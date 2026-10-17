María, propietaria de 10 pisos en alquiler: "Soy una desgraciada que lo único que ha hecho en esta vida ha sido trabajar"

La vivienda y la propiedad inmobiliaria mantienen un debate cada vez más intenso en España, poniendo el foco de las críticas en los propietarios que cuentan con varios inmuebles.

María, una mujer que asegura tener 10 propiedades, ha defendido su trayectoria personal y laboral en una conversación emitida en En boca de todos, el programa presentado por Nacho Abad.

Durante la intervención, la propietaria responde a un comentario en el que la califican de "carroñera". Muy lejos de aceptar esa descripción, reivindica los sacrificios que, según explica, ha tenido que hacer a lo largo de su vida para mantener a su familia y garantizar el futuro de sus hijos.

"No, soy una desgraciada, soy una desgraciada trabajadora, que lo único que he hecho en toda mi puta vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar", afirma María indignada durante la conversación televisiva.

Una vida marcada por el trabajo

La mujer vincula su trayectoria profesional a las dificultades económicas que atravesó después de quedarse viuda. Según relata, la pensión que percibía no era suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que tuvo que continuar trabajando para sacar adelante a sus hijos.

"Soy viuda y he tenido que ponerme a trabajar porque la pensión no me daba para más", explica durante su intervención televisiva.

María insiste en que su principal preocupación era proporcionar estabilidad a su familia. En sus palabras, el esfuerzo no respondía únicamente a la necesidad de afrontar los gastos cotidianos, sino también al deseo de que sus hijos estuvieran protegidos si a ella le ocurría algo.

"Y para sacar a mis hijos adelante y para que tuvieran una estabilidad por si a mí me pasaba algo", señala durante la emisión. Su testimonio sitúa el trabajo como el eje de una vida en la que, según asegura, tuvo que priorizar las obligaciones familiares frente al ocio y otros planes personales.

'No he salido'

En su defensa, María también describe las renuncias que, según cuenta, marcaron su día a día durante esos años. La propietaria sostiene que dedicó su tiempo a trabajar y que apenas disfrutó de actividades de ocio.

"Lo único que he hecho ha sido trabajar. No he salido, no he ido a Madrid nada más que una vez, no conozco nada, no he ido a restaurantes", afirma.

La mujer recurre incluso a sus hábitos de compra para ilustrar la importancia que concede al ahorro. Según explica, aprovecha las ofertas cuando acude al supermercado, una práctica cotidiana que incorpora a su relato como ejemplo de su forma de administrar el dinero.

"Como si voy al supermercado y hay descuentos, lo cojo", añade.

La intervención de María refleja una de las cuestiones que atraviesan la discusión sobre la vivienda y cómo se percibe a quienes poseen varios inmuebles y qué circunstancias personales hay detrás de cada patrimonio.

La propietaria reivindica el trabajo realizado durante años y las decisiones que tomó para mantener a sus hijos han sido clave para poder mantener este patrimonio inmobiliario por el que ha tenido que trabajar y renunciar a mucho a lo largo de su vida.