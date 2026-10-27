Mary, cuidadora peruana en España: "Tengo dos trabajos a media jornada y no llego ni a 700 euros para mantener a mis hijas"

El llamado sueño español sigue atrayendo a miles de personas que llegan a España buscando una vida más estable, un empleo y la posibilidad de construir un futuro lejos de su país de origen. Para muchos migrantes, ese proyecto comienza con la esperanza de encontrar oportunidades que permitan vivir con cierta tranquilidad.

Sin embargo, la realidad que encuentran no siempre encaja con la que imaginaban antes de hacer las maletas. Los salarios bajos, el precio de la vivienda y el coste cada vez mayor de los gastos básicos hacen que, para algunas familias, tener trabajo no sea suficiente para llegar con holgura a final de mes.

Es la situación que conoce Mary, una peruana que lleva 20 años viviendo en España y que actualmente compagina dos trabajos a media jornada para poder sostener a su familia. Es madre de gemelas y, pese a sumar ambos empleos, asegura que no llega a ingresar 700 euros al mes.

Dos trabajos para llegar a fin de mes

Mary nació en Perú y antes de llegar a Madrid pasó una etapa de su vida en Argentina. Hace ya 20 años se instaló en España, donde su madre ya residía y se convirtió en su primer punto de apoyo al comenzar una nueva vida lejos de su país.

Para ella, contar con alguien cercano al llegar marcó una diferencia frente a la soledad que, según explica en el canal Historias de Migrantes, acompaña a muchos migrantes durante sus primeros años.

Al hablar de su experiencia como migrante, Mary compara España con los otros lugares en los que ha vivido y destaca especialmente la tranquilidad que encontró al instalarse aquí.

Para ella, una de las principales diferencias está en la posibilidad de reclamar, pedir ayuda y sentir que sus derechos son escuchados. "Yo creo que después de las experiencias de allí, es mucho más accesible a muchas cosas, sobre todo la tranquilidad y sentir que tienes voz", explica.

Con el paso de los años, sus prioridades también fueron cambiando. "Uno, a medida que vas creciendo, lo que buscas es estabilidad, formar familia, estabilidad, y la he encontrado aquí", afirma. España terminó convirtiéndose en el lugar donde pudo desarrollar ese proyecto personal y familiar.

Su experiencia, no obstante, también le ha permitido conocer de cerca las dificultades que atraviesan otras personas que llegan al país sin una red de apoyo.

Para Mary, una de las partes más complicadas de emigrar no está necesariamente relacionada con encontrar trabajo o una vivienda, sino con todo lo que ocurre cuando una persona tiene que empezar de cero lejos de su entorno.

"Lo más duro para mí, y el que he visto alrededor de mucha gente, es la soledad, el cambio cultural y el enfrentar la soledad", cuenta.

Salarios que dejan poco margen

La situación laboral es otra de las caras de la experiencia migrante que Mary conoce de primera mano después de dos décadas en España.

Su percepción es que ha habido diferentes etapas, con momentos en los que encontrar trabajo era más complicado y otros en los que las oportunidades han aumentado, aunque no siempre resultan accesibles para todos.

"Ha habido momentos en los que sí hay trabajo, pero no accesible para todos", señala. "Falta un poquito más de información más clara para la gente que llega, pero si te buscas la vida lo consigues", sostiene.

Su propia trayectoria está marcada precisamente por esa necesidad de aprender a desenvolverse, buscar oportunidades y adaptarse a las circunstancias de cada momento.

Mary, en una entrevista para el canal Historias de Migrantes.

Cuando la conversación llega a los salarios, su valoración cambia. Mary considera que el incremento nominal de los sueldos no refleja necesariamente una mejora equivalente en la capacidad económica de las familias. El motivo, según explica, está en el encarecimiento general de la vida.

"Los salarios supuestamente han subido, pero la calidad... la vida en general también ha subido muchísimo más, entonces viene quedando menos", afirma.

La cuestión, por tanto, no es únicamente cuánto se cobra, sino qué cantidad queda disponible después de pagar vivienda, alimentación, suministros, transporte y otros gastos cotidianos.

Su situación familiar hace todavía más compleja esa ecuación. Mary es madre de gemelas y explica que durante un tiempo trabajaba únicamente a media jornada. Este año ha tenido que incorporar un segundo empleo también a tiempo parcial para aumentar sus ingresos.

"Este año he empezado a trabajar la otra media jornada porque soy mamá de gemelas, entonces es muy complicado", cuenta. La suma de ambos trabajos, según su testimonio, no alcanza los 700 euros mensuales.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se compara con los gastos que debe afrontar una familia. Mary calcula que solo la alimentación de tres personas supone más de 300 euros al mes.

No habla únicamente de llenar la cesta de la compra, sino de hacerlo teniendo en cuenta que hay dos niñas en casa. Para ella, cuando se tienen hijos es necesario intentar mantener una alimentación de cierta calidad, algo que también condiciona el presupuesto mensual.

A esa cantidad hay que añadir los suministros y los gastos asociados al hogar. Vivienda, impuestos, agua, electricidad, gas y transporte forman parte de una lista de pagos que deben afrontarse independientemente de cuánto dinero quede disponible después de la compra.

En su caso existe una diferencia respecto a otras familias que viven de alquiler: Mary paga una hipoteca. La carga económica de la vivienda sigue formando parte de su presupuesto, pero reconoce que disponer de una vivienda estable evita una preocupación que conoce por lo que ve en otras personas de su entorno.

"Las personas que se preocupan en 'el mes que viene, ¿viviré aquí o en otro, o tendré que salir buscando a otro lado?' también es otro problema", explica.

Para quienes dependen de un alquiler, el coste de la vivienda no se limita a la cantidad que aparece cada mes en el recibo. También existe la incertidumbre sobre si podrán seguir pagando ese importe o si tendrán que buscar otra casa.

Mary contrapone esa preocupación a la suya. "Yo me preocupo en otras cosas", afirma.

Tener una hipoteca no elimina sus dificultades económicas, pero sí le proporciona una seguridad residencial distinta a la de quienes viven pendientes de la renovación del contrato, de una subida del alquiler o de la posibilidad de tener que abandonar su vivienda.