Begoña Pérez te enseña la puesta a punto de la olla exprés para sacarle el máximo partido posible. Esteban Palazuelos

'La Ordenatriz', sobre cómo utilizar la olla exprés: los trucos que necesitas saber si es la primera vez que la usas

En la vida todo cambia. Bueno, casi todo, porque en nuestras cocinas hay algo que sigue vigente por muchos años que pasen. ¿Quién no recuerda una olla exprés en casa? La misma que vimos utilizar a nuestras abuelas y madres y que ahora nos toca manejar a nosotros.

Ahora que el frío ha llegado, apetecen especialmente los platos de cuchara: guisos de legumbres o de carne que reconfortan y que, en ocasiones, requieren bastante tiempo de preparación. Para eso está precisamente este utensilio, una aliada que permite reducir el tiempo que pasamos frente a los fogones.

A simple vista, puede parecer que no presenta complicaciones, pero utilizarla genera dudas, especialmente si estás dando tus primeros pasos en la cocina. Por eso, hoy recurrimos a 'La Ordenatriz' para responder una pregunta: ¿Cómo podemos utilizarla con seguridad?

Para sacar el máximo partido a cualquier herramienta, lo primero es comprobar que se encuentra en buen estado. En este caso, Begoña Pérez comienza por una pieza que suele pasar desapercibida: la junta de goma que rodea el interior de la tapa.

Para mantenerla correctamente, aconseja retirarla y limpiarla por ambas caras después de cada uso, siempre que las instrucciones del fabricante permitan desmontarla. Una vez hecho esto, conviene comprobar que conserva su elasticidad y que se ajusta a la forma del cierre.

Si está deteriorada o no encaja correctamente, debe cambiarse por un repuesto compatible. "Hay que sustituirla por otra irremediablemente si el vapor sale por los laterales y no por donde tiene que salir", advierte la experta.

Mantén tu olla exprés a punto. Istock

El siguiente paso es revisar la válvula, que debe estar limpia y libre de restos de comida. 'La Ordenatriz' propone inspeccionar esta zona y, en los modelos que lo permitan, desmontar las piezas indicadas para comprobar si se ha acumulado suciedad.

Es importante seguir el manual de cada modelo: no todas las válvulas ni los mangos se quitan de la misma manera.

Tras la revisión, las piezas deben volver a colocarse correctamente y sin forzar ningún mecanismo. Begoña Pérez recalca que, si alguna falla, "lo mejor es ir a tu ferretería de confianza".

En ese caso, aconseja evitar su uso hasta contar con la pieza adecuada y comprobar que funciona como debe.

Pero más allá del mantenimiento, también es importante prestar atención a la forma en la que la utilizamos durante la preparación de nuestras recetas.

Aunque su funcionamiento pueda parecer complicado al principio, conocer las indicaciones del fabricante y respetar los límites de llenado nos permitirá cocinar con mayor tranquilidad.

No debemos olvidar que este utensilio trabaja acumulando presión en su interior, por lo que cualquier descuido puede comprometer su seguridad.

Al final, la olla exprés ha sabido resistir el paso del tiempo, acompañando a diferentes generaciones. Su rapidez y versatilidad la convierten en una aliada para preparar platos tradicionales sin dedicarles toda una mañana.

Y, como recuerda 'La Ordenatriz' con sus consejos, dedicar unos minutos a revisar sus componentes puede marcar la diferencia entre cocinar con confianza o exponernos a riesgos innecesarios.