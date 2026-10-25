María Cristina Buendía, notaria: "Tu pareja queda fuera de la herencia si no haces testamento"

Comprar una casa juntos, compartir una hipoteca y llevar años conviviendo no garantiza que uno herede los bienes del otro. Cuando se aplica el Derecho civil común, la pareja de hecho no tiene derechos hereditarios automáticos, una diferencia importante respecto al matrimonio.

La notaria María Cristina Clemente Buendía abordó esta cuestión en Matí Directe, de À Punt Ràdio. Durante su intervención explicó cómo el testamento permite proteger a la pareja y organizar la administración de los bienes que reciban los hijos menores.

El documento también puede recoger disposiciones sobre el cuidado de una mascota o destinar bienes a una entidad solidaria. Su alcance, por tanto, va más allá de repartir una vivienda o el dinero de una cuenta.

Esa libertad tiene límites: deben respetarse los derechos que la legislación aplicable reserva a determinados familiares. Si no hay testamento, el reparto sigue el orden establecido por la ley.

Parejas de hecho

La advertencia de la notaria requiere una precisión: los derechos sucesorios de las parejas de hecho no son iguales en toda España. Algunos territorios con Derecho civil propio reconocen derechos al superviviente, con sus respectivos requisitos.

En el Derecho civil común, convivir o inscribirse como pareja de hecho no convierte a una persona en heredera de su pareja. Para dejarle bienes es necesario hacer testamento y respetar las legítimas que correspondan.

El problema puede aparecer cuando dos personas compran una vivienda al 50% y creen que, si una fallece, la otra recibirá automáticamente su parte. La propiedad compartida no produce ese efecto.

El superviviente conserva su mitad, pero la del fallecido entra en la herencia. Si este no dejó testamento ni descendientes y sus padres viven, serán ellos quienes hereden esa parte conforme al Código Civil.

La pareja puede encontrarse así compartiendo la propiedad con los familiares del fallecido. Haber pagado juntos la hipoteca o haber convivido durante décadas no sustituye una disposición testamentaria.

Separación de bienes

En los matrimonios surge otra confusión: pensar que la separación de bienes impide que un cónyuge tenga derechos sobre la herencia del otro.

Este régimen organiza la titularidad y la gestión del patrimonio durante el matrimonio. No supone una renuncia a los derechos sucesorios que la ley reconoce al viudo o a la viuda.

En el Derecho civil común, el cónyuge que no estaba separado legalmente ni de hecho tiene derecho, cuando concurre con hijos o descendientes, al usufructo del tercio de mejora. Es un derecho de uso y disfrute, distinto de recibir esa parte en plena propiedad.

La distinción resulta relevante en segundos matrimonios con hijos de relaciones anteriores. Mantener patrimonios separados no permite ignorar los derechos hereditarios del nuevo cónyuge.

Por eso, al casarse de nuevo conviene revisar lo dispuesto y comprobar cómo encaja con la situación familiar. Un testamento anterior puede no responder a lo que se desea para la pareja actual y los hijos.

Hijos menores

El testamento también permite prever quién administrará los bienes que herede un hijo menor, una cuestión que puede preocupar especialmente después de un divorcio.

La notaria plantea el caso de una persona que no quiere que su expareja gestione el patrimonio que dejará a su hijo. Para estas situaciones existe la posibilidad de establecer una administración específica.

El artículo 164 del Código Civil permite excluir de la administración de los progenitores los bienes recibidos gratuitamente cuando quien los transmite lo ordena expresamente. Esa previsión puede incorporarse al testamento.

Así, una persona de confianza puede encargarse de gestionar los bienes heredados por el menor en los términos previstos. La decisión afecta a ese patrimonio, sin privar por sí misma al otro progenitor de la patria potestad.

Para que la medida responda a lo que se pretende, debe quedar claro qué bienes comprende y cómo se organizará su administración.

Hermanos y sobrinos

Otra diferencia importante es la que existe entre poder heredar y tener derecho a una parte obligatoria. Los hermanos y sobrinos no son herederos forzosos en el Derecho civil común.

El Código Civil reserva esa condición a los descendientes; en su defecto, a los ascendientes, y al cónyuge viudo en los términos establecidos por la ley.

Los hermanos y sobrinos pueden recibir bienes si se les incluye en el testamento, respetando las legítimas. También pueden heredar sin testamento cuando les corresponda según el orden legal y no existan personas con un derecho preferente.