conceden por orden de solicitud, siempre que se cumplan los requisitos.

Quién puede solicitarla

Esta iniciativa está dirigida a personas menores de 36 años que quieran establecer su residencia habitual en un pequeño municipio gallego.

Para acceder a la subvención, es necesario tener nacionalidad española, pertenecer a un país de la Unión Europea o cumplir las condiciones de residencia establecidas para ciudadanos extranjeros.

También existen límites económicos. Los ingresos anuales de la unidad de convivencia no pueden superar 4,5 veces el IPREM, aunque este umbral aumenta cuando alguno de sus integrantes tiene reconocida una discapacidad.

Otro requisito importante es no disponer de otra vivienda en propiedad o usufructo en España. No obstante, se contemplan excepciones, como haber heredado únicamente una parte de un inmueble o no poder utilizar una vivienda por motivos de separación, divorcio o discapacidad.

Cuánto dinero puedes recibir

La ayuda puede cubrir hasta el 20% del precio de compra o del coste de construcción, con un límite máximo de 15.000 euros por vivienda. Por ejemplo, si una persona adquiere una casa por 70.000 euros, podría recibir hasta 14.000 euros, siempre que reúna las condiciones de la convocatoria.

Si el inmueble cuesta 100.000 euros, el 20% serían 20.000 euros, pero la subvención quedaría limitada a los 15.000 euros establecidos como máximo. El programa también contempla la autopromoción, es decir, la posibilidad de construir una vivienda propia sobre una parcela de la que el solicitante sea propietario o usufructuario.

Eso sí, la subvención no incluye los impuestos ni los gastos asociados a la compraventa o a la construcción.

La condición que debes cumplir

Uno de los aspectos más importantes de esta ayuda es que la vivienda debe convertirse en el domicilio habitual y permanente de la persona beneficiaria. En el caso de una compraventa, el compromiso de residencia es de al menos cinco años desde la adquisición.

Si se trata de una vivienda de nueva construcción, deberá ocuparse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de las obras y mantenerse como residencia habitual durante cinco años.

Además, cuando la compra ya se haya formalizado mediante escritura pública antes de presentar la solicitud, los integrantes de la unidad de convivencia deberán estar empadronados en el inmueble.

Cómo solicitarla

El trámite se realiza exclusivamente por internet, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, utilizando el procedimiento VI501B.

El plazo comenzó el 27 de agosto y finalizará el 16 de noviembre de 2026 a las 14.00 horas. Las solicitudes presentadas después de esa hora no serán admitidas.

Si dos personas compran o construyen conjuntamente una vivienda, cada una deberá presentar su propia solicitud y cumplir los requisitos. La cuantía se calculará según su porcentaje de participación en la propiedad.

Como las ayudas se conceden hasta agotar los fondos disponibles, conviene preparar la documentación con antelación y no esperar al último día.

Para quienes sueñan con una casa propia lejos del ritmo de las grandes ciudades, esta convocatoria puede suponer un impulso económico importante para empezar una nueva etapa en un pueblo gallego.