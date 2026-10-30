Ana Gómez, abogada: "No puede ser que cobres lo mismo estando de baja laboral que trabajando"

El aumento de las bajas laborales ha abierto un debate sobre sus costes, la atención sanitaria y la organización del trabajo. Las empresas afrontan dificultades para cubrir las ausencias, mientras los trabajadores dependen de los plazos del sistema sanitario para recibir tratamiento y recuperarse.

La abogada laboralista Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), plantea revisar los convenios colectivos y la gestión de estos procesos. Su propuesta incluye ampliar las competencias de las mutuas para agilizar las altas.

"No puede ser lo mismo cobrar lo mismo estando enfermo que trabajando", sostiene Gómez, según recoge NoticiasTrabajo. La abogada vincula esta reflexión a los incentivos económicos y a los cambios que considera necesarios para combatir el fraude.

El debate exige distinguir entre las bajas médicas y las faltas injustificadas. La incapacidad temporal protege a quienes no pueden trabajar por una enfermedad o un accidente y no constituye, por sí misma, un indicio de abuso.

El coste de las ausencias

Cuando un empleado está de baja, la empresa puede necesitar un sustituto o reorganizar las tareas entre el resto de la plantilla. Esa situación puede incrementar los costes y dificultar la actividad, especialmente cuando la ausencia se prolonga.

El impacto económico depende de la duración del proceso, de las condiciones del convenio y de las necesidades de cada puesto. Contratar a otra persona aumenta el gasto, aunque no implica necesariamente una caída de los ingresos.

Entre los problemas que pueden prolongar las bajas figuran las esperas para acceder a consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos. Estas demoras afectan a la recuperación y pueden retrasar la reincorporación.

Los trastornos mentales y las dolencias musculoesqueléticas destacan por la duración de sus procesos. Según la AIReF, las bajas por trastornos mentales pasaron de una media de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024.

Los límites de los incentivos

La posibilidad de premiar económicamente la asistencia al trabajo tiene límites legales. En enero de 2025, el Tribunal Supremo aclaró que estos complementos no pueden penalizar ausencias protegidas, como las derivadas de una enfermedad.

La sentencia no prohibió todas las primas antiabsentismo. Admitió que pueden tener en cuenta faltas injustificadas u otras ausencias cuyo cómputo no vulnere el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

El tribunal también señaló que reducir un incentivo por disfrutar de un permiso para cuidar a un familiar con una enfermedad grave puede constituir discriminación por asociación. Los convenios deben respetar estas garantías al regular los complementos salariales.

La propuesta de Gómez sobre las mutuas se enmarca en la discusión sobre cómo agilizar la gestión de las bajas. La abogada defiende que puedan emitir directamente las altas para aliviar la carga de la sanidad pública.

Las bajas siguen creciendo

Los datos del primer semestre de 2026 muestran que la incapacidad temporal por contingencias comunes continúa aumentando entre los asalariados, aunque a menor ritmo. Estas contingencias corresponden a enfermedades y accidentes que no tienen origen profesional.

La prevalencia media alcanzó los 55,18 procesos por cada 1.000 asalariados, frente a los 54,13 del mismo periodo de 2025 y los 50,46 de 2024, según los datos de la Seguridad Social recogidos por El País.

Este indicador refleja los procesos que permanecen en curso. Su evolución depende tanto de las nuevas bajas como del tiempo que tardan en resolverse: una mayor duración puede elevar la prevalencia aunque se modere la entrada de nuevos casos.

Qué explica el aumento

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó el 4 de febrero de 2026 una evaluación sobre la incapacidad temporal con datos de 2017 a 2024. El organismo detectó deficiencias estructurales en la gestión y el seguimiento de los procesos.

Durante ese periodo, la incidencia de las bajas por contingencias comunes aumentó cerca de un 60 %. El incremento de los casos y de su duración contribuyó al crecimiento del gasto en esta prestación.

La evaluación analiza la influencia del ciclo económico, los cambios normativos y la presión asistencial. También examina las limitaciones del seguimiento de las bajas y las dificultades de coordinación entre los agentes que intervienen en su gestión.