Rosa María García, propietaria de 6 pisos: "Yo formo parte de la solución de la vivienda, no del problema"

Rosa María García es propietaria de seis viviendas que, según explicó en laSexta Xplica, alquilaba por entre 375 y 400 euros al mes. Durante su intervención, emitida en abril de 2023, defendió su actividad como arrendadora y relató los problemas que había tenido con un inquilino.

La propietaria contó que heredó un edificio de 1940 que pertenecía a la familia de su marido, situado a una hora de Barcelona. Desde entonces, había ido reformándolo para conservarlo y mantener sus seis pisos en alquiler.

"Yo lo he ido remodelando para conservarlo y tengo seis viviendas que alquilo entre 375 y 400 euros", explicó en el programa.

Su experiencia como casera también había incluido un procedimiento de desahucio por impago. Según su testimonio, tuvo que esperar un año hasta que el juzgado admitió a trámite su denuncia.

La propietaria añadió que, tres meses después, la pareja del inquilino alegó una situación de vulnerabilidad. Durante su relato, el programa mostró fotografías del estado en el que había quedado la vivienda.

"Me lo dejaron destrozado", afirmó. También contó que su aseguradora le había hablado de otros casos en los que los daños habían sido mayores, con paredes rotas a golpes de mazo.

Rosa María rechazó que se la responsabilizara del problema de la vivienda por tener varios pisos. Su argumento era que sus inmuebles ofrecían alojamiento a seis familias y que, por ello, su actividad contribuía a cubrir una necesidad básica.

Desde esa posición, lamentó los ataques que recibía y defendió que formaba "parte de la solución de la vivienda, y no del problema".

Cómo se reparte la propiedad

El testimonio de Rosa María plantea una de las cuestiones presentes en el debate sobre la vivienda: cómo se distribuyen los inmuebles y qué diferencias existen entre los propietarios.

El informe El problema de la concentración inmobiliaria en España, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC, estudia esa evolución.

El trabajo combina datos del Catastro y de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Sus resultados distinguen entre titulares de inmuebles y hogares, dos unidades de análisis que permiten observar cambios diferentes.

Entre 2008 y 2025, los titulares con un único inmueble urbano pasaron de representar el 53,9% de los propietarios al 48,3%. En ese mismo periodo, quienes tenían dos o más aumentaron del 46,1% al 51,7%.

Esto significa que los titulares de varios inmuebles urbanos superaron a quienes solo tenían uno. La comparación se refiere al conjunto de propietarios, no al total de la población española.

El número de titulares también evolucionó de forma distinta según su patrimonio. Los que tenían un solo bien disminuyeron un 3,7%, mientras que quienes poseían dos aumentaron un 8,1%.

El crecimiento fue del 22,5% entre los titulares de tres inmuebles y del 32,2% entre los de cuatro. Para quienes tenían cinco alcanzó el 43,1%, y entre los propietarios de seis a diez llegó al 51,6%.

Por su parte, el número de titulares con más de diez inmuebles aumentó un 35,3%. Estas cifras describen la variación de cada grupo de propietarios, no cuánto se revalorizó su patrimonio.

Más hogares de alquiler

Otra parte del estudio analiza los cambios entre 2008 y 2022. Según la clasificación empleada por sus autores, el grupo de hogares propietarios de su vivienda principal que no percibían rentas de otros alquileres pasó del 79% al 63,9%.

Durante esos catorce años, los hogares clasificados como inquilinos aumentaron del 11,9% al 19,2%. Los que recibían ingresos por alquilar viviendas pasaron del 3,4% al 9,8% del total.

Esta última categoría incluye a familias que son dueñas de su residencia habitual y a otras que viven de alquiler, pero arriendan una vivienda de su propiedad. Por ello, no debe confundirse con el conjunto de hogares que poseen algún inmueble.

Menos propietarios únicos

Al estudiar el patrimonio del conjunto de los hogares, el informe identifica un retroceso de quienes tienen un único inmueble. Su número se redujo un 22% entre 2008 y 2022.

La caída corresponde a ese grupo concreto, no a todos los hogares propietarios. En el mismo periodo, los hogares sin inmuebles aumentaron un 63% y los que tenían dos o más crecieron un 54%.

También cambió su peso sobre el total: los hogares con una sola propiedad pasaron del 58,3% al 40,9%; los que poseían varias, del 26,8% al 37,1%; y aquellos sin ninguna, del 15% al 22,1%.

La acumulación se aprecia igualmente en el volumen de bienes. Los hogares con más de diez inmuebles pasaron de controlar unos 138.000 en 2008 a cerca de 626.000 en 2022, más de cuatro veces la cifra inicial.

El estudio contabiliza patrimonio inmobiliario, una categoría que incluye viviendas y otros bienes, como locales, garajes o naves. Esos 626.000 inmuebles no equivalen, por tanto, a 626.000 pisos destinados al alquiler.