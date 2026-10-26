María Matos, experta inmobiliaria: "Puedes prorrogar 2 años tu alquiler con las mismas condiciones, si finaliza antes de 2029"

El encarecimiento del alquiler en España continúa siendo uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda. A la dificultad de encontrar pisos a precios asequibles se suma la incertidumbre de muchos inquilinos cuando se acerca el vencimiento de su contrato y desconocen si podrán seguir viviendo en su casa.

En este contexto, el Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas que introduce cambios en los contratos de arrendamiento. Entre ellos destaca una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados alquileres de vivienda habitual.

La medida entró en vigor el pasado 8 de octubre, aunque su continuidad dependerá de la convalidación del decreto por la Diputación Permanente del Congreso.

María Matos, experta inmobiliaria, ha explicado en un vídeo publicado en TikTok cuáles son las principales novedades y cómo pueden afectar a quienes actualmente vivan de alquiler.

"Si vives de alquiler, atención porque estas son las nuevas medidas del Gobierno que te afectan directamente", comienza señalando.

Ampliar el contrato 2 años

Una de las novedades más importantes afecta a los inquilinos cuyo contrato está próximo a finalizar. La normativa contempla una ampliación extraordinaria que permitiría continuar en la misma vivienda sin necesidad de negociar un nuevo arrendamiento.

"Si tu contrato termina antes del 1 de enero del 2029 y pagas religiosamente todos los meses puedes solicitar una prórroga de hasta 2 años manteniendo las mismas condiciones", explica Matos.

Sin embargo, no basta con que el contrato venza antes de esa fecha. La vivienda debe ser la residencia habitual del inquilino y el contrato tendría que encontrarse vigente cuando entró en vigor el decreto.

Además, es necesario que finalice alguno de los periodos contractuales contemplados por la norma y que el arrendatario haya pagado puntualmente las mensualidades durante los ocho meses anteriores.

La ampliación tampoco se concede automáticamente. Es el inquilino quien debe solicitarla antes del vencimiento, preferiblemente por escrito para que quede constancia.

Si se cumplen los requisitos, el propietario deberá aceptar la prórroga, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas legalmente.

¿El propietario puede negarse?

Aunque la nueva regulación busca ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos, también contempla situaciones en las que el arrendador puede recuperar la vivienda.

Una de ellas aparece cuando el propietario necesita el inmueble para establecer su residencia habitual o la de determinados familiares, siempre que exista una necesidad real y acreditada y se respeten los requisitos legales.

También puede evitarse la prórroga extraordinaria si ambas partes acuerdan un nuevo contrato o una renovación que reduzca el alquiler al menos un 5% respecto al precio anterior. Además, si al contrato le corresponde otra prórroga legal preferente, deberá aplicarse esta antes que la ampliación extraordinaria de dos años.

Por eso, antes de solicitarla conviene revisar la fecha de firma, las prórrogas anteriores y las condiciones concretas del arrendamiento.

Las subidas del alquiler

La actualización anual de la renta también se encuentra entre las medidas anunciadas. El objetivo es limitar determinados incrementos mientras continúa la presión sobre los precios de la vivienda.

"Si ya estás pagando lo máximo según el Índice de Precios Estatal no te lo podrán subir hasta finales de 2027 y si no, la subida no podrá superar el 2%", explica María Matos.

Esta limitación afecta a las actualizaciones anuales comprendidas entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027, con las condiciones y excepciones establecidas en la normativa.

Conviene recordar que una prórroga con las mismas condiciones no significa necesariamente que la renta quede congelada durante dos años. Si existe una cláusula válida de actualización, habrá que atender a los límites legales aplicables.

Otros cambios en alquileres

El paquete de medidas también aborda cuestiones que suelen generar dudas entre propietarios e inquilinos, como el alquiler por habitaciones, la contratación de seguros y la posibilidad de abandonar una vivienda antes de que finalice el contrato.

María Matos destaca especialmente una novedad relacionada con los pisos compartidos: "La suma de todas las habitaciones no podrá costar más que el alquiler del piso completo".

La regulación busca evitar que dividir una vivienda en varias habitaciones se convierta en una forma de incrementar su precio total por encima de los límites aplicables.

La experta también menciona cambios relacionados con el desistimiento del contrato y los seguros de impago, además de una nueva deducción estatal en el IRPF para determinados arrendatarios.

En cualquier caso, las condiciones concretas dependerán del tipo de contrato y de los requisitos establecidos para cada medida.