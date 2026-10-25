Melisa, abogada: "Te van a devolver hasta 1.237 euros si pagas un alquiler y tienes menos de 40 años"

Vivir de alquiler puede reducir la factura de la renta de los contribuyentes menores de 40 años en la Comunidad de Madrid. La deducción autonómica permite descontar el 30 % de las cantidades pagadas durante el ejercicio, con un máximo de 1.237,20 euros anuales.

La abogada Melisa Sáez, de ARAG, recoge este beneficio fiscal en un artículo sobre las deducciones del alquiler para los inquilinos. Su explicación incluye un apartado específico sobre Madrid, donde señala el porcentaje, el importe máximo y el requisito de edad.

Para acceder no basta con tener menos de 40 años y pagar una mensualidad. La normativa establece límites económicos, exige que el alquiler corresponda a la vivienda habitual y obliga a disponer de determinada documentación.

El ahorro tampoco implica que todos los beneficiarios reciban una transferencia de 1.237,20 euros. La deducción puede reducir el importe de una declaración que salga a pagar o aumentar una devolución, según la situación fiscal del contribuyente.

Cuánto se deduce

El cálculo parte de las cantidades satisfechas por el alquiler durante el ejercicio. Sobre ese gasto se aplica el 30 %, aunque el resultado nunca puede superar los 1.237,20 euros por declaración. El máximo es el mismo en tributación individual y conjunta.

Una persona que pague 800 euros mensuales durante doce meses habrá destinado 9.600 euros al alquiler. El 30 % equivale a 2.880 euros, pero la deducción quedaría limitada a 1.237,20 euros, siempre que cumpla las condiciones y tenga cuota autonómica suficiente.

Si hubiera pagado 3.000 euros durante el ejercicio, el cálculo daría 900 euros. Ese sería el importe potencial de la deducción, sujeto igualmente al resto de los requisitos.

Se trata de un beneficio que se aplica en la declaración del IRPF. No funciona como una ayuda mensual ni garantiza que Hacienda abone el máximo a cualquier inquilino que reúna la condición de edad.

Quién puede aplicarla

La deducción madrileña está dirigida a contribuyentes menores de 40 años. La edad se comprueba a la fecha de devengo del impuesto, normalmente el 31 de diciembre del ejercicio declarado.

Por tanto, quien cumpla 40 años durante ese ejercicio deja de reunir el requisito, aunque haya pagado parte del alquiler cuando todavía tenía 39. La norma no calcula una deducción proporcional por los meses anteriores al cumpleaños.

También debe tratarse de la vivienda habitual del contribuyente. La deducción autonómica madrileña no está reservada a los contratos anteriores a 2015, una condición que corresponde al régimen transitorio de la deducción estatal.

Melisa Sáez distingue ambos tipos de beneficios en su explicación: el estatal, limitado a determinados contratos antiguos, y los autonómicos, cuyos porcentajes y requisitos dependen del territorio donde se tenga la residencia fiscal.

Los límites de renta

En tributación individual, la suma de las bases imponibles general y del ahorro no puede superar los 26.414,22 euros. En declaración conjunta, el límite asciende a 37.322,20 euros.

Estas cantidades no equivalen directamente al salario bruto anual ni al dinero que se cobra en la cuenta. Para comprobar el requisito hay que consultar las bases imponibles de la declaración, que recogen las rentas conforme a las reglas del IRPF.

Existe un segundo límite económico: las bases imponibles de los miembros de la unidad familiar no pueden sumar más de 61.860 euros. Este requisito también se comprueba cuando sus integrantes presentan declaraciones individuales.

La unidad familiar fiscal no equivale a todas las personas que conviven en una vivienda. Compartir piso con otros inquilinos no significa, por sí solo, que haya que sumar las rentas de todos para comprobar ese máximo.

El gasto en alquiler debe superar el 20 % de la suma de las bases imponibles del contribuyente. Por ejemplo, con una base de 20.000 euros, habría que haber pagado más de 4.000 euros de alquiler durante el ejercicio. Abonar exactamente esa cantidad no cumpliría la condición.

Contrato y justificantes

Para aplicar la deducción es necesario figurar como arrendatario en el contrato. Hacienda solicita el importe satisfecho por su titular y el NIF del arrendador o, cuando corresponda, su número de identificación en el país de residencia.

Conviene conservar el contrato y los justificantes de pago para acreditar las cantidades declaradas si la Administración los solicita. El gasto que se incluya debe corresponder al alquiler abonado por quien pretende aplicar el beneficio.

La fianza requiere especial atención. El inquilino debe disponer del resguardo, o de una copia, de su depósito en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, un trámite que corresponde realizar al propietario.

Si el arrendador no entrega ese justificante, la Agencia Tributaria admite como alternativa la copia de la denuncia presentada ante el organismo autonómico por esa falta de entrega. No basta con conservar únicamente un recibo privado de la fianza.