Montse Cespedosa, experta en vivienda: "Si quieres comprar una casa, no salgas a cenar o no te vayas de vacaciones"

El acceso a la vivienda preocupa cada vez a más españoles, especialmente a quienes intentan comprar su primera casa. Los precios elevados, el coste del alquiler y la dificultad para ahorrar la entrada de una hipoteca hacen que muchos jóvenes tengan que retrasar sus planes de emancipación.

En este contexto, la experta financiera Montse Cespedosa ha compartido su particular receta para afrontar la compra de un inmueble.

Durante una entrevista en el pódcast Tengo un Plan, la empresaria ha defendido la importancia de priorizar el ahorro y reducir determinados gastos cotidianos para alcanzar ese objetivo.

"Estamos acostumbrados a vivir a todo trapo", sostiene. Desde su punto de vista, parte de las dificultades para ahorrar responde a un estilo de vida en el que las salidas, los viajes y las compras habituales ocupan una parte importante del presupuesto mensual.

Trabajar más y ahorrar

Cespedosa conoce de primera mano lo que supone esforzarse para reunir dinero. Según relata en la entrevista, cuando trabajaba en un banco también buscaba empleos adicionales durante los fines de semana para aumentar sus ahorros.

"Yo trabajaba en el banco y los fines de semana de mensajera, de azafata... de lo que fuera para meterle más ahorro a esos extras. Mi pareja igual", recuerda. La empresaria explica que ambos estaban dispuestos a trabajar más para acercarse a su objetivo de comprar una casa.

A partir de esa experiencia, considera que la constancia y la capacidad de renunciar a determinados gastos pueden marcar la diferencia. Su planteamiento pasa por revisar las prioridades económicas y decidir qué desembolsos son prescindibles mientras se ahorra para una vivienda.

"Si tú quieres una vivienda, no salgas a cenar, no te tomes esa birra y pon el dinero en un fondo de inversión o depósitos, no te vayas de vacaciones, ni a Bali", recomienda.

La propuesta no consiste únicamente en dejar de gastar, sino en destinar el dinero disponible a un objetivo concreto. Reducir las comidas fuera de casa, limitar los viajes o evitar compras innecesarias puede liberar una parte del presupuesto que, de otro modo, se destinaría al consumo.

El estilo de vida actual

La experta también cuestiona algunos hábitos de consumo que, a su juicio, dificultan la acumulación de ahorros.

Durante la conversación, menciona los teléfonos móviles de elevado precio y los coches como ejemplos de gastos que pueden responder tanto a necesidades reales como al deseo de mantener determinado nivel de vida.

"Yo tenía un Seat 127", recuerda, al comparar sus circunstancias con las actuales. Cespedosa cree que la presión por aparentar puede llevar a algunas personas a asumir gastos que reducen su capacidad para ahorrar.

"Estamos acostumbrados a vivir a todo trapo porque se tiene necesidad de aparentar", concluye. Su reflexión ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el consumo, la responsabilidad individual y las dificultades económicas para acceder a una vivienda.

Ahorrar ayuda, pero no resuelve todo

Aunque reducir gastos puede mejorar la capacidad de ahorro, comprar una casa no depende exclusivamente de los sacrificios personales. El precio de los inmuebles, los ingresos, la estabilidad laboral y las condiciones de financiación también condicionan las posibilidades de cada comprador.

En España, las entidades financieras suelen exigir que el comprador disponga de ahorros para cubrir la parte del precio que no financia la hipoteca y los gastos asociados a la operación.

Como referencia habitual, una hipoteca que cubra el 80% del valor de tasación o compraventa obliga a aportar el 20% restante, además de los impuestos y otros gastos que correspondan. Las condiciones concretas varían según la entidad y el perfil del solicitante.

Por eso, elaborar un presupuesto realista, fijar una cantidad mensual de ahorro y comparar las opciones de financiación son pasos importantes antes de comprometerse con una compra.