Las expertas coinciden: "Reformar una cocina antes costaba 6.000 euros, ahora supera los 10.000"

Renovar la cocina se ha convertido en una inversión considerable para muchos hogares que deciden hacer una mejora en su hogar.

Lo que hace unos años podía resolverse con un presupuesto de unos 6.000 euros, siempre que se eligieran materiales convencionales y no hubiera que modificar la distribución, ahora puede superar los 10.000 euros sin necesidad de recurrir a acabados de lujo.

El encarecimiento de los materiales, la mano de obra y los trabajos de instalación explica buena parte de esta evolución. A ello se suman las diferencias entre ciudades, el tamaño de la estancia y las decisiones que se toman durante el proyecto, factores que pueden elevar notablemente la factura final.

Las cifras del sector reflejan esta realidad. Según las estimaciones recogidas por Habitissimo, una reforma estándar de una cocina de unos siete metros cuadrados y con calidades medias podía situarse entre 6.000 y 9.000 euros.

En 2025, los presupuestos publicados por empresas especializadas ya contemplaban importes considerablemente superiores para proyectos con más prestaciones.

El precio de las reformas

Una de las principales razones del aumento está en los materiales. Los azulejos, las encimeras, los muebles, las tuberías y el cableado eléctrico forman parte de las partidas que determinan el presupuesto.

Cuando se renueva por completo la estancia, no basta con cambiar los elementos visibles: también hay que comprobar el estado de las instalaciones y sustituir aquellas que lo necesiten.

Las encimeras ilustran bien las diferencias de precio. No cuesta lo mismo elegir un laminado que instalar una superficie de cuarzo o porcelánica.

Algo parecido sucede con los muebles ya que las soluciones modulares suelen resultar más económicas que los diseños a medida, que requieren una fabricación y una instalación específicas.

A este desembolso se añade la mano de obra. Fontaneros, electricistas, albañiles y montadores intervienen en distintas fases de la reforma, y sus honorarios dependen de la complejidad del trabajo y de las tarifas de cada zona.

La disponibilidad de profesionales especializados también puede influir en los plazos y en el coste de ejecución.

El transporte y la distribución de los materiales completan la factura. A estos gastos se suman, cuando corresponden, la retirada de escombros, la protección de la vivienda y las reparaciones necesarias antes de instalar los nuevos elementos.

Presupuestos caros

Las estimaciones de las empresas especializadas muestran hasta qué punto puede variar el coste según el proyecto. Èggo, por ejemplo, situaba en 2025 el precio de una reforma de cocina en una horquilla aproximada de 6.500 a 16.500 euros, dependiendo de las calidades y de las características de la intervención.

La diferencia entre ambos extremos no es menor. Un presupuesto ajustado puede contemplar mobiliario de serie, acabados sencillos y el mantenimiento de la distribución existente.

En cambio, cambiar las instalaciones, derribar tabiques o incorporar equipamiento de mayor calidad incrementa el importe.

En una cocina de diez metros cuadrados, por ejemplo, una reforma de gama media puede alcanzar los 11.700 euros, según uno de los presupuestos desglosados recogidos en la información de referencia.

También influye el diseño que se busca. Las cocinas abiertas al salón, la iluminación integrada, los cajones extraíbles, los electrodomésticos de gama alta y las soluciones de almacenamiento personalizadas mejoran la funcionalidad, pero elevan la inversión inicial.

Evitar sorpresas

Antes de empezar las obras, conviene definir qué elementos necesitan realmente una sustitución. Si los muebles están en buen estado, cambiar los tiradores, renovar los frentes o instalar una encimera nueva puede transformar el aspecto de la estancia sin asumir el coste de una reforma integral.

Otra medida útil es solicitar varios presupuestos con las mismas características. Comparar únicamente el importe total puede resultar engañoso si una empresa incluye la retirada de los muebles antiguos, las instalaciones o los electrodomésticos y otra los factura por separado.

También es recomendable reservar una partida para imprevistos. Durante los trabajos pueden aparecer tuberías deterioradas, problemas eléctricos o desperfectos ocultos que no se detectan en la primera visita.

La subida de los precios no significa que todas las cocinas deban costar más de 10.000 euros. Sí obliga a ajustar las expectativas: los 6.000 euros pueden seguir siendo suficientes para determinadas actuaciones básicas, pero