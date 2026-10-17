Virginia, madre de 14 hijos: "Estuvimos en el paro 2 años y fue duro, pero tampoco nos agobiamos"

Criar a varios hijos en España supone un importante esfuerzo económico y una organización constante para muchas familias. Con los precios cada vez más elevados y unos ingresos que no siempre alcanzan para cubrir todos los gastos, llegar a fin de mes puede convertirse en todo un desafío.

Esta es la realidad que conocen bien Virginia y Rubén, un matrimonio de Burgos que lleva 20 años casado y tiene 14 hijos. Su día a día requiere planificación, compromiso y algunas renuncias. "Nunca pensamos en tener tantos hijos, pero sí teníamos claro que íbamos a recibir los que vinieran", explican en el canal de YouTube de Pedro del Castillo

La pareja nunca se planteó una cifra concreta de hijos. Como cuenta Virginia, formar una familia tan grande fue algo que llegó de manera natural: "Venimos de familias numerosas y sí que pensamos que podríamos tener familia numerosa, pero nunca pusimos un número, ni siquiera sabemos si vamos a tener más".

A pesar de las dificultades económicas que puede suponer mantener un hogar de estas dimensiones, ambos aseguran haber encontrado la manera de salir adelante. Incluso durante los momentos en los que su situación laboral fue especialmente complicada, consiguieron adaptarse a sus circunstancias.

"No nos agobiamos económicamente", aseguran. "Llegamos a estar antes de eso dos años en el paro con seis hijos, sí que era más duro económicamente, era más complicado. Pero tampoco era para agobiarnos". Una etapa que afrontaron ajustando sus necesidades a los recursos disponibles. "Nos hemos adaptado cuando teníamos poco y cuando teníamos mucho".

Actualmente viven de alquiler y cuentan con un presupuesto que les obliga a establecer prioridades. En el caso de Virginia, la maternidad supuso un cambio importante en su trayectoria profesional. Estudió Periodismo, pero decidió dejar su carrera para centrarse en la crianza: "Cuando me preguntan si trabajo siempre digo que, fuera de casa no, pero en casa sí y mucho. Me dedico a estar con los peques y la familia", confiesa.

Salir todos juntos tampoco pasa desapercibido. La madre recuerda una anécdota que vivieron durante una visita cultural: "Una vez entramos en un museo y había entradas para colegios y entradas para particulares, íbamos a por la de particulares y nos dijeron: 'No, la entrada de grupos y colegios no es por aquí'".

Cuánto cuesta mantener una familia de 16 personas

Más allá de las situaciones curiosas que viven fuera de casa, la verdadera organización comienza en las tareas domésticas. "El tema de la ropa es de lo más complicado en una familia numerosa porque es lo que más trabajo da", reconoce Virginia. "Sitios para guardar la ropa y armarios sí que hay suficientes, el problema es más lavar, secar, planchar y toda esa circulación de ropa".

El consumo eléctrico es otro de los gastos que deben tener presentes. "Cuando subió la luz intentaba poner la lavadora por la tarde pero me generaba un estrés horrible, además que normalmente pongo dos lavadoras diarias, así me daba mucho trabajo por las tardes. Ahora procuro hacer todo el tema de la ropa por la mañana para que por la tarde, cuando están los niños en casa, tenga más tiempo para estar con ellos pero lleva bastante tiempo", asegura.

Incluso repartir la ropa limpia entre tantos miembros de la familia puede resultar complicado. "Muchas veces no sé de quién es la ropa, me guío por las tallas. Entonces se lo dejo y ellos lo reparten", explica la madre.

La alimentación también exige una buena planificación, especialmente a la hora de organizar la despensa. "En la despensa procuramos tener sobre todo productos no perecederos. Tenemos provisiones de pasta, de arroz, tomate, aceite, y lo tengo todo etiquetado. Nosotros usamos dos paquetes de macarrones por lo menos para comer si estamos todos", cuenta la madre

Desplazarse en familia supone otra dificultad. Después de pasar "más de dos años sin coche", consiguieron comprar una furgoneta de nueve plazas. "Me gustan los coches deportivos, pero no me queda otra que tener furgoneta. Hasta hace poco no teníamos coche para movernos. Hasta que paguemos todo, un segundo coche es impensable", dice Rubén.

La compra del vehículo también ha supuesto un compromiso económico a largo plazo. "Comprarla de golpe era impensable, así que todos los meses pagamos una mensualidad durante 8 años", detalla.

Su experiencia permite conocer cómo se organiza una familia de 16 personas y las decisiones que deben tomar para ajustar sus gastos. Una realidad que refleja las dificultades de muchos hogares numerosos en España, donde mantener el equilibrio entre los ingresos y las necesidades familiares exige planificación diaria.