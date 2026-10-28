Una ferretera, sobre el frío en casa: "Siempre recomiendo pegar un trozo de papel de burbujas en la ventana"

La bajada de temperaturas propia de estos meses vuelve a poner de manifiesto uno de los problemas más frecuentes en los hogares españoles: la falta de aislamiento térmico. Cuando una vivienda no está bien protegida, puede perder entre un 35% y un 50% de energía, lo que obliga a utilizar más la calefacción y aumenta el importe de las facturas.

A ello se añaden otras molestias, como la acumulación de humedad, la aparición de moho, las manchas oscuras, los olores desagradables y el agua condensada en distintas superficies.

Notar aire frío dentro de casa, tocar una pared que parece congelada o comprobar que los cristales están especialmente fríos son algunos indicios de un aislamiento deficiente. El problema puede encontrarse en las ventanas, las puertas, los techos o los propios muros. Por mucho que se enciendan los radiadores, la temperatura interior desciende rápidamente porque la vivienda no consigue conservar el calor.

Para combatir estas pérdidas de temperatura, algunos especialistas en bricolaje y ahorro energético proponen soluciones sencillas que no requieren reformas ni grandes desembolsos. Una de las más curiosas consiste en aprovechar un material que normalmente se utiliza para proteger paquetes y objetos delicados. Su colocación es rápida y puede ayudar a reducir la sensación de frío junto a los cristales.

La recomendación procede de Ferretería Faloma, que hace meses compartía un consejo a través de su perfil de TikTok. En el vídeo, una de sus trabajadoras explica: "Si sientes que el frío invade tu casa, el papel de burbujas es la solución perfecta y además es fácil de instalar e ideal para ventanas, puertas y paredes". La propuesta consiste en utilizar una lámina de este plástico como protección adicional para las superficies por las que se pierde temperatura.

Ponerlo en práctica apenas requiere unos minutos. Primero hay que recortar el papel de burbujas siguiendo las dimensiones del vidrio. Después, se pulveriza una pequeña cantidad de agua sobre la ventana y se coloca el plástico con las burbujas orientadas hacia el interior de la habitación. La humedad facilita que la lámina se mantenga pegada al cristal sin necesidad de utilizar adhesivos ni herramientas especiales.

Con esta solución se pretende limitar la pérdida de calor a través de las ventanas y conseguir que las habitaciones conserven una temperatura más agradable durante más tiempo. También puede modificar la aparición de condensación en los cristales, aunque no elimina por sí sola los problemas de humedad de la vivienda ni garantiza un ahorro concreto en calefacción.

Otra de sus ventajas es que se trata de un producto económico, disponible en numerosos comercios y que puede guardarse para volver a utilizarlo. Por eso, resulta una opción interesante para quienes buscan mejorar provisionalmente el aislamiento sin afrontar el coste de sustituir las ventanas o instalar un acristalamiento más eficiente.

Cómo aísla del frío

El secreto de este truco está en las pequeñas bolsas de aire que contiene el plástico. Cada una funciona como una diminuta capa aislante que dificulta la transmisión del calor entre ambos lados del material. Esto ocurre porque el aire, cuando permanece atrapado, conduce peor la energía térmica que otros materiales, como el propio vidrio.

Al colocar la lámina sobre la ventana, se añade una protección que ayuda a reducir el intercambio de temperatura con el exterior. De esta manera, parte del calor generado dentro de la vivienda tarda más en perderse. El efecto puede resultar especialmente útil en cristales sencillos o antiguos, aunque no corrige las filtraciones de aire que puedan existir alrededor de los marcos.

El plástico también puede influir en la formación de gotas de agua sobre el vidrio, ya que modifica el contacto entre el aire interior y la superficie fría. Sin embargo, la condensación puede seguir apareciendo detrás de la lámina si existe demasiada humedad ambiental. Por ello, este recurso debe entenderse como un complemento y no como un sustituto de la ventilación o de un aislamiento adecuado.

Otras formas de aprovecharlo

Las ventanas no son el único lugar donde puede utilizarse este material durante los meses de frío. También es posible colocarlo sobre los cristales de puertas que dan al exterior o en tragaluces, dos puntos por los que puede perderse parte del calor acumulado en las habitaciones.

Al añadir una capa de aire atrapado, el plástico proporciona una protección térmica adicional sin necesidad de realizar modificaciones permanentes.

Otra posibilidad es emplearlo de forma puntual en determinadas paredes exteriores que transmiten una intensa sensación de frío, especialmente cuando hay muebles situados junto a ellas. Una lámina colocada entre la pared y el mobiliario puede reducir el contacto directo con la superficie fría. Eso sí, conviene evitar que impida la circulación del aire o favorezca la acumulación de humedad detrás de los muebles.

Este plástico también puede resultar útil fuera de casa, especialmente para cuidar las plantas cuando bajan mucho las temperaturas. Envolver el exterior de las macetas ayuda a proteger el recipiente y el sustrato frente a los cambios bruscos de temperatura, algo especialmente interesante para las especies sensibles a las heladas. Así, un material habitual en los embalajes puede encontrar una segunda vida tanto dentro como fuera del hogar.