Manoli vive en una casa prefabricada hecha de contenedores: "Es muy caliente en invierno y fresca en verano"

Vivimos en un momento en el que la vivienda en propiedad o alquiler se ha vuelto cada vez más inaccesible en España, obligando a muchas familias a buscar alternativas. Una de ellas son las casas prefabricadas hechas a partir de contenedores marítimos, que han crecido en popularidad por su rapidez de construcción y su eficiencia energética.

Este fenómeno no solo responde a una necesidad económica, sino también a un cambio en las prioridades de confort y funcionalidad de quienes optan por modelos no convencionales.

Manoli, protagonista de esta historia, decidió apostar por una casa prefabricada de contenedores porque encontró en ella una opción viable y cómoda para vivir con su familia. Según contó en el programa La Tarde de COPE, la vivienda cumplió con todas sus expectativas: "Es muy calentita en invierno y muy fresquita en verano", subrayando uno de los principales beneficios de este tipo de construcción respecto a los métodos tradicionales de edificación.

Además de ofrecer confort térmico, estas viviendas representan una alternativa más económica frente a un mercado inmobiliario con precios de compra y alquiler cada vez más altos en España.

Las casas construidas con contenedores pueden costar una fracción de lo que cuesta un piso estándar, lo que las convierte, para muchos, en una solución de vida real con ventajas tanto económicas como de calidad de vida.

La elección de Manoli no es aislada. Según el testimonio recogido por COPE, muchas personas están optando por este tipo de casas para superar las dificultades que presenta el mercado de alquiler y la compra de vivienda en España.

La fuerte subida de precios en la última década ha empujado a quienes tienen acceso a un solar o parcela a considerar soluciones más asequibles y rápidas como las casas prefabricadas con contenedores.

Unas de las principales ventajas de estas viviendas es su eficiencia energética. Aunque el contenedor metálico por sí solo no aísla térmicamente, las casas prefabricadas modernas incorporan materiales de calidad, aislamiento y sistemas de climatización que permiten mantener una temperatura interior estable.

Estudios técnicos demuestran que, con un diseño y aislamiento adecuado, estos hogares pueden mantenerse cálidos en invierno y frescos en verano, reduciendo la necesidad de sistemas de calefacción y aire acondicionado convencionales.

Sin embargo, no todo son ventajas sin condiciones. La calidad del aislamiento y la climatización dependerán en gran medida del diseño y de los materiales utilizados, así como de la correcta adaptación del contenedor a normativas locales de edificación.

Es fundamental que estas casas cumplan con los estándares de aislamiento térmico y eficiencia energética exigidos por el Código Técnico de la Edificación, al igual que cualquier otra vivienda en España.

Además, hay que tener en cuenta que las necesidades específicas de cada clima o ubicación pueden marcar la diferencia en términos de confort interno. Un buen diseño de ventanas, sistemas de ventilación y un aislamiento óptimo son claves para evitar que el metal del contenedor conduzca demasiado calor o frío hacia el interior si no se trabaja adecuadamente.

En definitiva, la experiencia de Manoli refleja una tendencia creciente hacia viviendas prefabricadas más eficientes y asequibles, impulsada por la necesidad de escapar de los precios desorbitados del mercado inmobiliario tradicional. Estas casas representan una solución moderna, sostenible y adaptable para quienes buscan calidad de vida sin renunciar al confort, sea en invierno o en verano.