Manuela, experta del hogar: "Con 4 euros hago más de 10 litros de detergente y lo echo en dos garrafas de cinco litros"

Manuela, una tiktoker con el usuario @creandoconmanuela, ha atraído a miles de personas por medio de un video en el que muestra cómo elaborar detergente líquido para la lavadora de manera casera. En este video muestra cómo ha conseguido hacer más de diez litros de detergente por apenas cuatro euros.

Para ello, especifica los cinco ingredientes requeridos: 250 gramos de bicarbonato de sodio, 50 gramos de sal, medio litro de lavavajillas, 250 mililitros de vinagre para limpiar y medio kilo de jabón en escama de cualquier marca. Según lo que explica, es posible utilizar los productos que se tengan en casa o aquellos de preferencia individual.

Este método casero no solo convence por su precio: en la elaboración se sustituyen muchos de los compuestos químicos habituales en detergentes comerciales por ingredientes simples y naturales, lo que ofrece ventajas medioambientales y de salud.

El proceso de elaboración del detergente se inicia con el calentamiento de cuatro litros de agua en una olla grande, evitando que hierva. Manuela, para anticiparse a los posibles comentarios sobre la originalidad del método, dice que, aunque sea una técnica conocida, "será antiguo, pero es efectivo y hay gente que no lo sabe". Cuando el agua está caliente, se disuelve el jabón en escamas removiendo constantemente.

Para continuar, se añaden el bicarbonato y la sal. La sal contribuye a que la mezcla se espese, algo que Manuela asegura que se percibe de inmediato. El bicarbonato tiene que incorporarse "poco a poco" debido a su efecto efervescente, por lo cual se aconseja añadirlo en tres o cuatro partes mientras se sigue removiendo.

Por último, se echa el vinagre de limpieza, una etapa que necesita atención porque genera espuma. La tiktoker observa mientras enseña cómo el volumen de la mezcla aumenta significativamente: "Fijaros todo lo que ha aumentado ya que está la olla ya hasta arriba, vamos".

Después de apagar el fuego, la mezcla se vierte en un recipiente más grande, como un cubo, y se deja reposar durante 24 horas para que espese. Después de este tiempo, se incorpora el lavavajillas y todo se bate con una batidora. Finalmente, se añaden de tres a cuatro litros adicionales de agua hasta conseguir la consistencia que se quiere.

Manuela estima que el coste final es de alrededor de cuatro euros y la cantidad es de cerca de 12 litros de detergente. Para su adecuada conservación, ella misma aclara cómo lo guarda: "Ahora mismo lo voy a poner en dos garrafas de 5 litros que tengo allí".

Como el producto es de naturaleza casera, es esencial que las etiquetas de los envases estén bien hechas para prevenir malentendidos y accidentes en el hogar, como la grave situación de un individuo que confundió un artículo de limpieza con una bebida.

En consecuencia, este detergente casero es muy útil en tanto que suele funcionar muy bien en coladas cotidianas con suciedad normal, ropa de diario o prendas resistentes. Sin embargo, para manchas complicadas (grasa, comida, manchas profundas o ropa blanca con necesidad de blanqueado intenso, puede suceder que los detergentes industriales o con blanqueadores sean más eficaces.

En cualquier caso, el ejemplo de Manuela invita a replantearse el consumo habitual en el hogar: fabricar en casa un producto tan esencial puede tener efectos positivos en la economía doméstica, en la salud y en el medioambiente.