Magdalena, dueña de un restaurante: "Para que sea rentable el menú del día lo subimos de 15 a 17 euros y deja unos 8 euros de margen"

Hace dos años, comer de menú en el restaurante que lleva Magdalena, en Pamplona, costaba 15 euros. Ahora cuesta 17 euros e incluye primero, segundo, bebida y postre. En declaraciones a RTVE, la encargada atribuye la subida al encarecimiento de la carne y el pescado.

En el restaurante optaron por subir dos euros el precio para mantener la calidad de los platos. Según cuenta Magdalena, los habituales han aceptado el cambio y siguen considerando que el menú tiene un precio razonable para la zona.

Aun con ese ajuste, la encargada calcula que les quedan ocho euros de margen por menú. Para tener algo más de holgura, dice que "debería ser dos euros más caro". Eso llevaría a 19 euros la misma comida que hace dos años servían por 15.

Lo que deja cada menú

La comparación con la carta ayuda a entender por qué Magdalena se plantea esa cifra. "Es mucho más rentable sacar platos de carta y cobrar las bebidas aparte", explica. Con el menú, la bebida ya va incluida en los 17 euros, igual que el postre. En la carta, cada cliente paga por separado lo que pide.

El restaurante sigue ofreciendo ambas opciones. Magdalena mantiene el menú pensando en los vecinos y los clientes de toda la vida, que pueden sentarse a comer sabiendo cuánto van a pagar. Esa previsibilidad cuenta, sobre todo, para quienes comen fuera de casa habitualmente y tienen que calcular cuánto les supone a final de mes.

Para el establecimiento, ese precio cerrado obliga a encajar el coste de platos distintos en una misma cuenta. La carne y el pescado son los productos que Magdalena señala al explicar la subida. Su decisión fue mantener la calidad y ajustar el precio del conjunto.

El precio medio en España

El menú del restaurante de Pamplona queda por encima de la media nacional. Según la encuesta de Hostelería de España y Edenred, en 2026 un menú del día cuesta de media 14,70 euros, frente a los 14,20 del año anterior. Son 50 céntimos más por comida, una subida del 3,5 %.

La patronal hostelera considera moderado ese incremento en relación con los costes que afrontan los locales. A la factura de los alimentos se suman el alquiler, la energía y los gastos de personal, que también pesan cuando un restaurante calcula a qué precio puede servir una comida completa.

El dato nacional reúne precios de territorios con evoluciones distintas. En Navarra, la encuesta recoge un encarecimiento del 15,1 %, uno de los más acusados entre las comunidades autónomas.

El medio menú

Otra forma de ajustar la cuenta es pedir medio menú, una opción que ofrece el 47,1 % de los restaurantes con menú del día consultados en el estudio. Para quien solo quiere comer un plato, permite pagar menos que por la fórmula completa.

Para los locales, la dificultad está en fijar una tarifa reducida que siga cubriendo los gastos. Aunque el cliente prescinda de uno de los platos, el establecimiento sigue asumiendo los costes de cocina y de atención en mesa. Algunos restaurantes prefieren ofrecer directamente un plato de la carta a quien quiere una comida más ligera.

La posibilidad de adaptar los platos está más extendida. El 89,1 % de los establecimientos encuestados ajusta sus propuestas a distintas necesidades alimentarias o lo hace cuando el cliente se lo pide. Esa flexibilidad permite mantener los guisos, los platos de cuchara y otras recetas habituales del menú junto a opciones para personas con alergias, intolerancias o dietas específicas.