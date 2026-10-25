Patricia Ebrat, abogada: "Vivir gratis en la casa de tus padres puede ser considerado donación"

El elevado precio de la vivienda en España ha llevado a muchas familias a buscar alternativas para ayudar a sus hijos a independizarse. Una de las más habituales consiste en permitirles vivir gratuitamente en un piso de su propiedad, sin necesidad de pagar un alquiler mensual.

Aunque se trata de una práctica extendida, existen ciertas dudas sobre sus implicaciones fiscales. ¿Puede Hacienda considerar que unos padres están realizando una donación cuando permiten que su hijo ocupe una segunda vivienda sin pagar nada?

La respuesta depende de las características del acuerdo. El Ministerio de Hacienda ha aclarado que vivir gratuitamente en una propiedad familiar no constituye, por sí mismo, una donación. Sin embargo, determinados derechos de uso concedidos gratuitamente pueden tener consecuencias tributarias.

Así lo explica Patricia Ebrat, abogada especializada de Ebrat Advocats, quien reconoce que existen determinados supuestos en los que la Administración podría interpretar que se ha producido una adquisición gratuita de derechos.

"El riesgo existe, aunque es bajo", señala la especialista en declaraciones publicadas por La Vanguardia en abril de 2026.

Cuándo se considera donación

La principal diferencia está en distinguir entre permitir que un familiar utilice una vivienda y transmitirle un derecho con valor económico. "En Catalunya, permitir que un hijo, un familiar o una pareja viva gratis en una vivienda no suele considerarse una donación desde el punto de vista jurídico", explica Ebrat.

Habitualmente, estos acuerdos se encuadran en figuras jurídicas como el comodato, que permite prestar gratuitamente un inmueble sin transmitir su propiedad, o el precario, cuando la ocupación depende de la tolerancia del propietario.

No obstante, existe un antecedente fiscal relevante. En su consulta vinculante de 2017, la Dirección General de Tributos consideró que la cesión gratuita de un inmueble mediante un contrato de comodato formalizado ante notario estaba sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Este criterio no significa que todos los hijos que viven en viviendas familiares deban pagar el impuesto, pero explica por qué los especialistas recomiendan analizar cada situación.

Qué dice Hacienda

El Ministerio de Hacienda desmintió en enero de 2026 que hubiera introducido cambios legales para gravar a quienes viven gratuitamente en una vivienda de sus padres. También existen diferencias entre convivir en el domicilio familiar y utilizar una segunda residencia de los progenitores.

En el primer supuesto, el Código Civil contempla la obligación de proporcionar alojamiento a los hijos cuando concurren determinadas circunstancias de necesidad.

"No hay donación, ya que se trata del cumplimiento de una obligación legal", explica Rosa María Galán, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, en declaraciones a Maldita.es.

Cuando se trata de una segunda vivienda, los padres conservan la propiedad y pueden tener que declarar una imputación de rentas inmobiliarias en su IRPF, aunque no cobren alquiler.

Evitar problemas con Hacienda

Para prevenir conflictos, Ebrat recomienda formalizar por escrito las condiciones de la cesión, identificando quién utiliza la vivienda, durante cuánto tiempo y qué obligaciones asume cada parte.

"Lo más recomendable es dejar por escrito que se trata de una cesión gratuita de uso, un contrato de comodato, y no de una donación", aconseja la abogada.

Del mismo modo, Ariadna Benages, especialista de Benages Advocats, también recomienda especificar quién se responsabilizará de los suministros, el mantenimiento y los gastos de comunidad.

No obstante, firmar un documento privado no garantiza por sí solo que la operación quede exenta de impuestos. La Administración puede examinar su contenido y los derechos efectivamente concedidos.

Tampoco ocupar durante años una vivienda de los padres otorga automáticamente derechos hereditarios sobre ella. Si los propietarios fallecen, el inmueble formará parte de su patrimonio hereditario conforme a las reglas sucesorias aplicables.

Por tanto, la cesión gratuita puede ser una solución familiar perfectamente válida, pero conviene conocer sus condiciones jurídicas antes de formalizar cualquier acuerdo.