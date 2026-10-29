Laura, abogada: "La comunidad de vecinos está obligada a pagar la avería del baño de un vecino"

Cuando tiras de la cadena y el agua empieza a subir en lugar de desaparecer, lo último que quieres es una factura inesperada. Un atasco en el inodoro puede convertirse en un problema urgente.

Pero hay una duda que suele surgir antes de llamar al fontanero, ¿Quién debe pagar el desatasco, el propietario de la vivienda o la comunidad de vecinos?

La respuesta depende del lugar en el que se encuentre la obstrucción y de cuál sea su causa.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que la comunidad debe conservar las instalaciones comunes del edificio, mientras que cada propietario tiene la obligación de mantener en buen estado los elementos privativos de su vivienda.

Por eso, que el agua se atasque en el baño de un piso no significa necesariamente que su dueño tenga que asumir toda la factura tal y como avisan diferentes expertas como Laura García, abogada especializada en Ley de Propiedad Horizontal en el portal Presidente de la Comunidad.

Cuándo debe pagar la comunidad

El artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que son obligatorios los trabajos necesarios para el mantenimiento y la conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes. Esto incluye las reparaciones que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

En el caso de las tuberías, el artículo 396 del Código Civil considera comunes las conducciones de desagüe y evacuación de aguas residuales hasta la entrada al espacio privativo.

Por tanto, si el atasco se encuentra en una bajante general o en otra conducción comunitaria, la reparación corresponderá, en principio, a la comunidad de propietarios.

La situación cambia si la obstrucción está en una tubería que sirve exclusivamente a una vivienda. El artículo 3 de la LPH reconoce el carácter privativo de las instalaciones que se encuentran dentro del espacio individual y sirven únicamente a su propietario.

¿Cómo distinguir ambos casos? No siempre es sencillo sin una inspección profesional. Si el inodoro de una vivienda no evacua correctamente, pero los demás funcionan con normalidad, el problema podría encontrarse en su instalación particular.

Si varios vecinos sufren atascos o retornos de aguas residuales al mismo tiempo, conviene comprobar si existe una obstrucción en la bajante general.

Estas señales son orientativas, no una prueba definitiva. Para determinar quién debe hacerse cargo del gasto, lo más recomendable es que un fontanero localice el punto exacto del atasco y deje constancia de su diagnóstico.

El precio de desatascar un WC

El coste de una intervención depende de la dificultad del trabajo, la urgencia y los medios técnicos necesarios. Según las estimaciones orientativas recogidas por el portal especializado presidentedelacomunidad.es, un servicio de desatasco en horario laboral puede costar entre 150 y 250 euros.

Si es necesario acudir por la noche o durante un día festivo, la factura puede alcanzar los 400 o 500 euros. El uso de maquinaria específica o de un camión cuba también puede incrementar el precio.

Antes de aceptar el servicio, conviene solicitar un presupuesto detallado y comprobar si incluye el desplazamiento, la mano de obra y los equipos necesarios.

También es aconsejable conservar la factura y el informe del profesional, especialmente si después hay que determinar si el gasto corresponde al propietario o a la comunidad.

¿Y si el piso está alquilado?

Cuando la vivienda está arrendada, la responsabilidad depende tanto del origen de la avería como de la causa que la haya provocado.

El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador debe realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo cuando el deterioro sea imputable al inquilino.

Este último debe asumir las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario. Si el atasco se debe a un uso inadecuado, como arrojar toallitas u objetos que obstruyan las tuberías, el inquilino podría tener que pagar la reparación si se acredita su responsabilidad.

En cambio, si el problema procede de una instalación común, deberá determinarse la obligación de la comunidad, sin atribuir automáticamente el coste al ocupante del piso.

La prevención también ayuda a evitar estas situaciones. Por el inodoro deben desecharse únicamente los residuos para los que está diseñado, como las excreciones y el papel higiénico. Las toallitas, incluso aquellas etiquetadas como biodegradables, pueden provocar obstrucciones.