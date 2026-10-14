Nerea, albañila, sobre trabajar en la obra: "Me rechazan mucho por mi tamaño, por mi peso y por mi útero"

Nerea viajó a Australia durante un año sabático tras estudiar Medicina. Allí buscó trabajo en la construcción, pero, según cuenta en su perfil de TikTok, @NereaExplora, encontró obstáculos que atribuye a su condición de mujer.

"A mí me cuesta bastante encontrar trabajo en la construcción, que eso es un hecho objetivo. Me rechazan mucho por mi tamaño, por mi peso y por mi útero", explicó en uno de sus vídeos.

Cuando compartió ese testimonio, llevaba cuatro días buscando empleo. La sucesión de rechazos le estaba afectando al ánimo, aunque poco después consiguió incorporarse a una empresa constructora.

Una vez contratada, empezó a contar cómo eran sus jornadas. Según su relato, el trato y las tareas que recibía eran diferentes a los de sus compañeros, incluso cuando ella quería participar en los mismos trabajos.

"Este no es un lugar para ti"

Uno de los episodios que describió ocurrió mientras barría. Su supervisor se acercó y le recomendó buscar otro empleo. Nerea le preguntó si estaba haciendo algo mal y recibió esta respuesta: "No, es que este no es un lugar para ti".

En otro momento, esperaba colaborar en un trabajo que requería abrir un hueco en una pared. Al preguntar por dónde debía empezar, su superior le indicó que pasara la aspiradora porque aquello era "tarea de hombres".

La respuesta la enfadó, aunque después se tomó con ironía que el sueldo fuera el mismo: "Me pagan lo mismo por pasar la aspiradora que por estar partiéndome la lumbar recogiendo piedras. Así que salgo yo ganando".

Más tarde le anunciaron que le llevarían productos para limpiar los baños. Nerea decidió continuar con la aspiradora y explicó que, si finalmente le exigían encargarse de ellos, se marcharía.

Su rechazo no tenía que ver con la limpieza en sí. "No porque se me caigan los anillos. Yo no tengo ningún problema en limpiar un baño", aclaró antes de cuestionar el reparto de tareas.

Lo que le molestaba era que la apartaran de los trabajos que realizaban los hombres: "Yo he venido aquí para utilizar el taladro como ellos". Si hubiera solicitado un puesto de limpieza, explicó, no habría tenido ese problema.

Mujeres en la construcción

El testimonio de Nerea se refiere a su experiencia en Australia. En España, los datos muestran un aumento de la presencia femenina en la construcción, aunque las mujeres siguen siendo una minoría dentro del sector.

En 2025 había 166.833 mujeres afiliadas a la Seguridad Social en la construcción, el 11,5 % del total. Ese porcentaje fue el más alto desde 2014, según el informe Mujeres en el sector de la construcción 2025, del Observatorio Industrial de la Construcción.

La cifra incluye a trabajadoras de distintas ocupaciones, no únicamente a albañilas. Respecto a 2024, la afiliación femenina aumentó un 4,1 %, por encima del 3 % registrado entre los hombres del sector.

También superó el crecimiento de la afiliación femenina en el conjunto de actividades económicas, que fue del 2,7 %. Pese a ese avance, el informe señala que la presencia de mujeres en los trabajos a pie de obra continúa siendo escasa.

Predominio administrativo

El estudio recoge que el 53,3 % de las mujeres ocupadas en la construcción se concentra en cinco ocupaciones. Cuatro tienen un perfil administrativo y la quinta corresponde a una categoría de ingeniería.

Por ramas de actividad, la construcción especializada reúne al 51,1 % de las afiliadas y la construcción de edificios, al 44,5 %. La ingeniería civil concentra el 4,4 % restante.

Estos porcentajes indican cómo se distribuyen las trabajadoras entre las distintas ramas. No representan la proporción de mujeres frente a hombres en cada una de ellas.

Una cuarta parte, autónomas

El 26,5 % de las afiliadas del sector trabaja por cuenta propia, frente al 13,1 % de las mujeres en el conjunto de actividades económicas. El resto, más de siete de cada diez, está inscrito en el Régimen General.

Entre las asalariadas, el 93,3 % tiene contrato indefinido y el 6,7 %, temporal. El informe también sitúa en el 76,6 % la proporción de trabajadoras afiliadas con jornada completa.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa analizados en el estudio, el 10,5 % de las mujeres ocupadas en la construcción son extranjeras. De ellas, el 61,6 % procede de América Latina, con Venezuela, Colombia y Perú entre los principales países de origen.