Manuela Carmena: "La ley del 'solo sí es sí' era totalmente innecesaria. No hacía falta cambiar nada"

El 7 de octubre de 2022 entró en vigor en España la ley del 'solo sí es sí', una reforma que modificó el Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual y situar el consentimiento en el centro de los delitos contra la libertad sexual.

La norma definió el consentimiento como una manifestación libre de la voluntad e incorporó medidas de prevención y protección a las víctimas. Sin embargo, la reducción de algunas penas provocó revisiones de condenas, rebajas y excarcelaciones de agresores sexuales, lo que desató una polémica política y obligó al Gobierno a reformarla en 2023.

Las consecuencias de la reforma llevaron a numerosas voces a cuestionar su necesidad. Una de ellas es Manuela Carmena, jueza jubilada y exalcaldesa de Madrid, que considera que la ley fue innecesaria. Así lo sostiene en una entrevista con Sexigenarias, en la que también criticó las políticas contra la violencia de género.

Una ley tras la polémica

La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, supuso un cambio en la legislación española sobre delitos sexuales. Hasta su entrada en vigor, el Código Penal diferenciaba entre abuso sexual y agresión sexual en función de la existencia de violencia o intimidación, entre otros elementos.

La nueva regulación eliminó esa distinción y unificó ambas conductas bajo el delito de agresión sexual, al considerar que el elemento determinante debía ser la ausencia de consentimiento.

El cambio llegó después de la enorme repercusión social de la primera sentencia del caso de La Manada, en abril de 2018. Los cinco acusados fueron condenados entonces por abuso, una decisión que provocó protestas multitudinarias en numerosas ciudades españolas.

Las movilizaciones cuestionaron la respuesta judicial y reclamaron una legislación que reconociera de manera más clara la ausencia de consentimiento como elemento central de los delitos sexuales.

El Tribunal Supremo revisó posteriormente la sentencia y condenó a los cinco acusados por agresión sexual. Pero el caso ya había abierto un debate político y social que terminó impulsando la reforma legislativa.

La nueva norma pretendía evitar que la valoración de los hechos dependiera de la existencia de violencia o intimidación y reforzar la protección de las víctimas.

Manuela Carmena en el canal de YouTube de Sexigenarias. YouTube

La ley también incluyó medidas que iban más allá de la reforma penal. Preveía asistencia integral a las víctimas, recursos de atención, medidas de prevención, formación de profesionales y actuaciones frente a las violencias sexuales en ámbitos como el educativo, laboral y digital.

Su objetivo era abordar la violencia sexual desde una perspectiva más amplia, no únicamente desde la respuesta de los tribunales.

La polémica se produjo cuando comenzaron a revisarse las condenas anteriores. La reforma había reducido las penas mínimas previstas para algunos delitos sexuales, por lo que determinados condenados pudieron solicitar que se les aplicara la nueva legislación al resultar más favorable.

El principio de retroactividad de la ley penal favorable obliga a aplicar al condenado la norma más beneficiosa cuando se produce un cambio legislativo, de modo que los jueces no podían limitarse a mantener automáticamente las penas impuestas bajo la regulación anterior.

El Consejo General del Poder Judicial contabilizó, hasta el 1 de noviembre de 2023, 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones derivadas de la aplicación de la ley.

Las cifras alimentaron las críticas a la redacción de la norma y provocaron un enfrentamiento dentro del Gobierno de coalición, con reproches entre el PSOE y Unidas Podemos por la responsabilidad política de las consecuencias de la reforma.

En abril de 2023, el Congreso aprobó una modificación impulsada por el PSOE con el apoyo del PP. La reforma elevó las penas para determinados supuestos en los que concurrían violencia, intimidación o circunstancias agravantes, pero mantuvo la definición del consentimiento introducida por la ley original.

La modificación no anuló las revisiones de condenas anteriores, porque los tribunales debían seguir aplicando la legislación más favorable a los hechos cometidos antes de su entrada en vigor.

"No hacía falta una ley nueva"

Aunque la ley del 'solo sí es sí' pretendía introducir un cambio en la forma de abordar los delitos sexuales, Manuela Carmena considera que no era necesario modificar la legislación.

La jueza jubilada sostiene que el consentimiento ya se tenía en cuenta en las sentencias antes de la entrada en vigor de la norma, por lo que no veía justificada una nueva reforma.

"Innecesaria, era totalmente innecesaria desde mi punto de vista", afirma durante la entrevista. "En las sentencias siempre se ha tenido en cuenta si había habido consentimiento o no. No hacía falta hacer una ley nueva", sostiene.

Carmena relaciona el impulso de la reforma con la reacción social que provocó la primera sentencia de La Manada. Considera que aquella indignación llevó a plantear una modificación legislativa sin atender suficientemente a cómo funcionaba la Justicia y a las consecuencias que podía tener la nueva regulación en la aplicación de las penas.

Manuela Carmena en el canal de YouTube de Sexigenarias.

La jueza jubilada se muestra especialmente crítica con las reformas que, en su opinión, nacen de la presión política o de acontecimientos que generan una fuerte conmoción pública.

Defiende que las leyes deben responder a problemas concretos y que, antes de modificar el Código Penal, es necesario analizar qué ocurre realmente en los tribunales.

Su posición no cuestiona la necesidad de combatir la violencia sexual ni de garantizar la protección de las víctimas, sino la herramienta legislativa que se eligió para hacerlo.

Carmena sostiene que la reforma era innecesaria y que terminó provocando un problema que, a su juicio, podría haberse evitado.

Además, la exalcaldesa considera que las instituciones han centrado buena parte de sus esfuerzos en proteger a las mujeres que sufren violencia, pero han dejado en un segundo plano la intervención con los hombres que la ejercen.

"Nos hemos equivocado", afirma. Según su planteamiento, los recursos destinados a la violencia de género se dirigen principalmente a incrementar los derechos de las mujeres, mejorar su protección y atender a las víctimas, mientras que no se ha invertido suficiente en programas destinados a cambiar el comportamiento de los agresores.

"Todos los presupuestos que se dedican a la violencia de género van para incrementar los derechos de las mujeres, para su protección [...] no para cambiar a los hombres. No hemos destinado ni un solo euro a este tipo de trabajo y es un disparate", señala.

Carmena reclama que la prevención también se centre en quienes ejercen la violencia y que se desarrollen programas educativos y de rehabilitación que permitan intervenir sobre esas conductas.

Considera que la respuesta institucional no puede limitarse a proteger a las víctimas cuando la violencia ya se ha producido, sino que debe actuar sobre las causas y los comportamientos que la generan.

Su planteamiento pone el foco en la educación y en la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres. Para la jueza, combatir la violencia machista exige cambiar las actitudes que la sostienen y no limitar la actuación pública a las medidas de protección y asistencia.